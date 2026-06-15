Ο Λιούις Χάμιλτον επανέφερε τη Ferrari στην πρώτη θέση Grand Prix της Formula 1, κάτι που είχε υποσχεθεί όταν υπέγραψε για την ιταλική ομάδα.

Για πρώτη φορά με τη Scuderia Ferrari ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε Grand Prix, ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ο Βρετανός έκανε έναν θεσπέσιο αγώνα και για πρώτη φορά μετά από 595 ημέρες έδωσε στη Ferrari την πρώτη της νίκη στη Formula 1.

Η εμφάνισή του ήταν τέτοια που δεν τέθηκε περιθώριο αμφισβήτησης της νίκης του, τερματίζοντας μπροστά από τον 2ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Παράλληλα, μείωσε κατά 25 βαθμούς τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών, καθώς ο Κίμι Αντονέλι εγκατέλειψε το Grand Prix.

Η Ιταλία ξεσηκώθηκε

Η Ferrari είναι δίχως αμφιβολία ένα ιερό σύμβολο στην Ιταλία και οι τιφόζι τη λατρεύουν σαν θρησκεία. Φέτος δεν κέρδισε τις 24 Ώρες Λε Μαν (σ.σ. διεξήχθη ο αγώνας το ίδιο τριήμερο με το GP Βαρκελώνης), όμως ο Χάμιλτον φρόντισε να τους ξεσηκώσει.

Στην ιταλική τηλεόραση που μεταδόθηκε ο αγώνας, ο τηλεσχολιαστής ενθουσιάστηκε και με το παραπάνω στην πρώτη νίκη του Λιούις Χάμιλτον με τα «κόκκινα».

Στο Μαρανέλο, επίσης, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει την πρώτη φετινή νίκη της Ferrari, δημιουργώντας γιορτινό κλίμα.