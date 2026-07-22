Στους τελευταίους αγώνες ο Τζορτζ Ράσελ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα με τη μονάδα ισχύος του, τα οποία δεν μπορεί να λύσει η Mercedes.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Βέλγιο συνέχισε να προβληματίζει τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός για μία ακόμη φορά αντιμετώπισε σοβαρά ζητήματα με τη διαχείριση και την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας στο μονοθέσιό του, με τη Mercedes να ψάχνει ακόμη την οριστική λύση στο πρόβλημα. Η υστέρηση στην τελική ταχύτητα σε πίστες υψηλών απαιτήσεων ισχύος εμφανίστηκε αρχικά στο Σίλβερστον και έγινε εκ νέου αισθητή στο Grand Prix Βελγίου.

Στο Σπα, η διαφορά στην τελική ταχύτητα ανάμεσα στον Ράσελ και τον Κίμι Αντονέλι ήταν εμφανής στις ελεύθερες δοκιμές και τις κατατακτήριες. Ο Αντονέλι κατέκτησε την pole position, ενώ ο Ράσελ ήταν 4ος, με τον Βρετανό να χάνει μια σίγουρη παρουσία στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, καθώς δεν είχε ισχύ στο τελευταίο κομμάτι της πίστας.

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Η διαφορά στο οδηγικό στιλ και οι νέοι κανονισμοί

Όπως εξήγησε ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Σιμόνε Ρέστα, η Mercedes προσπαθεί να κατανοήσει όλες τις παραμέτρους του προβλήματος του Ράσελ. Οι προσαρμογές που έκανε ο Βρετανός στον τρόπο οδήγησής του δεν αρκούσαν για να εξαλείψουν το φαινόμενο, με το πρόβλημα να πηγάζει αλλού.

«Είχαμε ορισμένα προβλήματα με την παροχή ενέργειας στο αυτοκίνητο του Τζορτζ, τα οποία πρέπει πραγματικά να κατανοήσουμε και να λύσουμε ενόψει του επόμενου αγώνα. Όλα ξεκίνησαν στο Σίλβερστον, όπου αρχίσαμε να βλέπουμε κάποιες διαφορές στην ανάκτηση ενέργειας ανάμεσα στα δύο μας μονοθέσια. Κάναμε εκτεταμένες αναλύσεις και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες ήταν η διαφορά στο οδηγικό στυλ των δύο οδηγών. Ο Τζορτζ το μελέτησε πολύ αυτό και κατάφερε να προσαρμοστεί πηγαίνοντας στο Σπα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούμε να βλέπουμε διαφορά στην παροχή ενέργειας μεταξύ των δύο αυτοκινήτων. Δουλεύουμε με ένα ολοκαίνουργιο πλαίσιο κανονισμών, βρισκόμαστε μόλις στον δέκατο αγώνα με αυτούς τους κανόνες και ακόμα παλεύουμε να κατανοήσουμε κάθε παράγοντα που επηρεάζει την απόδοση. Δεν είμαστε οι μόνοι σε αυτή την κατάσταση, καθώς βλέπουμε ότι πολλές ομάδες ακόμα μαθαίνουν και προσαρμόζονται. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βρούμε την κύρια αιτία αυτής της διαφοράς ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για την Ουγγαρία», είπε ο Ρέστα.

Το πρόβλημα στο λογισμικό και η απόγνωση του Ράσελ

Παρά την εγκατάλειψη στο Σπα, ο Ράσελ εστίασε αποκλειστικά στα σημαντικά προβλήματα που τον επηρεάζουν το τελευταίο διάστημα:

«Τις τελευταίες 36 ώρες, όλη μου η προσοχή ήταν στραμμένη αποκλειστικά στην ταχύτητα στις ευθείες. Δεν εστίασα στο στήσιμο, στα ελαστικά ή σε οτιδήποτε άλλο, γιατί προσπαθούμε όλοι μαζί να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ακόμα και στον τελευταίο γύρο του Q3, για κάποιον λόγο έχασα άλλο ένα δέκατο και μισό σε σχέση με τον εαυτό μου, μόνο στην ευθεία. Βλέπεις την οθόνη στο τιμόνι και διαπιστώνεις ότι χάνεις ταχύτητα ενώ είσαι με τέρμα το γκάζι. Νιώθεις ανήμπορος. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι φταίει η κινητήρια μονάδα, αλλά υπάρχει κάτι που μας κόβει ταχύτητα στις ευθείες».

Πέρα από το μεμονωμένο πρόβλημα του R;asel, η Mercedes αντιμετώπισε και ένα γενικευμένο ζήτημα στην εκκίνηση του αγώνα στο Σπα, το οποίο επηρέασε και τα δύο μονοθέσια.

Ένα σφάλμα στο λογισμικό οδήγησε τα μονοθέσια των Ράσελ και Αντονέλι να μένουν με άδεια μπαταρία από τη στροφή 1, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτρική ισχύ στην ευθεία Κέμελ. Αυτό κόστισε ιδιαίτερα στον Ράσελ, ο οποίος όχι έχασε θέσεις από τις Ferrari και στη συνέχεια είχε την επαφή με τον Λιούις Χάμιλτον στη Στροφή 5, η οποία οδήγησε στην εγκατάλειψή του, αλλά ήταν 8 χλμ/ώρα κάτω σε σχέση με τον Αντονέλι.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.