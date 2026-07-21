Suzuki SV-7GX: Τιμή, προ-παραγγελίες και άφιξη στην Ελλάδα

Το νέο crossover μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας διαθέτει κινητήρα V-twin, χαμηλή θέση οδήγησης και πλούσιο εξοπλισμό συνδεσιμότητας.

Η Suzuki Σφακιανάκης ανακοίνωσε την έναρξη των προ-παραγγελιών και την τιμή του νέου SV-7GX για την ελληνική αγορά, με τις πρώτες μοτοσικλέτες να αναμένονται στα τέλη Αυγούστου.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται ως ένα ελαφρύ crossover που συνδυάζει σπορ ευελιξία, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία για την καθημερινή μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Σπορ ευελιξία και εργονομία

Η σχεδίαση του SV-7GX εστιάζει στην εργονομία, διαθέτοντας χαμηλή σέλα που προσφέρει άνετη θέση οδήγησης και εύκολο πάτημα στο έδαφος για κάθε αναβάτη.

Ο δυναμικός χαρακτήρας του συνδυάζεται με τη σπορ φιλοσοφία του πλαισίου, εξασφαλίζοντας ευελιξία στην κίνηση της πόλης.

Κινητήρας V-Twin με ρίζες από το SV650

Στην καρδιά της μοτοσικλέτας βρίσκεται ένας βελτιστοποιημένος κινητήρας V-twin, εμπνευσμένος από τη φιλοσοφία και την αξιοπιστία του εμβληματικού SV650.

Ο κινητήρας προσφέρει ομαλή απόδοση, ενώ το τεχνολογικό πακέτο συμπληρώνει μια πολυλειτουργική οθόνη με εκτεταμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας.

Χρώματα, τιμή και προ-παραγγελίες

Το Suzuki SV-7GX διατίθεται σε τέσσερις χρωματικές επιλογές:

Pearl Brilliant White

Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue

Pearl Mat Greige

Glass Sparkle Black

Η τιμή του μοντέλου ξεκινά από τα 8.295 ευρώ. Οι προ-παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω του επίσημου website της Suzuki (suzuki.gr) και του δικτύου εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, με την άφιξη στην Ελλάδα να υπολογίζεται στα τέλη Αυγούστου.