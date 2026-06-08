F1: Η λάμψη του Μονακό είχε Καρντάσιαν αλλά και Γιάννη να κλέβει την παράσταση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε τη δική του λάμψη στο πιο κοσμικό Grand Prix της σεζόν, ανάμεσα σε Καρντάσιαν, Σιάο και τον θριαμβευτή Αντονέλι.

Το Grand Prix του Μονακό είχε φυσικά πρωταγωνιστή στην πίστα τον Κίμι Αντονέλι, όμως στις εξέδρες και στα paddock τα βλέμματα τράβηξε το πλήρες «πακέτο» της γκλαμουριάς: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κιμ Καρντάσιαν, Ρίτσαρντ Σιάο και, βέβαια, ο Λιούις Χάμιλτον που εξακολουθεί να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το lifestyle στοιχείο της Formula 1. Ο ελληνικός άσος του NBA βρέθηκε στο Πριγκιπάτο μαζί με τη σύζυγό του Μαράια και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, παρακολουθώντας από κοντά το πιο «φαντεζί» ραντεβού του αγωνιστικού καλενταριού.

Το αποκορύφωμα, φυσικά, ήρθε στον τερματισμό, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυμάτισε την καρό σημαία για να δώσει το τέλος στον αγώνα του Μονακό, με νικητή τον Antonelli. Ήταν μια στιγμή που ταίριαζε απόλυτα στην αύρα του Σαββατοκύριακου: σούπερσταρ του αθλητισμού, χλιδή, κάμερες, φωτογράφοι και ένα grid που μοιάζει ολοένα και περισσότερο με σκηνικό μεγάλης παγκόσμιας προβολής, πέρα από την καθαρά αγωνιστική του διάσταση. Και ο Γιάννης, με την παρουσία του και την ενεργή συμμετοχή του στη διαδικασία του φινάλε, έγινε το πρόσωπο που έβγαλε το πιο δυνατό ελληνικό αποτύπωμα από το Μονακό.

Ο Γιάννης στο επίκεντρο

Η παρουσία του Αντετοκούνμπο στο Μονακό δεν πέρασε απαρατήρητη από την πρώτη στιγμή. Μαζί με τη Μαράια και τον Ρίτσαρντ Σιάο, έκανε την εμφάνισή του στο πριγκιπάτο πριν από τον αγώνα, δίνοντας και ένα πιο «μπασκετικό» χρώμα σε ένα τριήμερο που παραδοσιακά προσελκύει celebrities και κορυφαίες προσωπικότητες από όλο το φάσμα του αθλητισμού και της showbiz. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους ανθρώπους που έδωσαν λάμψη στο event.

Και φυσικά, ο Γιάννης δεν έμεινε μόνο στις εξέδρες. Το γεγονός ότι επελέγη να κυματίσει την καρό σημαία στον τερματισμό του αγώνα ήταν η στιγμή που τον έβαλε οριστικά στο επίκεντρο του Grand Prix. Η εικόνα του να «κλείνει» τον αγώνα με αυτόν τον συμβολικό τρόπο έδωσε στο Μονακό ένα έξτρα, πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο που συνδέθηκε άμεσα με τον θρίαμβο του Antonelli. Για μια διοργάνωση που ζει και από το θέαμα, ήταν το ιδανικό φινάλε.

Η Καρντάσιαν και το show

Η Κιμ Καρντάσιαν πρόσθεσε στο Μονακό τη δική της δόση γκλαμουριάς, σε ένα Grand Prix όπου το ενδιαφέρον απλώθηκε πολύ πέρα από την αγωνιστική δράση. Η παρουσία της έφερε ξανά στο προσκήνιο τη διαρκή φημολογία που τη συνδέει με τον Λούις Χάμιλτον, δίνοντας στο σκηνικό ακόμη περισσότερη κουβέντα, φωτογραφίες και lifestyle αέρα. Στο Μονακό, τέτοιες παρουσίες δεν μένουν ποτέ απλώς στο περιθώριο και γίνονται κομμάτι του ίδιου του show, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μοναδική αύρα του πιο λαμπερού αγώνα της Formula 1.

Σε αυτό το σκηνικό, ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει πάντα κομβική φιγούρα, αφού είναι από τους οδηγούς που έχουν συνδέσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη Formula 1 με τη μόδα, το celebrity στοιχείο και το ευρύτερο lifestyle αφήγημα. Έτσι, το Μονακό έγινε ξανά ένα είδος πασαρέλας, όπου ο αγώνας, οι διάσημοι και οι εικόνες υψηλής προβολής μπλέχτηκαν σε ένα πακέτο που μόνο το Πριγκιπάτο μπορεί να προσφέρει.

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Πίσω από τη λάμψη, βέβαια, υπήρχε και ο καθαρά αγωνιστικός πυρήνας, με τον Κίμι Αντονέλι να κερδίζει για πέμπτο συνεχόμενο αγώνα και να επιβεβαιώνει ότι είναι το μεγάλο όνομα της στιγμής. Η νίκη του Ιταλού έδωσε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα τριήμερο που, από πλευράς προβολής, είχε ήδη πολλά δυνατά πρόσωπα. Και η παρουσία του Γιάννη στον τερματισμό λειτούργησε σαν το πιο αναγνωρίσιμο «καπέλο» σε ένα ήδη εντυπωσιακό event.