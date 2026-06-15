Renault 4 E-Tech Electric: Η επιστροφή ενός θρύλου

Ξεχωριστό, πρακτικό, συμπαγές και προηγμένο, το Renault 4 E-Tech Electric φέρνει στη ζωή ένα θρύλο, με τους όρους της σύγχρονης εποχής.

Υπάρχουν ελάχιστα αυτοκίνητα στην ιστορία της αυτοκίνησης που κατάφεραν να ξεπεράσουν τον ρόλο ενός απλού μέσου μεταφοράς και να μετατραπούν σε πραγματικά σύμβολα. Το Renault 4 ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία. Από το 1961, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, μέχρι και το τέλος της παραγωγής του το 1992, αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπητά μοντέλα παγκοσμίως, με περισσότερες από 8 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες.

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα καθορίζει την αυτοκίνηση, η Renault επαναφέρει ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ιστορίας της. Το νέο Renault 4 E-Tech Electric. Ωστόσο, η γαλλική μάρκα δεν επιχειρεί απλώς να αναβιώσει ένα θρυλικό μοντέλο. Επαναπροσδιορίζει τις αξίες που το ανέδειξαν πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες, προσαρμόζοντάς τες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Σχεδίαση που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη αισθητική

Η εμφάνιση του Renault 4 E-Tech Electric αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Οι σχεδιαστές της Renault άντλησαν έμπνευση από το αυθεντικό μοντέλο, δημιουργώντας παράλληλα ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο.

Η χαρακτηριστική μάσκα επανασχεδιάστηκε με φωτιζόμενο περίγραμμα, προσφέροντας μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Οι στρογγυλεμένες γραμμές των φωτιστικών σωμάτων παραπέμπουν άμεσα στο ιστορικό Renault 4, ενώ οι καθαρές επιφάνειες και οι έντονες ακμές προσδίδουν δυναμισμό και μοντέρνα αισθητική.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεπτομέρειες που συνδέουν το νέο μοντέλο με τον θρυλικό πρόγονό του. Τα χαρακτηριστικά πλευρικά παράθυρα, οι έντονες γραμμές στο αμάξωμα και τα κάθετα φωτιστικά πίσω σώματα αποτελούν σαφείς υπενθυμίσεις της ιστορικής καταγωγής του.

Παράλληλα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος που φτάνει στα 18,1 εκατοστά, οι προστατευτικές επενδύσεις στους θόλους των τροχών και οι crossover αναλογίες ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου, προσφέροντας μια εικόνα που συνδυάζει στιβαρότητα και κομψότητα.

Η πρακτικότητα στο επίκεντρο

Η πρακτικότητα ήταν ανέκαθεν το βασικό γνώρισμα του αυθεντικού Renault 4 και το νέο E-Tech Electric φροντίζει να συνεχίσει αυτή την παράδοση με τον καλύτερο τρόπο. Με μήκος 4,14 μέτρα και μεταξόνιο 2,62 μέτρων, αξιοποιεί στο έπακρο τη σύγχρονη πλατφόρμα RGEV Small, προσφέροντας χώρους που παραπέμπουν σε μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν 16 εκατοστά διαθέσιμου χώρου για τα γόνατα, ενώ η επίπεδη διάταξη του δαπέδου που επιτρέπει η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο αμάξωμα ενισχύει σημαντικά την αίσθηση ευρυχωρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις μεταφορικές δυνατότητες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 420 λίτρα, τιμή που τοποθετεί το Renault 4 E-Tech Electric ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.405 λίτρα, επιτρέποντας τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, αθλητικού εξοπλισμού ή αποσκευών για οικογενειακές εξορμήσεις.

Παράλληλα, το κατώφλι φόρτωσης βρίσκεται μόλις στα 60,7 εκατοστά από το έδαφος, μία από τις χαμηλότερες τιμές στην κατηγορία, διευκολύνοντας σημαντικά τη φόρτωση βαριών αντικειμένων, ενώ το μέγιστο μήκος φόρτωσης χάρη στην αναδίπλωση του καθίσματος του συνοδηγού, μπορεί να φτάσει στα 2,2 μέτρα.

Ακόμη και οι πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό συμβάλλουν στην ευχρηστία του μοντέλου, Συνολικά οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους 23,3 λίτρα αποθηκευτικών χώρων, εκ των οποίων 9,2 λίτρα στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Άνετοι χώροι και ψηφιακή πληρότητα

Το εσωτερικό του Renault 4 E-Tech Electric συνδυάζει τον ιδανικό χώρο ηρεμίας, χαλάρωσης και κορυφαίας τεχνολογίας, για πέντε επιβάτες. Εκτός από τα προηγμένα οικολογικά υλικά, οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν ένα πλήρως ψηφιακό οικοσύστημα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας.

Το κυρίαρχο στοιχείο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου αποτελεί η διπλή οθόνη OpenR. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3 ιντσών (ή 7 ιντσών στο επίπεδο εξοπλισμού Evolution) και δεξιά του η κεντρική οθόνη πολυμέσων 10,1 ιντσών σε όλες τις εκδόσεις, η οποία φιλοξενεί το OpenR Link με ενσωματωμένο interface και εφαρμογές Google. Ταυτόχρονα, το σύστημα είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα.

Η πρακτικότητα του συστήματος πολυμέσων ενισχύεται από την ενσωμάτωση ενός συστήματος φωνητικών εντολών, με την ονομασία Reno, για να υποστηρίζει τον οδηγό στην καθημερινή εμπειρία χρήσης.

To μοντέλο διατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, τις Evolution, Techno και Iconic, όλες με διακριτό χαρακτήρα και επιμέρους στιλιστικές διαφοροποιήσεις. Αυτό που τις χαρακτηρίζει όλες είναι ο πλούσιος εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί προαιρετικά να συμπληρωθεί με στοιχεία άνεσης ανώτερων κατηγοριών.

Από αυτά ξεχωρίζουν το Electric Route Planner, ένα προηγμένο εργαλείο πλοήγησης που προτείνει την καλύτερη διαδρομή, ενσωματώνοντας τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης, η δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών (V2L) απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης, το ηλεκτρικό άνοιγμα της πέμπτης πόρτας, το θερμαινόμενο τιμόνι και τα θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός με επιπρόσθετη λειτουργία μασάζ και το προηγμένο ηχοσύστημα Harman Kardon 410W με εννιά ηχεία.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε τις εκδόσεις Canvas Top με την ηλεκτρικά συρόμενη υφασμάτινη οροφή και ένα πλήθος προαιρετικών αξεσουάρ, που ανεβάζουν τον αριθμό των πιθανών διαμορφώσεων του μοντέλου στις 600, καθιστώντας την εξατομίκευση μια εύκολη υπόθεση.

Ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Το Renault 4 E-Tech Electric δεν περιορίζεται στην εξάλειψη των εκπομπών κατά την οδήγηση. Η «πράσινη» φιλοσοφία του επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Με βάση τη δέσμευση του Ομίλου για την κυκλική οικονομία, το Renault 4 E-Tech electric μπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 88,6%.

Η Renault έχει επενδύσει σημαντικά στη χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών, μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες. Συγκεκριμένα, στο Renault 4 E-Tech Electric χρησιμοποιούνται 41 κιλά ανακυκλωμένων πολυμερών. Επιπρόσθετα, στις εκδόσεις Techno και Iconic, έως και το 100% του υφάσματος των καθισμάτων είναι κατασκευασμένο από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιούνται και στην πράξη, καθώς το Renault 4 E-Tech Electric έχει αξιολογηθεί από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό Green NCAP με την ανώτατη οικολογική διάκριση των πέντε αστέρων και επιμέρους αποτέλεσμα 94%.

Προηγμένη τεχνολογία για απολαυστική οδήγηση

Η Renault προσφέρει το νέο Renault 4 E-Tech Electric σε δύο εκδόσεις μπαταρίας και ισχύος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία 40 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) και ηλεκτροκινητήρα 122 ίππων (90 kW) με 225 Nm ροπής. Η αυτονομία φτάνει τα 308 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 14,7 kWh/100 χλμ.

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ευχρηστία στα ταξίδια, η έκδοση Comfort Range διαθέτει μπαταρία 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων, αποδίδοντας 245 Nm ροπής. Η αυτονομία αγγίζει τα 409 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 8,2 δευτερόλεπτα.

Για μέγιστη αποδοτικότητα, το σύστημα κλιματισμού υλοποιείται με αντλία θερμότητας ενώ ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας μέσω paddles και τη δυνατότητα επιλογής one pedal στις εκδόσεις Techno και Iconic, για οδήγηση χωρίς τη χρήση του φρένου.

Για τη φόρτιση AC (με εναλλασσόμενο ρεύμα), όλες οι εκδόσεις έχουν εσωτερικό φορτιστή 11 kW. Για φόρτιση DC, η έκδοση με μπαταρία 40 kWh φτάνει σε ισχύ τα 80 kW, ενώ αυτή με την μπαταρία των 52 kWh τα 100 kW. Αυτό σημαίνει ότι και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να φορτίσουν από 15-80% της χωρητικότητας των μπαταριών τους σε 30 λεπτά.

Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ η ανάρτηση υλοποιείται με προηγμένες μηχανολογικές λύσεις και περιλαμβάνει γόνατα εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Έτσι, το Renault 4 E-Tech Electric συνδυάζει κορυφαία άνεση και άριστο έλεγχο του αμαξώματος στις στροφές. Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά ευέλικτο με πολύ άμεσο σύστημα διεύθυνσης που απαιτεί μόλις 2,6 στροφές από τέρμα σε τέρμα, ενώ ο κύκλος στροφής είναι μόλις 10,8 μέτρα, γεγονός που το καθιστά πολύ ευέλικτο και εύκολο στη στάθμευση.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος που δεν ξεπερνά τα 1.521 κιλά στην πιο πλούσια εξοπλισμένη έκδοση, καθιστούν το Renault 4 E-Tech Electric εξόχως εύκολο στην πόλη και απολαυστικό σε επαρχιακό δίκτυο και αυτοκινητοδρόμους. Η μοναδικότητα του μοντέλου ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την προαιρετική λειτουργία Extended Grip, σε συνδυασμό με ελαστικά τεσσάρων εποχών και επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης Snow και All-terrain.

Με το Extended Grip και σε συνδυασμό με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 18,1 εκατοστών, το Renault 4 μπορεί να κινηθεί με αυτοπεποίθηση σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης αλλά και εκτός ασφάλτου, αυξάνοντας το πεδίο δράσης του και καθιστώντας εύκολες τις αποδράσεις επί παντός εδάφους.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες εξέλιξης του Renault 4 E-Tech Electric. Το μοντέλο ενσωματώνει ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, ασφάλειας και υποστήριξης στάθμευσης, που συναντά κανείς συνήθως σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Human First Program που παρουσιάστηκε το 2023, εντάσσονται οι λειτουργίες Safety Score και Safety Coach, που προσφέρουν προσωποποιημένη πληροφόρηση και υποστήριξη μέσω της ψηφιακής οθόνης πολυμέσων, με στόχο μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το αυτοκίνητο διαθέτει σε όλες τις εκδόσεις έξι αερόσακους και Advanced Driver Monitoring System (προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού), Rear Automatic Emergency Braking (αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης κατά την όπισθεν), Emergency Lane Keeping Assist και Rear Cross Traffic Alert (ειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας πίσω).

Προαιρετικά διατίθεται το Active Driver Assist, μια λειτουργία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2, που συνδυάζει Intelligent Adaptive Cruise Control (έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go), Lane Centering Assist (σύστημα διατήρησης του οχήματος στο κέντρο της λωρίδας) και Occupant Safe Exit Alert, που προειδοποιεί για ασφαλή έξοδο επιβατών τόσο μπροστά όσο και πίσω, και στις δύο πλευρές του οχήματος.

Το Renault 4 συναρπάζει και στη νέα εποχή

Το Renault 4 E-Tech Electric καταφέρνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να τιμήσει την ιστορία ενός εμβληματικού μοντέλου χωρίς να εγκλωβίζεται στο παρελθόν. Διατηρεί τις αξίες που έκαναν το αρχικό Renault 4 παγκόσμιο σημείο αναφοράς – πρακτικότητα, ευρυχωρία, προσιτότητα και ευελιξία – και τις μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Με ξεχωριστή σχεδίαση, γενναιόδωρους χώρους, προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στη νέα γενιά συμπαγών ηλεκτρικών οικογενειακών αυτοκινήτων.

Με κόστος που ξεκινά από 28.900 ευρώ χωρίς επιδότηση, ή από 24.400 ευρώ με κρατική επιδότηση και όφελος απόσυρσης, το Renault 4 E-Tech Electric φέρνει πιο κοντά σε κάθε οδηγό το μέλλον της αυτοκίνησης, το οποίο όχι μόνο συναρπάζει, αλλά και συμφέρει. Επιπρόσθετα, όπως και κάθε μοντέλο της γαλλικής μάρκας, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. και 5 χρόνια οδική βοήθεια, για ξένοιαστα χιλιόμετρα.