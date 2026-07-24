Οδηγήσαμε στην Ελλάδα το Voge SR450X: H δικύλινδρη επανάσταση

Δικύλινδρος κινητήρας 398 κ.εκ., τροχός 17 ιντσών, ραντάρ, κάμερες και πλήρης εξοπλισμός περιπέτειας σε ένα πακέτο που επαναπροσδιορίζει τη μεσαία κατηγορία με τιμή από 6.295 ευρώ.

Η κατηγορία των μεσαίων crossover scooter είναι αυτή τη στιγμή η πιο ανταγωνιστική και εμπορική της αγοράς. Η Voge αποφάσισε να μπει σε αυτόν τον στίβο όχι απλώς με μια ακόμη πρόταση, αλλά ανατρέποντας τα δεδομένα: παρουσίασε το SR450X, το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας κάτω των 500 κ.εκ. που εξοπλίζεται με δικύλινδρο κινητήρα.

Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε τις πρώτες οδηγικές εντυπώσεις επί ελληνικού εδάφους, οδηγώντας το νέο μοντέλο στη σφιχτή και απαιτητική πίστα κάρτ των Αφιδνών. Μια τέτοια διαδρομή αποκαλύπτει αμέσως τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία ενός οχήματος, προσφέροντας μια πρώτη ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητές του.

Αρχοντική κύλιση και ανάλαφρη αίσθηση

Παρά την ογκώδη παρουσία του και το βάρος των 210 κιλών (πλήρες υγρών), το SR450X σε εκπλήσσει ευχάριστα από τα πρώτα μέτρα. Η αίσθηση που αποκομίζεις στη σέλα είναι αυτή ενός συμπαγούς και χαμηλά ζυγισμένου scooter, με το ύψος της σέλας στα 795 mm και το στενό εμπρός τμήμα της να επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση των ποδιών στο έδαφος.

Στις διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης της πίστας, η ελαφρότητα στους χειρισμούς είναι εντυπωσιακή. Ο εμπρός τροχός των 17 ιντσών δίνει εμπιστοσύνη, η κατεύθυνση αλλάζει με ελάχιστη δύναμη στο τιμόνι και η ποιότητα κύλισης είναι υποδειγματική, χωρίς ίχνος ανεπιθύμητων κραδασμών.

Δικύλινδρος κινητήρας KSL400: Λειτουργία «διαμάντι»

Η ειδοποιός διαφορά του SR450X βρίσκεται στην καρδιά του. Ο δικύλινδρος κινητήρας 398 κ.εκ. της Loncin αποδίδει 42,2 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 42 Nm ροπής στις 5.750 σ.α.λ. Ο ήχος του είναι μπάσος, βαθύς και εξαιρετικά χαμηλής έντασης, ενώ τα πιστόνια κινούνται παράλληλα προσφέροντας ακαριαία απόκριση στο γκάζι.

Στην πράξη, η συνεργασία με τη μετάδοση είναι υποδειγματική. Το scooter επιταχύνει προοδευτικά και «γεμάτα», ανεβάζοντας γρήγορα χιλιόμετρα χωρίς υπερβολικό πατινάρισμα. Η μεταξένια και αθόρυβη λειτουργία του δίνει μια premium SUV αίσθηση που ξεπερνά τα όρια των κλασικών μονοκύλινδρων ανταγωνιστών.

Το SR450X εξοπλίζεται με πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι της KYB εμπρός (με δύο τιμονόπλακες) και διπλά αμορτισέρ KYB πίσω. Στην πρώτη αυτή επαφή, το στήσιμο ήταν προσανατολισμένο στην άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες. Για πιο επιθετική οδήγηση, οι πλήρεις ρυθμίσεις επιτρέπουν στον αναβάτη να σφίξει τις υδραυλικές αποσβέσεις.

Τα φρένα αποτελούνται από εμπρός πλευστό δίσκο 300 mm με τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα της J.Juan και πίσω δίσκο 240 mm της Nissin. Το εμπρός σύστημα προσφέρει δυνατό, «τραχύ» δάγκωμα και άμεση αίσθηση, ενώ το πίσω είναι πιο προοδευτικό. Στη γρήγορη οδήγηση στην πίστα, το ABS αποδείχθηκε ελαφρώς παρεμβατικό στο πολύ έντονο φρενάρισμα, κάτι που δεν ήταν πολύ ευχάριστο στην πίστα αλλά αναμένεται να λειτουργεί πολύ ευεργετικά σε γλιστερή άσφαλτο.

Εξοπλισμός και εργονομία επιπέδου GT

Ο εξοπλισμός του SR450X τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με συνδεσιμότητα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα με το πάτημα ενός κουμπιού, θερμαινόμενα γκριπ, καθώς και θερμαινόμενη σέλα με ανεξάρτητη ρύθμιση για τον συνεπιβάτη.

Ξεχωρίζουν επίσης το ενσωματωμένο πίσω ραντάρ προειδοποίησης τυφλού σημείου στους καθρέφτες, οι δύο κάμερες καταγραφής Full HD 1080p (εμπρός και πίσω), το σύστημα Keyless, οι αισθητήρες πίεσης ελαστικών (TPMS), το χειρόφρενο, καθώς και ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα με φωτισμό LED και πρίζα 12V που φιλοξενεί ένα full-face και ένα jet κράνος.

Για τις χωμάτινες εξορμήσεις, το SR450X διαθέτει ακτινωτούς τροχούς tubeless (17" εμπρός / 14" πίσω), απόσταση από το έδαφος 180 mm, προστατευτικά κάγκελα και χούφτες. Ιδιαίτερα πρακτικά είναι τα ειδικά αλουμινένια μαρσπιέ πίσω από την ποδιά, τα οποία επιτρέπουν στον αναβάτη να σηκωθεί σε όρθια θέση με σωστή γωνία σώματος. Παράλληλα, το ABS στον πίσω τροχό (Off-Road Mode) και το Traction Control μπορούν να απενεργοποιηθούν εύκολα.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η τιμή του Voge SR450X στην Ελλάδα έχει οριστεί στα 6.795 ευρώ. Παράλληλα, ισχύει ειδική προσφορά προπαραγγελίας όπου η προκαταβολή μετατρέπεται σε ισόποση έκπτωση έως 500 ευρώ, διαμορφώνοντας την αρχική τιμή απόκτησης στα 6.295 ευρώ. Η πρώτη παρτίδα των μοντέλων έχει ήδη εξαντληθεί, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους ιδιοκτήτες έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026.

Η πρώτη επαφή με το Voge SR450X στην πίστα των Αφιδνών άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, ποιοτικό και τεχνολογικά προηγμένο crossover scooter, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο το πλεονέκτημα του δικύλινδρου κινητήρα για να προσφέρει κορυφαία ποιότητα κύλισης και πολιτισμένη οδήγηση σε κάθε τερέν.