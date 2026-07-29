Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον έδειξε τη μαεστρία του στην Ουγγαρία (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Η «καρδιά» της Formula 1… χτυπάει για μία ακόμη φορά επί ευρωπαϊκού εδάφους και σε πίστες της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Ουγγαρίας. Οι συνήθεις ύποπτοι είναι πρωταγωνιστές, με το σημερινό μας ταξίδι να ξεκινά πριν από 52 ολόκληρα χρόνια. Στο MotoGP θα μάθουμε τι έγινε στον προτελευταίο -μέχρι σήμερα- αγώνα στη Λαγκούνα Σέκα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, το GP Ολλανδίας της F1 έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο λυπηρούς αγώνες στα χρονικά του motorsport, καθώς στιγματίστηκε από τον τραγικό θάνατο του Ρότζερ Ουίλιαμσον. Ο πολλά υποσχόμενος Άγγλος, μόλις στον δεύτερο αγώνα του στην F1, υπέστη αστοχία ελαστικού στον 9ο γύρο και έπεσε στις μπαριέρες, με την March 731 να τουμπάρει και να σταματά φλεγόμενη κοντά στην στροφή Τάνελ Ουστ του Ζάντβορτ. Παράλληλα, ο συμπατριώτης Ντέιβιντ Πάρλεϊ παράτησε τον αγώνα του και έτρεξε απελπισμένα να σώσει τον φίλο του. Δυστυχώς, εξαιτίας της πολύ δυνατής φωτιάς και της πλήρους ανετοιμότητας των ανθρώπων της πίστας, οι ενέργειες του Πάρλεϊ αποδείχθηκαν μάταιες και ο 25χρονος Ουίλιαμσον υπέκυψε λόγω ασφυξίας σχεδόν 10 λεπτά αργότερα. Ο νικητής του αγώνα ήταν ο Τζάκι Στιούαρτ.

Σαν σήμερα το 1979, ο Άλαν Τζόουνς πήρε πρώτος την καρό σημαία στο παλιό Χοκενχάιμ για το GP Γερμανίας και σημείωσε την δεύτερη νίκη του στην F1, πρώτη με την ανερχόμενη τότε ομάδα της Williams. Ο Αυστραλός είχε καλύτερο πέταγμα στην εκκίνηση από την Renault του Ζαν-Πιέρ Ζαμπουί και τον προσπέρασε πριν την πρώτη στροφή. Η Williams μάλιστα έκανε το 1-2 με τον Κλέι Ρεγκατσόνι δεύτερο, ενώ τρίτος ήταν ο Ζακ Λαφίτ της Ligier.

Σαν σήμερα το 1981, γεννήθηκε στο Οβιέδο της Ισπανίας ο Φερνάντο Αλόνσο, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αμφιλεγόμενους οδηγούς της F1. Ο Αλόνσο έγινε ο νεότερος τότε νικητής αγώνα F1 το 2003 και μέχρι τα 25 του ήταν ήδη δύο-φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Renault – ο μοναδικός της χώρας του. Ωστόσο, από την απαρχή της υβριδικής εποχής στο πρωτάθλημα, περιορίστηκε σε μονοθέσια μεσαίας έως χαμηλής δυναμικότητας και δεν του παρουσιάστηκαν ουσιαστικές ευκαιρίες για να προσθέσει στις 32 νίκες που μετράει μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Βέβαια, ο Alonso κατάφερε να αναδείξει το οδηγικό του ποιόν και εκτός F1, εντυπωσιάζοντας στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, ενώ κατέκτησε δύο συνεχόμενες νίκες στις 24 Ώρες Λε Μαν. Αυτό τον βοήθησε ώστε να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στο WEC, στη σεζόν 2018-2019. Ο Ισπανός επέστρεψε πίσω στην F1 το 2021 και σήμερα οδηγεί για την Aston Martin.

Σαν σήμερα το 1990, ο Αλεσάντρο Νανίνι επέλεξε να μην αλλάξει ελαστικά στο GP Γερμανίας και σχεδόν έκανε την μεγάλη έκπληξη. Ωστόσο, τα ελαστικά του Ιταλού είχαν πλέον χαμηλή πρόσφυση και ο Άιρτον Σένα τον προσπέρασε 11 γύρους πριν τον τερματισμό και πήρε τη νίκη. Τρίτος πίσω από τον Νανίνι τερμάτισε ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ.

Σαν σήμερα το 2001, το GP Γερμανίας της F1 φιλοξενήθηκε για τελευταία φορά στην παλιά μεγάλη χάραξη του Χοκενχάιμ. Η δράση χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά έπειτα από ένα μεγάλο και τρομακτικό ατύχημα στην εκκίνηση μεταξύ των Λουτσιάνο Μπούρτι και Μίκαελ Σουμάχερ. Η Prost του Βραζιλιάνου απογειώθηκε στον αέρα και σκόρπισε θραύσματα στην πίστα. Οι δύο οδηγοί πήραν τελικά την επανεκκίνηση με τα εφεδρικά τους μονοθέσια και ο αγώνας μονοπωλήθηκε από τις δύο Williams. Ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια είχε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά εγκατέλειψε με αστοχία στον κινητήρα. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο εγκατέλειψε και ο Μίκαελ Σουμάχερ, με προβλήματα στην πίεση καυσίμων. Έτσι, η νίκη κατέληξε στον Ραλφ Σουμάχερ, με τον Ρούμπενς Μπαρικέλο 46 δευτερόλεπτα πίσω και τρίτο τον Ζακ Βιλνέβ της BAR-Honda.

Σαν σήμερα το 2012, ο Λιούις Χάμιλτον προηγήθηκε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του GP Ουγγαρίας από την pole position και κατέκτησε την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Βέβαια, ο Βρετανός της McLaren χρειάστηκε να παίξει εξαιρετική άμυνα ώστε κρατηθεί μπροστά από τον «φουριόζο» Κίμι Ράικονεν που βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την φθορά των ελαστικών του. Τελικά ο Φινλανδός δεν μπόρεσε να προσπεράσει και αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, με τον Ρομέν Γκροζάν να ολοκληρώνει το βάθρο για το 2-3 της Lotus.

Σαν σήμερα, επίσης το 2012, ο πρωταθλητής, Κέισι Στόνερ, κατέκτησε μια δύσκολη νίκη στην πίστα της Λαγκούνα Σέκα, την τέταρτή του στη σεζόν του MotoGP. Δεύτερος ήταν ο Χορχε Λορένθο και τρίτος ο Ντάνι Πεντρόσα.

Σαν σήμερα το 2018, μετά από μια βρόχινη διαδικασία κατατακτηρίων δοκιμών, το GP Ουγγαρίας της F1 προσέφερε επί της ουσίας ένα «κυνηγητό» μεταξύ της ταχύτερης Ferrari του Σεμπάστιαν Φέτελ και των οδηγών της Mercedes. Ο Γερμανός της Scuderia είχε εκκινήσει μόλις 4ος και κόλλησε πίσω από τον Βάλτερι Μπότας, τον οποίο ξεπέρασε τον 65ο γύρο. Ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πήρε μία ακόμη νίκη στο Χανγκαρόρινγκ. Ο Κίμι Ράικονεν «έκλεισε» το βάθρο, έπειτα από σύγκρουση των Μπότας και Ντάνιελ Ρικάρντο.

Φωτογραφίες: f1inthe2010s1/X