F1: Τρελάθηκαν στην ιταλική τηλεόραση με τη νίκη του Χάμιλτον (vid)
Για πρώτη φορά με τη Scuderia Ferrari ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε Grand Prix, ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ο Βρετανός έκανε έναν θεσπέσιο αγώνα και για πρώτη φορά μετά από 595 ημέρες έδωσε στη Ferrari την πρώτη της νίκη στη Formula 1.
Η εμφάνισή του ήταν τέτοια που δεν τέθηκε περιθώριο αμφισβήτησης της νίκης του, τερματίζοντας μπροστά από τον 2ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Παράλληλα, μείωσε κατά 25 βαθμούς τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών, καθώς ο Κίμι Αντονέλι εγκατέλειψε το Grand Prix.
Η Ιταλία ξεσηκώθηκε
Η Ferrari είναι δίχως αμφιβολία ένα ιερό σύμβολο στην Ιταλία και οι τιφόζι τη λατρεύουν σαν θρησκεία. Φέτος δεν κέρδισε τις 24 Ώρες Λε Μαν (σ.σ. διεξήχθη ο αγώνας το ίδιο τριήμερο με το GP Βαρκελώνης), όμως ο Χάμιλτον φρόντισε να τους ξεσηκώσει.
Στην ιταλική τηλεόραση που μεταδόθηκε ο αγώνας, ο τηλεσχολιαστής ενθουσιάστηκε και με το παραπάνω στην πρώτη νίκη του Λιούις Χάμιλτον με τα «κόκκινα».
BRIVIDI 🐐 pic.twitter.com/8QzCLIXCzN— A. ♡ (@AlovsJu) June 14, 2026
Στο Μαρανέλο, επίσης, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει την πρώτη φετινή νίκη της Ferrari, δημιουργώντας γιορτινό κλίμα.
People in Maranello celebrating Lewis Hamilton win 🥺❤️ pic.twitter.com/FNgOyBykUp— LH44(A) (@LH44Fanpage8) June 14, 2026