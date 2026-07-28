Zontes V125: Πλαίσιο αλουμινίου σε scooter 125 κυβικών! (vid)

Μια νέα πλατφόρμα scooter λανσάρεται σε ένα μοντέλο συμβατό με άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 και αυτοκινήτου.

Το νέο Zontes V124 μας έρχεται με πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο, χαμηλό βάρος και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ικανό να φιλοξενήσει δύο full face κράνη. Η ιδέα του μοντέλου γεννήθηκε από πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Μέσα από συνεντεύξεις με κατόχους scooter αναδείχθηκαν ως βασικές προτεραιότητες ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος για δύο κράνη, η αίσθηση χαμηλού βάρους στις αστικές μετακινήσεις, η ευκολία χειρισμού σε χαμηλές ταχύτητες και η σταθερότητα σε υψηλότερους ρυθμούς, σε συνδυασμό με άμεση επιτάχυνση και ικανοποιητική αυτονομία. Πάνω σε αυτή τη βάση σχεδιάστηκε η νέα πλατφόρμα που χρησιμοποιεί την ίδια αρχιτεκτονική πλαισίου, ζάντες και επίπεδο εξοπλισμού στις σειρές X και V της Zontes.

Το πλαίσιο αλουμινίου αποτέλεσε το βασικό τεχνικό στοίχημα. Μέχρι σήμερα, αντίστοιχες λύσεις συναντώνται κυρίως σε μοτοσiκλέτες μεγαλύτερου κυβισμού. Για τη νέα σειρά, οι μηχανικοί της εταιρείας ανέπτυξαν από την αρχή ένα χυτό πλαίσιο, με στόχο το συνδυασμό χαμηλού βάρους και αυξημένης ακαμψίας. Πολλά στηρίγματα και σημεία σύνδεσης έχουν ενσωματωθεί απευθείας στο χυτό τμήμα, περιορίζοντας τον αριθμό επιμέρους εξαρτημάτων και βιδών, μειώνοντας ταυτόχρονα τη συνολική μάζα. Σημαντικό ρόλο στη συνολική αίσθηση του μοντέλου παίζουν και οι νέες χυτές ζάντες, με ελαφριά, περίτεχνη σχεδίαση που θυμίζει σφυρήλατες. Παρά την απαιτητική γεωμετρία τους, στο πρόγραμμα ανάπτυξης ανταποκρίθηκαν με συνέπεια σε επαναλαμβανόμενα crash tests, καθώς και σε πολύωρες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες δρόμου.

Για τον καθορισμό των προτύπων αντοχής του νέου πλαισίου, η Zontes δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές προσομοιώσεις. Προμηθεύτηκε scooter 150 κ.εκ. της αγοράς και τα υπέβαλε σε συγκριτικές δοκιμές, καταγράφοντας τη συμπεριφορά συμβατικών χαλύβδινων πλαισίων σε μετωπικές, πλάγιες και οπίσθιες προσκρούσεις, καθώς και σε δοκιμές πτώσης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τέθηκαν υψηλότεροι στόχοι για το νέο πλαίσιο αλουμινίου. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές δοκιμές, το πλαίσιο αλουμινίου που φέρει το V125 διατήρησε τη δομική του ακεραιότητα σε μετωπική πρόσκρουση με 60km/h, ενώ σε αντίστοιχες δοκιμές στα 50 km/h, ένα συμβατικό χαλύβδινο πλαίσιο παραμορφωνόταν ή έσπαγε.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές αντοχής σε διαφορετικά κλίματα και υψόμετρα, από την ξηρή ζέστη στο Σιντζιάνγκ και τα μεγάλα υψόμετρα του Θιβέτ, μέχρι το ψύχος της βορειοανατολικής Κίνας και τις έντονες βροχοπτώσεις του νοτιοδυτικού τμήματος της χώρας. Το πρόγραμμα εξέλιξης περιλάμβανε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα δοκιμών πριν εγκριθεί η τελική μορφή της πλατφόρμας. Η εξέλιξη συνοδεύτηκε από σειρά ειδικών εργαστηριακών δοκιμών, οι οποίες περιλαμβάνουν μετωπική πρόσκρουση με 60km/h, πλευρικές/οπίσθιες κρούσεις, 20 διαδοχικές πτώσεις από ύψος 1,5 m, 40.000km συνεχούς καταπόνησης σε ανωμαλίες με φορτίο 200kg, 600.000 κύκλους κόπωσης υλικού και 20 διαδοχικά άλματα από ύψος 40cm.

Σε όλες τις δοκιμές, το πλαίσιο αλουμινίου πέρασε με επιτυχία χωρίς καμία ρωγμή ή θραύση. Πάνω σε αυτή την τεχνολογική βάση, το V125 συνδυάζει την ευκολία χρήσης ενός scooter πόλης με τη στιβαρότητα και τον εξοπλισμό μεγαλύτερης κατηγορίας. Παράλληλα, ξεχωρίζει σε επίπεδο απόδοσης, αξιοποιώντας το πολύ χαμηλό του βάρος (~18 kg ελαφρύτερο από βασικούς εκπροσώπους του άμεσου ανταγωνισμού) και τη μέγιστη ισχύ της κατηγορίας Α1, επιτυγχάνοντας την κορυφαία αναλογία μόλις 7,8 κιλών ανά ίππο.

Στην ελληνική αγορά η διάθεση του V125 θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην τιμή των 2.875€.