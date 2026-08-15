Από τα 50 δευτερόλεπτα διαφοράς στην Αυστραλία στη νίκη της Ουγγαρίας, η McLaren Racing έπρεπε να ξεπεράσει πολύ σημαντικά προβλήματα με την MCL40.

Η McLaren αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την εντυπωσιακή της ανατροπή στο πρώτο μισό της σεζόν του 2026, μια πορεία που ξεκίνησε με έντονο προβληματισμό και κορυφώθηκε με τη σαρωτική επικράτησή της στο Grand Prix Ουγγαρίας. Οι πρωταθλητές του 2025 ξεκίνησαν τη νέα εποχή της Formula 1 με σοβαρές δυσκολίες, καθώς σε ορισμένες πίστες το μονοθέσιό τους αποτελούσε μόλις την τέταρτη ταχύτερη δύναμη στο grid, πίσω από τις Mercedes, Ferrari και Red Bull Racing.

Η MCL40 υπέφερε από ένα ιδιαίτερα στενό παράθυρο λειτουργίας των ελαστικών, ενώ παράλληλα εμφάνιζε σημαντικό έλλειμμα κάθετης δύναμης. Ήταν ένα δομικό πρόβλημα που έγινε ακόμη πιο εμφανές σε πίστες όπως το Μονακό. Όμως, μετά από 11 αγώνες, κατάφερε να μεταμορφώσει την MCL40 και κατάφερε να πετύχει την πρώτη της νίκη χάρη στον Λάντο Νόρις.

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Η αναγκαστική διακοπή και η αλλαγή κατεύθυνσης

Ο επικεφαλής της McLaren F1, Αντρέα Στέλα, επιβεβαίωσε ότι η αναγκαστική διακοπή του Απριλίου, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επέτρεψε στη McLaren να αφοσιωθεί πλήρως στην ανάλυση των αδυναμιών της MCL40. Ο Ιταλός ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε ένα μοναδικό σημείο που προκαλούσε τα προβλήματα. Ο Στέλα σχολίασε τη διαδικασία κατανόησης του μονοθεσίου:

«Δεν υπήρξε ένα μεμονωμένο γεγονός που άλλαξε την πορεία μας. Ήταν μάλλον μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της κλίμακας της πρόκλησης που αντιμετωπίζαμε και των προσαρμογών που έπρεπε να κάνουμε. Παράδοξα, η αναγκαστική διακοπή τον Απρίλιο μας επέτρεψε πιθανότατα να εστιαστούμε εξ ολοκλήρου στην ανάλυση της απόδοσης της MCL40 και να κατανοήσουμε πλήρως ότι έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε ή να ενισχύσουμε την εξέλιξή της σε συγκεκριμένους τομείς του μονοθεσίου».

Η κατανόηση της μονάδας ισχύος και το νέο δάπεδο

Παράλληλα, ο Στέλα υπογράμμισε την εντατική δουλειά που έγινε για την κατανόηση της νέας μονάδας ισχύος της Mercedes HPP. Παρά την απαίτηση των κανονισμών για ισοτιμία στους κινητήρες, οι κατασκευαστές διατηρούν πλεονέκτημα έναντι των πελατών τους, καθώς οι ομάδες προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τη σχεδόν 50:50 κατανομή ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τον ηλεκτροκινητήρα. Ο επικεφαλής της McLaren αναφέρθηκε στη συνεργασία με την εταιρεία κινητήρων:

«Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες είχαμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για τη νέα μονάδα ισχύος που μας προμηθεύει η Mercedes HPP και να συνεργαστούμε με τους τεχνικούς μας εταίρους για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησής της. Ήταν μια μακρά διαδικασία, με τα πάνω και τα κάτω της, η οποία όμως αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Με αυτό δεδομένο, περιμένω ότι η βελτιστοποίηση της μονάδας ισχύος θα παραμείνει ένα σύνθετο ζήτημα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν του 2026».

Η νίκη στη Βουδαπέστη έγινε εφικτή χάρη στην εισαγωγή ενός νέου δαπέδου και μικρότερων αναβαθμίσεων στην MCL40, πακέτο που αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική δοκιμή της νέας αναπτυξιακής κατεύθυνσης της ομάδας.

Ο Στέλα συμπλήρωσε για το αποτέλεσμα στην Ουγγαρία: «Επιστρέφοντας στην απόδοση του μονοθεσίου, είναι σαφές ότι το τριήμερο στη Βουδαπέστη, με το οποίο έκλεισε το πρώτο μισό της σεζόν, ήταν το αποκορύφωμα: όχι μόνο λόγω του αποτελέσματος, αλλά κυρίως επειδή το αεροδυναμικό πακέτο που εισαγάγαμε στο Hungaroring είναι το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής κατεύθυνσης στην εξέλιξη και μας επέτρεψε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.