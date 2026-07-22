Με μεγάλες προσδοκίες και ένα νέο μονοθέσιο οδεύει στο Χανγκάρορινγκ η Aston Martin, η οποία ελπίζει να αλλάξει την τύχη της στο φετινό πρωτάθλημα.

Η Aston Martin προετοιμάζεται για το ντεμπούτο ενός μεγάλου πακέτου αναβαθμίσεων στο Grand Prix Ουγγαρίας, επιδιώκοντας να αλλάξει την πορεία μιας ιδιαίτερα δύσκολης σεζόν. Η ομάδα του Σίλβερστον φιγουράρει όλη τη χρονιά μέχρι σήμερα στις τελευταίες θέσεις του grid αντιμετωπίζοντας πληθώρα ζητημάτων αξιοπιστίας και απόδοσης, φτάνοντας στο Σπα οριακά κοντά στο όριο του 107% στις κατατακτήριες δοκιμές.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα από τα προβλήματα έχουν αποκατασταθεί σε συνεργασία με τη Honda, η ανταγωνιστικότητα του μονοθεσίου παραμένει το μεγάλο ζητούμενο. Στο Χανγκάρορινγκ αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση η B-spec της AMR26, ενώ για το Ζάντβορτ, αμέσως μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, προγραμματίζεται και το ντεμπούτο της αναβαθμισμένης κινητήριας μονάδας με τη βοήθεια του ADUO.

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Μάχη με το χρόνο στο Σίλβερστον

Τα πράγματα στην Aston Martin δεν είναι τόσο απλά. Η βρετανική ομάδα λειτουργεί σε ένα πολύ περιορισμένο χρονιά πρόγραμμα, ώστε να έχει δύο έτοιμα μονοθέσια στην Ουγγαρία. Όπως ανέφερε στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου στο Σπα, ο επικεφαλής πίστας, Μάικ Κρακ, το εργοστάσιο του Σίλβερστον θα δώσει μέχρι και την τελευταία στιγμή μάχη με το χρόνο.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με την ετοιμότητα της Aston Martin αναφορικά με τις αναβαθμίσεις, ο Κρακ είπε:

«Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Όλοι εργάζονται στο όριο για να ετοιμαστούν τα εξαρτήματα και τα μονοθέσια. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα όταν αποφασίζεις να πιέσεις τις προθεσμίες όσο περισσότερο γίνεται. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια στο AMRTC αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι θα έχουμε δύο μονοθέσια έτοιμα. Για να είμαι ειλικρινής, όμως, δεν νομίζω ότι θα έχουμε και πέντε εφεδρικά από το κάθε εξάρτημα».

Τα εναλλακτικά πλάνα και η διαχείριση των κινδύνων

Η πιθανότητα έλλειψης επαρκών ανταλλακτικών υποχρεώνει την ομάδα να προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα, ώστε τυχόν καθυστέρηση στη γραμμή παραγωγής να μην επηρεάσει τη συνολική παρουσία της στο τριήμερο. Ο Κρακ υπογράμμισε ότι έχουν ήδη καταστρωθεί εναλλακτικά σενάρια για την αντιμετώπιση κάθε πιθανής ελλείψεως εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

«Πρέπει πάντα να καταστρώνεις σενάρια για το τι θα κάνεις αν έχεις το ένα εξάρτημα αλλά όχι το άλλο, γιατί δεν μπορείς να εξαρτάσαι από ένα μόνο εξάρτημα που λείπει και να καθηλώνεσαι. Υπάρχουν έτοιμα πλάνα για το τι θα κάνουμε αν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν θα υπάρχει πλήρης κάλυψη για τα πάντα, αλλά θεωρώ ότι έχει γίνει καλή δουλειά στην προετοιμασία εναλλακτικών λύσεων, σε περίπτωση που ένα ή δύο εξαρτήματα δεν φτάσουν στην πίστα στην ώρα τους», ανέφερε σχετικά.

Η Aston Martin δεν ψάχνει μόνο ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά πολλά άλματα μαζί. Στόχος είναι η εύρεση απόδοσης άνω των δύο δευτερολέπτων στο γύρο, ώστε να εδραιωθεί στις ομάδες του midfield.

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