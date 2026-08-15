Η McLaren Automotive αποκάλυψε στο Monterey Car Week το concept McL 6GT με κινητήρα V8, πίσω κίνηση και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, που παραπέμπει στη θρυλική McLaren F1.

Η McLaren Automotive παρουσίασε επίσημα στο Monterey Car Week τη νέα McL 6GT, ένα supercar που συνδέει το λαμπρό παρελθόν της μάρκας με το μέλλον. Η μεγαλύτερη έκπληξη και το στοιχείο που ενθουσίασε τους λάτρεις της οδήγησης είναι η ενσωμάτωση ενός αυθεντικού χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων. Πρόκειται για το πρώτο χειροκίνητο μοντέλο της McLaren μετά την εμβληματική McLaren F1 του 1992.

Η McL 6GT συνδυάζει την καθαρή οδηγική αίσθηση με έναν ισχυρόV8 κινητήρα εσωτερικής καύσης που στέλνει την κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Η κατασκευή του βασίζεται σε ένα υπερ-ελαφρύ ανθρακονημάτινο monocoque πλαίσιο και αμάξωμα από το ίδιο υλικό, διατηρώντας το αγωνιστικό DNA της εταιρείας.

Εμπνευσμένη από το ανεκπλήρωτο όνειρο του Μπρους ΜακΛάρεν

Πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της McL 6GT αποτελεί η ιστορική McLaren M6GT. Επρόκειτο για το αρχικό, αλλά ανεκπλήρωτο όνειρο του ιδρυτή της εταιρείας, Μπρους ΜακΛάρεν, να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο δρόμου βασισμένο στο αγωνιστικό M6A Can-Am. Το νέο πρωτότυπο υιοθετεί τις αναλογίες εκείνου του εμβληματικού μοντέλου της δεκαετίας του '60, με πολύ χαμηλό και πλατύ αμάξωμα, καθαρές επιφάνειες και την εντυπωσιακή ουρά τύπου Kammback.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι έκδηλη σε κάθε σημείο της καμπίνας. Το αυτοκίνητο διαθέτει υδραυλικό τιμόνι για απόλυτη πληροφόρηση, χειροποίητους διακόπτες από αλουμίνιο, αλλά και έναν ειδικά σχεδιασμένο λεβιέ ταχυτήτων, στον οποίο δεσπόζει τρισδιάστατο το ιστορικό σήμα «Speedy Kiwi». Επιπλέον, η υπογραφή του Μπρους ΜακΛάρεν κοσμεί τον χώρο του κινητήρα.

Στην παραγωγή το 2028

Η McL 6GT δεν θα παραμείνει απλώς ένα εκθεσιακό πρωτότυπο. Όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία, το μοντέλο θέτει τις βάσεις για μια νέα, εξαιρετικά αποκλειστική σειρά υπεραυτοκινήτων, με την έκδοση παραγωγής να αναμένεται το 2028.

Ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren Automotive, Νικ Κόλινς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η McL 6GT φαντάζεται αυτό που ο εμπνευσμένος ιδρυτής μας ήθελε να ολοκληρώσει, αλλά με έξι δεκαετίες καινοτομίας και πάθους υφασμένες σε κάθε στοιχείο του, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σύμβολο οδηγικής σύνδεσης».