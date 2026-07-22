Η Tesla φέρνει τον βοηθό AI Grok στα αυτοκίνητά της στην Ελλάδα

Ο ψηφιακός βοηθός της xAI ενσωματώνεται στο λογισμικό των μοντέλων της Tesla, προσφέροντας φωνητικό έλεγχο, εκτεταμένες γνώσεις και μοναδικές επιλογές προσωπικότητας.

Η Tesla ξεκίνησε επίσημα τη διάθεση του ψηφιακού βοηθού Grok στα οχήματά της στην Ελλάδα, ως μέρος της δωρεάν ενημέρωσης λογισμικού 2026.2.6 (Tesla’s Summer Release). Πρόκειται για την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύχθηκε από την xAI, σχεδιασμένη να παρέχει ακριβείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η βιολογία, η φιλοσοφία και η ιστορία.

Μέσα στο περιβάλλον των οχημάτων Tesla, το Grok επιτρέπει στους οδηγούς να εκτελούν φωνητικές εντολές χωρίς τη χρήση των χεριών. Μπορεί να ορίσει προορισμούς, να προσαρμόσει τη διαδρομή εν κινήσει, να ανακαλύψει σημεία ενδιαφέροντος, να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις, να αναζητήσει τραγούδια ή podcasts και να ρυθμίσει τον κλιματισμό. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει στο Εγχειρίδιο Χρήσης του οχήματος, παρέχοντας συμβουλές για τη συντήρηση, τις βέλτιστες πρακτικές και την ερμηνεία των ειδοποιήσεων στο ταμπλό.

Προσαρμόσιμη προσωπικότητα και ειδικές λειτουργίες

Η πρόσβαση στο Grok γίνεται από το τιμόνι και την οθόνη αφής, ενώ η προσωπικότητά του μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως. Στις συνήθεις λειτουργίες περιλαμβάνονται ρόλοι όπως Βοηθός, Καθηγητής γλώσσας, Θεραπευτής, Αφηγητής, Διαλογισμός, Doc και Συνωμοσία. Παράλληλα, διατίθενται ειδικές λειτουργίες για παιδιά (Ώρα για παιδικές ιστορίες, Παιχνίδι Trivia για παιδιά), αλλά και λειτουργίες NSFW για ενήλικες 18+ (Παράφρων, Σέξι, Παρακίνηση, Ρομαντικός, Εριστικός).

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν τη φωνή της αρεσκείας τους ανάμεσα στις Ara (ζωηρή γυναικεία), Eve (καθησυχαστική γυναικεία), Leo (ανδρική με βρετανική προφορά), Rex (ψύχραιμη ανδρική) και Sal (ήρεμη ανδρική). Για τη χρήση του Grok απαιτείται συνδρομή Premium Συνδεσιμότητας ή σταθερή σύνδεση Wi-Fi, ενώ οι συνομιλίες παραμένουν ανώνυμες για την Tesla και δεν συσχετίζονται με το όχημα.

Το Grok είναι διαθέσιμο στα επιλέξιμα Model S, Model 3, Model X και Model Y, ενώ η Tesla θα συνεχίσει να προσθέτει νέες δυνατότητες στο μέλλον μέσω δωρεάν over-the-air ενημερώσεων λογισμικού.

Στην ελληνική αγορά, το Tesla Model 3 είναι διαθέσιμο με αρχική τιμή από 37.970 ευρώ, ενώ το Model Y ξεκινά από τα 38.980 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Tesla Bonus ύψους 2.990 ευρώ).