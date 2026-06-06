Renault 4 E-Tech Electric: Test Drive στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η ιδέα του Renault 4L του 1961 επανέρχεται το 2026 με το Renault 4 E-Tech Electric, τόσο φρέσκια και ουσιαστική όσο και τότε.

Αγαπητές και αγαπητοί, αναγνώστες και αναγνώστριες. Η Renault ιδρύθηκε το 1899. Έχει, δηλαδή, 127 χρόνια ιστορίας. Στο προφανές σας ερώτημα «τι μας νοιάζει εμάς», θα απαντήσω κάντε λίγη υπομονή, γιατί υπάρχει άμεση σύνδεση με το υποκείμενο, δηλαδή το Renault 4 E-Tech Electric που γνωρίσαμε και οδηγήσαμε, για λίγο, πολύ πρόσφατα.

Το γεγονός της ύπαρξης μιας εταιρείας για 127 χρόνια, με συνεχόμενη και μάλιστα επιτυχημένη σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσία, αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό ορόσημο. Σημαίνει ότι κάνει πολλά πράγματα σωστά, μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό με τεράστιες αλλαγές και προκλήσεις, σε ένα βάθος χρόνου που πλέον χαρακτηρίζεται ιστορικό.

Ένα λοιπόν από τα κορυφαία καλώς καμωμένα πεπραγμένα της Renault στο μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα, ήταν το Renault 4. Το μοντέλο αυτό, με 8.135.424 πωλήσεις σε πέντε ηπείρους και σε περισσότερες από εκατό χώρες μεταξύ 1961 και 1992, υπήρξε το Renault με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα και το 4ο πιο

εμπορικά πετυχημένο αυτοκίνητο όλων των εποχών.

Το γιατί το Renault 4 έκανε μια τόσο μεγάλη επιτυχία είναι εύκολο να το κατανοήσουμε σήμερα: διότι κάλυπτε το πλείστο των αναγκών, του μεγαλύτερου μέρους των οδηγών της εποχής του. Από την άλλη πλευρά και παρότι η εξήγηση είναι τόσο απλή, το γεγονός ότι αντίστοιχα επιτυχημένα αυτοκίνητα σε βάθος... αιώνα μετρώνται στα δάχτυλα του ενός, άντε των δύο χεριών, αποδεικνύει ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου αποτελέσματος δεν είναι τόσο απλή. Το αντίθετο μάλιστα.

Το Renault 4 υπήρξε λοιπόν ένας φάρος ιδανικής υλοποίησης μιας ιδανικής ιδέας, ιδιοκτησίας Renault, ο οποίος μπορεί να έσβησε κάποια στιγμή, αλλά περίμενε υπομονετικά κάποιος να ανάψει και πάλι τη λάμπα του, όπερ και εγένετο. Το ερώτημα όμως που ανακύπτει είναι το εξής: φωτίζει το ίδιο λαμπρά όπως τότε;

Αναβίωση με ουσία και νόημα

Μια καλή ιδέα μπορεί να είναι διαχρονική. Και το Renault 4 ήταν σίγουρα μια καλή ιδέα, αλλά 60 και κάτι χρόνια πριν. Τα κύρια συστατικά αυτής της καλής ιδέας ήταν η πεντάθυρη διαμόρφωση, το μεγάλο ύψος του αμαξώματος, οι μικροί πρόβολοι -δηλαδή μεγάλο μεταξόνιο- ο εμπρός τοποθετημένος κινητήρας και η μετάδοση στους εμπρός τροχούς που άφηναν πολύ ελεύθερο χώρο πίσω από τη γραμμή κίνησης και τέλος η δυνατότητα διαμόρφωσης του εσωτερικού.

Σήμερα όλα τα παραπάνω ακούγονται λιγο πολύ κοινότοπα, ελέω της επέλασης των σύγχρονων SUV που διαθέτουν όλα τα παραπάνω -και πολλά περισσότερα- χαρακτηριστικά. Έχει λοιπόν νόημα η αναβίωση του Renault 4; Η απάντηση είναι ναι, αλλά για πολύ διαφορετικούς λόγους από αυτούς που έκαναν το αυτοκίνητο τεράστια επιτυχία πάλαι ποτέ. Το κυρίαρχο στοιχείο που πλέον διαθέτει το Renault 4 E-Tech Electric, είναι ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. Μαζί με όλα τα παραπάνω θετικά στοιχεία φυσικά και με το γεγονός ότι η αναβίωσή του γίνεται με όρους μέλλοντος και όχι παρελθόντος, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Αισθητική κληρονομιά που κάνει τη διαφορά

Η εικόνα του αμαξώματος του Renault 4 E-Tech Electric αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Οι σχεδιαστές της Renault άντλησαν έμπνευση από το αυθεντικό μοντέλο, δημιουργώντας παράλληλα ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο. Η χαρακτηριστική μάσκα επανασχεδιάστηκε με φωτιζόμενο περίγραμμα, προσφέροντας μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Οι στρογγυλεμένες γραμμές των φωτιστικών σωμάτων παραπέμπουν άμεσα στο ιστορικό Renault 4, ενώ οι καθαρές επιφάνειες και οι έντονες ακμές προσδίδουν δυναμισμό και μοντέρνα αισθητική.

Πολλές ακόμα λεπτομέρειες συνδέουν το νέο μοντέλο με τον θρυλικό πρόγονό του. Τα χαρακτηριστικά πλευρικά παράθυρα, οι έντονες γραμμές στο αμάξωμα και τα κάθετα φωτιστικά πίσω σώματα αποτελούν σαφείς υπενθυμίσεις της ιστορικής καταγωγής του. Παράλληλα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος που φτάνει στα 18,1 εκατοστά, οι προστατευτικές επενδύσεις στους θόλους των τροχών και το αμάξωμα δύο όγκων, συνθέτουν ένα σύγχρονο crossover αποτέλεσμα, το οποίο όμως διαφοροποιείται άμεσα από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί σήμερα στο δρόμο.

Μηχανολογική συγκρότηση που δείχνει το μέλλον

Η Renault προσφέρει το νέο Renault 4 E-Tech Electric σε δύο εκδόσεις μπαταρίας και ισχύος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία 40 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) και ηλεκτροκινητήρα 122 ίππων (90 kW) με 225 Nm ροπής. Η αυτονομία φτάνει τα 300 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 13,3 kWh/100 χλμ. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ευχρηστία στα ταξίδια, η έκδοση Comfort Range διαθέτει μπαταρία 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων, αποδίδοντας 245 Nm ροπής. Η αυτονομία αγγίζει τα 400 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 8,5 δευτερόλεπτα.

Για τη φόρτιση AC (με εναλλασσόμενο ρεύμα), όλες οι εκδόσεις έχουν εσωτερικό φορτιστή 11 kW. Για φόρτιση DC, η έκδοση με μπαταρία 40 kWh φτάνει σε ισχύ τα 80 kW, ενώ αυτή με την μπαταρία των 52 kWh τα 100 kW. Αυτό σημαίνει ότι και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να φορτίσουν από 15-80% της χωρητικότητας των μπαταριών τους σε 30 λεπτά.

Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ η ανάρτηση υλοποιείται με προηγμένες μηχανολογικές λύσεις και περιλαμβάνει γόνατα εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Έτσι, το Renault 4 E-Tech Electric συνδυάζει κορυφαία άνεση και άριστο έλεγχο του αμαξώματος στις στροφές. Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά ευέλικτο με πολύ άμεσο σύστημα διεύθυνσης που απαιτεί μόλις 2,6 στροφές από τέρμα σε τέρμα, ενώ ο κύκλος στροφής είναι μόλις 10,8 μέτρα, γεγονός που το καθιστά πολύ ευέλικτο και εύκολο στη στάθμευση.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος που δεν ξεπερνά τα 1.521 κιλά στην πιο πλούσια εξοπλισμένη έκδοση, την προαιρετική λειτουργία Extended Grip, σε συνδυασμό με ελαστικά τεσσάρων εποχών και επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης Snow και All-terrain, καθιστούν το νέο Renault 4 E-Tech Electric ένα αυτοκίνητο ιδανικό σε διαστάσεις για την πόλη, με δυνατότητες κίνησης όμως σε κάθε καιρική συνθήκη και σε κάθε ανάγλυφο.

Με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στην εποχή του, το Renault 4 ήταν ένα προσιτό, οικονομικό στη λειτουργία του αυτοκίνητο. Στη σύγχρονη εποχή το Renault 4 E-Tech Electric είναι αυτά, αλλά επίσης απόλυτα συμβατό με την ανάγκη της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος χάρη στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών κατασκευής κυκλικής οικονομίας.

Η Renault έχει επενδύσει σημαντικά στη χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών, μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες. Συγκεκριμένα, στο Renault 4 E-Tech Electric χρησιμοποιούνται 41 κιλά ανακυκλωμένων πολυμερών. Επιπρόσθετα, στις εκδόσεις Techno και Iconic, έως και το 100% του υφάσματος των καθισμάτων είναι κατασκευασμένο από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Η «πράσινη» φιλοσοφία του επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Με βάση τη δέσμευση του Ομίλου για την κυκλική οικονομία, το Renault 4 E-Tech electric μπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 88,6%. Όλα τα παραπάνω πιστοποιούνται και στην πράξη, καθώς το Renault 4 E-Tech Electric έχει αξιολογηθεί από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό Green NCAP με την ανώτατη οικολογική διάκριση των πέντε αστέρων και επιμέρους αποτέλεσμα 94%.

Χώροι, πρακτικότητα και εξοπλισμός

Η Renault «παίζει τα ρέστα της» και στους τρεις αυτούς τομείς. Αν κάτι δεν διαθέτει το νέο Renault 4 E-Tech Electric και πιστεύουμε ότι θα του ταίριαζε, είναι ένα συρόμενο πίσω κάθισμα. Σε όλα τα υπόλοιπα όμως, δεν αφήνει περιθώριο αρνητικής κριτικής. Κυρίαρχο στοιχείο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου αποτελεί η διπλή οθόνη OpenR. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,1 ιντσών (ή 7 ιντσών στο επίπεδο εξοπλισμού Evolution) και δεξιά του η κεντρική οθόνη πολυμέσων 10 ιντσών σε όλες τις εκδόσεις, η οποία φιλοξενεί το OpenR Link με ενσωματωμένο interface και εφαρμογές Google. Ταυτόχρονα, το σύστημα είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. Η πρακτικότητα του συστήματος πολυμέσων ενισχύεται από την ενσωμάτωση ενός συστήματος φωνητικών εντολών, με την ονομασία Reno, για να υποστηρίζει τον οδηγό στην καθημερινή εμπειρία χρήσης.

To μοντέλο διατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, τις Evolution, Techno και Iconic, όλες με διακριτό χαρακτήρα και επιμέρους στιλιστικές διαφοροποιήσεις. Αυτό που τις χαρακτηρίζει όλες είναι ο πλούσιος εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί προαιρετικά να συμπληρωθεί με στοιχεία άνεσης ανώτερων κατηγοριών. Από αυτά ξεχωρίζουν το Electric Route Planner, ένα προηγμένο εργαλείο πλοήγησης που προτείνει την καλύτερη διαδρομή, ενσωματώνοντας τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης, η δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών (V2L) απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης, το ηλεκτρικό άνοιγμα της πέμπτης πόρτας, το θερμαινόμενο τιμόνι και τα θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός με επιπρόσθετη λειτουργία μασάζ και το προηγμένο ηχοσύστημα Harman Kardon 410W με εννιά ηχεία.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε τις εκδόσεις Canvas Top με την ηλεκτρικά συρόμενη υφασμάτινη οροφή και ένα πλήθος προαιρετικών αξεσουάρ, που ανεβάζουν τον αριθμό των πιθανών διαμορφώσεων του μοντέλου στις 600, καθιστώντας την εξατομίκευση μια εύκολη υπόθεση.Με μήκος 4,14 μέτρα και μεταξόνιο 2,62 μέτρων, αξιοποιεί στο έπακρο τη σύγχρονη πλατφόρμα RGEV Small, προσφέροντας χώρους που παραπέμπουν σε μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν 16 εκατοστά διαθέσιμου χώρου για τα γόνατα, ενώ η επίπεδη διάταξη του δαπέδου που επιτρέπει η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο αμάξωμα ενισχύει σημαντικά την αίσθηση ευρυχωρίας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις μεταφορικές δυνατότητες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 420 λίτρα, τιμή που τοποθετεί το Renault 4 E-Tech Electric ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.405 λίτρα, επιτρέποντας τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, αθλητικού εξοπλισμού ή αποσκευών για οικογενειακές εξορμήσεις.

Παράλληλα, το κατώφλι φόρτωσης βρίσκεται μόλις στα 60,7 εκατοστά από το έδαφος, μία από τις χαμηλότερες τιμές στην κατηγορία, διευκολύνοντας σημαντικά τη φόρτωση βαριών αντικειμένων, ενώ το μέγιστο μήκος φόρτωσης χάρη στην αναδίπλωση του καθίσματος του συνοδηγού, μπορεί να φτάσει στα 2,2 μέτρα.

Αναφορικά με την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια, το μοντέλο ενσωματώνει ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και έξι αερόσακους στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Στα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης συναντάμε Advanced Driver Monitoring System (προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού), Rear Automatic Emergency Braking (αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης κατά την όπισθεν), Emergency Lane Keeping Assist και Rear Cross Traffic Alert (ειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας πίσω).

Προαιρετικά διατίθεται το Active Driver Assist, μια λειτουργία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2, που συνδυάζει Intelligent Adaptive Cruise Control (έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go), Lane Centering Assist (σύστημα διατήρησης του οχήματος στο κέντρο της λωρίδας) και Occupant Safe Exit Alert, που προειδοποιεί για ασφαλή έξοδο επιβατών τόσο μπροστά όσο και πίσω, και στις δύο πλευρές του οχήματος.

Η ώρα της κρίσης

Η οδήγηση του νέου Renault 4 E-Tech Electric είναι τόσο αποκαλυπτική, όσο και οι συνολικές προδιαγραφές του. Κατ' αρχάς η θέση οδήγησης είναι όπως την περιμένεις και το περιβάλλον αρκετά γνώριμο, καθώς προέρχεται αυτούσιο σχεδόν από το -εξαιρετικό- Renault 5 E-Tech Electric. Το «τέσσερα» στο δρόμο είναι σαφώς πιο μαλακό και ενδοτικό στις ανωμαλίες σε σχέση με το σπορτίφ «πέντε». Επίσης πολύ καλά μονωμένο, στιβαρό, με ανάρτηση η οποία ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ανάγκη για άνεση και το σωστό έλεγχο του αμαξώματος. Το σύστημα διεύθυνσης είναι γρήγορο και με σωστή αίσθηση, ενώ οι επιδόσεις χωρίς να φέρνουν στο στόμα σου επιφωνήματα είναι απόλυτα επαρκείς για τον χαρακτήρα του.

Παρά την εμπρός κίνηση οι τροχοί δεν χάνουν εύκολα την πρόσφυσή τους στο απότομο πάτημα του γκαζιού, ενώ εξαιρετικά λειτουργεί και το σύστημα one pedal. Σωστή η υιοθέτηση paddles για την επιλογή επιπέδου ανάκτησης ενέργειας επίσης. Τέλος, αναφορικά με την ευχέρεια χρήση του συστήματος πολυμέσων, μπορούμε να πούμε πως δεν μας ξένισε κάτι καθώς συνδέθηκε άμεσα με το κινητό μας, υπάρχουν αρκετά shortcuts για να μην ψάχνεις απεγνωσμένα στα μενού. ενώ η δυνατότητα παραμετροποίσης των ενδείξεων του ψηφιακού πίνακα οργάνων είναι επίσης ευπρόσδεκτη.

Συνολικά το αυτοκίνητο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, εύκολο και αγχολυτικό στον αστικό ιστό και στιβαρό, ακριβές και ευέλικτο σε στροφές του επαρχιακού δικτύου. Το μενού της οδήγησης του νέου Renault 4 E-Tech Electric των 150 ίππων, που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν περιελάμβανε αυτοκινητόδρομο για να αξιολογήσουμε και εκεί την απόδοσή του, ωστόσο ο καιρός γαρ εγγύς για μια πλήρη δοκιμή.

Το πρώτο συμπέρασμα

Υπάρχουν αυτοκίνητα που σε απωθούν με την πρώτη ματιά και άλλα που σε ελκύουν. Υπάρχουν επίσης αυτοκίνητα τα οποία με το πέρασμα του χρόνου εκτιμάς όλο και περισσότερο και άλλα που αποδεικνύονται εφιάλτης. Το Renault 4 E-Tech Electric σε κερδίζει σίγουρα με το καλημέρα, ενώ η πρακτικότητα, η ευρυχωρία και η πληρότητά του υπόσχονται απολαυστική καθημερινότητα. Αλλά αυτό μένει να το διαπιστώσουμε σε μια πιο αναλυτική δοκιμή. Τα εχέγγυα υπάρχουν ωστόσο και σε αυτά αξίζει να προσθέσουμε την εργοστασιακή εγγύηση των πέντε ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, η οποία ανεβαίνει στα 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα για την μπαταρία υψηλής τάσης και τα πέντε χρόνια οδικής βοήθειας.

Όσον αφορά στις τιμές είναι απόλυτα ανταγωνιστικές, καθώς ξεκινούν από τις 29.900 ευρώ χωρίς όφελος απόσυρσης στη βασική έκδοση. Η έκδοση με τον κινητήρα των 150 ίππων η οποία οδηγήσαμε στο επίπεδο εξοπλισμού Techno τιμάται 33.500 ευρώ, πάντα χωρίς όφελος απόσυρσης, ενώ η κορυφαία σε επίπεδο εξοπλισμού έκδοση Iconic κοστίζει 37.500 ευρώ. Οι εκδόσεις Canvas Roof προσφέρονται μόνο στις εκδόσεις εξοπλισμού Techno και Iconic, με 1.200 ευρώ επιπλέον. Το όφελος από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση απόσυρσης παλαιού αυτοκινήτου προσθέστε 1.500 ευρώ και σε περίπτωση νέου αγοραστή έως 29 ετών, επιπλέον 500 ευρώ. Τρίτεκνες οικογένειες μπορούν να αιτηθούν 1.000 ευρώ επιδότηση επιπλέον των 3.000 και πολύτεκνες με πάνω από 4 παιδιά ή περισσότερα, 2.000 ευρώ πλέον των 3.000.