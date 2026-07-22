Triumph Speed Twin 1200 TFC: Αποκλειστική συλλεκτική έκδοση (vid)

Το 5ο κεφάλαιο της Triumph Factory Custom είναι γεγονός και παραδοσιακά απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό.

Μοτοσικλέτες περιορισμένης παραγωγής, μοτοσικλέτες για λίγους, όχι φθηνές και ό,τι πρέπει για συλλέκτες. Τις λένε TFC (Triumph Factory Custom) και πρόκειται για βελτιωμένες εκδόσεις μοντέλων της αγγλικής φίρμας. Για το 2027, η Triumph Factory Custom επιστρέφει με την κυκλοφορία του Speed Twin 1200 TFC, του πέμπτου μοντέλου που φέρει το περήφανο λογότυπο TFC. Αντιπροσωπεύοντας την κορυφή του χειροποίητου βρετανικού custom design, αυτή η μοτοσικλέτα περιορισμένης έκδοσης αναβαθμίζει το Speed Twin 1200 RS με ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και εξαρτήματα υψηλής απόδοσης.

Περιορισμένο σε μόλις 750 μοτοσικλέτες παγκοσμίως, το Speed Twin 1200 TFC διαθέτει στοιχεία από ανθρακονήματα, κατεργασμένους καθρέφτες στα άκρα του τιμονιού (bar end), δερμάτινη/σουέτ σέλα, χρυσή βαφή σε αλυσίδα και καλάμια πιρουνιού, καθώς και μαύρες λεπτομέρειες σε όλη την έκταση. Με φινίρισμα σε ένα χαρακτηριστικό χρώμα Obsidian Gold, κάθε μοτοσικλέτα αριθμείται ξεχωριστά και παρέχεται με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Σχεδιασμένο για να προσφέρει μια ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία οδήγησης, το Speed Twin 1200 TFC διαθέτει πιο σπορ εργονομία με τιμόνι κλιπόν, που συμπληρώνεται από πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση Öhlins μπροστά και πίσω. Τα κορυφαία εξαρτήματα πλαισίου ενισχύουν την ακρίβεια, τον έλεγχο και την ανατροφοδότηση από τον αναβάτη, ενώ οι εξατμίσεις τιτανίου της Akrapovič τονίζουν ακόμα περισσότερο τον χαρακτηριστικό ήχο των κινητήρων της Triumph.

Triumph Factory Custom (TFC)

Η Triumph Factory Custom (TFC) αντιπροσωπεύει την πιο αποκλειστική έκφραση των μοτοσικλετών Triumph. Τα μοντέλα της πρωτο-εμφανίστηκαν το 2019 και παράγονται σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό. Το νέο Speed Twin 1200 TFC ακολουθεί το Thruxton TFC, το Rocket 3 TFC και τις δύο εκδόσεις Bobber TFC, καθιστώντας το ως την πέμπτη μοτοσικλέτα που φέρει το σήμα TFC. Κάθε μοτοσικλέτα φέρει τον δικό της μοναδικό αριθμό έκδοσης, χαραγμένο με λέιζερ δίπλα στο έμβλημα TFC στο πάνω μέρος από billet αλουμίνιο, ενώ ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό συνοδεύει κάθε μοτοσικλέτα. Από το έμβλημα του μπροστινού φτερού μέχρι τα μεταλλικά μονογράμματα του καλύμματος του συμπλέκτη και του εναλλάκτη, κάθε χαρακτηριστικό έχει σχεδιαστεί και φινιριστεί με ακρίβεια. Οι λεπτομέρειες από γυαλιστερά ανθρακονήματα ενισχύουν περαιτέρω το χειροποίητο φινίρισμα. Κάθε μοτοσικλέτα παρέχεται επίσης με επώνυμο αδιάβροχο κάλυμμα σέλας.

Το φρενάρισμα υψηλής απόδοσης και το μειωμένο βάρος ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική ικανότητα. Οι δαγκάνες Brembo Stylema, σε συνδυασμό με μια ακτινική αντλία φρένων Brembo, προσφέρουν ισχυρή και ελεγχόμενη απόδοση, με ρυθμιζόμενο μοχλό MCS που παρέχει ακριβή ανατροφοδότηση. Οι ελαφριές ζάντες αλουμινίου επτά ακτίνων μειώνουν την αδράνεια για ταχύτερο σύστημα διεύθυνσης και πιο απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, ενώ τα ελαστικά Metzeler Racetec RR K3 προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση και αίσθηση, διασφαλίζοντας ότι ο ευέλικτος χειρισμός και η απόκριση του Speed Twin 1200 TFC μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως.

Class-Leading απόδοση

Σχεδιασμένος για να προσφέρει μια οδήγηση πλούσια σε ροπή, ο κινητήρας «High Power» παράγει ένα κύμα άμεσης απόκρισης από τις χαμηλές στροφές, με 112 Nm διαθέσιμα από μόλις 4.250 σ.α.λ. Η μέγιστη ισχύς των 105 ίππων στις 7.750 σ.α.λ. εξασφαλίζει ισχυρή επιτάχυνση ανεξάρτητα με την επιλεγμένη σχέση και τις στροφές του “ΗΡ”. Οι δύο σιγαστήρες τιτανίου Akrapovič βγάζουν στην ατμόσφαιρα τη βαθιά, ξεχωριστή νότα τους στον ήδη υποβλητικό ήχο ενός γνήσιου Bonneville. Φινιρισμένοι με ελαφρύ τιτάνιο με μαύρες λεπτομέρειες και καπάκια από ανθρακονήματα, συμπληρώνουν την εμβληματική σειρά ανάφλεξης 270 μοιρών του κινητήρα, επιτρέποντας στο Speed Twin 1200 TFC να συνδυάζει τις σύγχρονες δυνατότητες με το διαχρονικό χαρακτήρα Bonneville.

Όπως και η έκδοση RS, το Speed Twin 1200 TFC ενσωματώνει τεχνολογία που εστιάζει στον αναβάτη. Το Triumph Shift Assist επιτρέπει γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη στο εξατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο έλεγχος που εστιάζει στον αναβάτη βελτιώνεται περαιτέρω μέσω τριών ενσωματωμένων λειτουργιών οδήγησης. Το σύστημα γκαζιού ride-by-wire παρέχει ρυθμίσεις Sport, Road και Rain, επιτρέποντας την προσαρμογή της απόδοσης στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης. Η λειτουργία Road προσφέρει άμεση και διαισθητική σύνδεση, ενώ το Sport βελτιώνει την απόκριση του γκαζιού και βελτιστοποιεί την παρέμβαση του ελέγχου πρόσφυσης για έναν πιο άμεσο και δυναμικό χαρακτήρα. Τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν διακριτικά για να υποστηρίζουν την σίγουρη οδήγηση σε όλες τις συνθήκες. Το βελτιστοποιημένο Cornering ABS και ο έλεγχος πρόσφυσης παρακολουθούν τη γωνία κλίσης, την ταχύτητα και υπολογίζουν τη διαθέσιμη πρόσφυση, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση είτε φρενάρετε είτε επιταχύνετε, είτε βρίσκεστε σε όρθια θέση είτε σε στροφή, παρεμβαίνοντας ομαλά και διακριτικά μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Ο κλασικός σχεδιασμός συνδυάζεται με σύγχρονη λειτουργικότητα στο πιλοτήριο. Ένας στρογγυλός πίνακας οργάνων φιλοξενεί μια μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD, που συμπληρώνεται από μια έγχρωμη οθόνη TFT που ελέγχεται μέσω διαισθητικών χειριστηρίων στο τιμόνι, ενώ μια βολικά ενσωματωμένη υποδοχή φόρτισης USB-C διασφαλίζει ότι οι συσκευές παραμένουν φορτισμένες στις μεγαλύτερες διαδρομές.