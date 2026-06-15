Zeekr: To premium μέλλον της ηλεκτροκίνησης έφτασε στην Ελλάδα

Με κορυφαία αρχιτεκτονική 800V, εργοστασιακή εγγύηση έως 10 έτη και τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Leasing, η νέα premium μάρκα αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η Zeekr εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια νέα φιλοσοφία στην premium κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων. Συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική, την πολυτέλεια και τις κορυφαίες επιδόσεις, η μάρκα δεν παρουσιάζει απλώς νέα μοντέλα, αλλά εισάγει προηγμένες τεχνολογίες που αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα της καθημερινής μετακίνησης. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ανάγκη για απρόσκοπτη και γρήγορη χρήση, απαλλαγμένη από το άγχος της διαδικασίας φόρτισης.

Η προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 800 Volt αποτελεί το ισχυρότερο τεχνολογικό διαπιστευτήριο της μάρκας για το μέλλον. Χάρη σε αυτό το σύστημα, τα μοντέλα της Zeekr έχουν τη δυνατότητα να φορτίσουν τη μπαταρία τους από το 10% έως το 80% σε έως και 13 λεπτά, με τη χρήση κατάλληλου φορτιστή DC. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να εξασφαλίσει εκατοντάδες χιλιόμετρα αυτονομίας στον ίδιο περίπου χρόνο που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό ενός παραδοσιακού αυτοκινήτου με καύσιμο, προσφέροντας πρωτόγνωρη ελευθερία κινήσεων.

Απόλυτη σιγουριά με εργοστασιακή εγγύηση έως 10 έτη

Πέρα από την τεχνολογική υπεροχή, η Zeekr δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αίσθημα ασφάλειας και την αξιοπιστία που προσφέρει στους κατόχους των οχημάτων της. Κάθε νέο μοντέλο της μάρκας συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη εργοστασιακή κάλυψη, η οποία αποδεικνύει στην πράξη την εμπιστοσύνη του κατασκευαστή στην ποιότητα κατασκευής και στα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων του. Η βασική αυτή εγγύηση αφορά 5 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα, προστατεύοντας τον ιδιοκτήτη από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι ότι η συγκεκριμένη εγγύηση μπορεί να επεκταθεί για έως και 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα, χωρίς καμία απολύτως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Η μόνη προϋπόθεση για τη διατήρηση και την επέκταση αυτής της κορυφαίας κάλυψης είναι η αυστηρή τήρηση του προτεινόμενου προγράμματος περιοδικής συντήρησης του οχήματος. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του δικτύου των εξουσιοδοτημένων σημείων τεχνικής υποστήριξης της Zeekr, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου σε βάθος χρόνου.

Zeekr X: Η premium urban επιλογή για την πόλη

Το Zeekr X αποτελεί τη βάση της γκάμας της μάρκας, όντας ένα compact premium SUV με έντονο αστικό χαρακτήρα και άκρως προηγμένη σχεδίαση. Είναι το ιδανικό αυτοκίνητο για όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη αλλά αρνούνται να συμβιβαστούν σε θέματα πολυτέλειας, άνεσης και τεχνολογικής ευφυΐας, προσφέροντας ένα άκρως ελκυστικό και ξεχωριστό περιβάλλον για τους επιβάτες του που αναζητούν τη διαφοροποίηση.

Η απόκτηση του Zeekr X στην έκδοση Core γίνεται εξαιρετικά προσιτή μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων της MotorLease Leasing. Με διάρκεια μίσθωσης 48 μηνών και όριο 20.000 χιλιομέτρων ανά έτος, το μοντέλο προσφέρεται με μηνιαίο μίσθωμα 349,00 € και προκαταβολή 6.990,00 €, εξασφαλίζοντας ένα απόλυτα σταθερό κόστος χρήσης χωρίς εκπλήξεις (όλες οι αναγραφόμενες τιμές της γκάμας είναι χωρίς ΦΠΑ).

Zeekr 7X: Το επιβλητικό SUV με αρχιτεκτονική 800V

Ανεβαίνοντας κατηγορία, το Zeekr 7X έρχεται να προσφέρει μια επιβλητική παρουσία στον δρόμο, συνδυάζοντας την υποδειγματική ευρυχωρία με τις κορυφαίες οικογενειακές ανέσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει ήδη την τεχνολογία του μέλλοντος, καθώς είναι εξοπλισμένο με το προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα ταχείας φόρτισης 800 Volt, το οποίο εκμηδενίζει τους χρόνους αναμονής στους σταθμούς φόρτισης DC, καθιστώντας τα μεγάλα ταξίδια μια απόλυτα ξεκούραστη διαδικασία.

Στην έκδοση Core RWD, το Zeekr 7X είναι διαθέσιμο για μακροχρόνια μίσθωση από τη MotorLease Leasing με εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται με μηνιαίο μίσθωμα 499,00 € και προκαταβολή 7.990,00 €, διατηρώντας τη σταθερή διάρκεια των 48 μηνών και το όριο των 20.000 χιλιομέτρων ετησίως για πλήρη ελευθερία κινήσεων και βέλτιστη διαχείριση του εταιρικού ή προσωπικού προϋπολογισμού.

Zeekr 7GT: Δυναμικές επιδόσεις και σπορ χαρακτήρας

Για τους οδηγούς που αναζητούν την απόλυτη οδηγική συγκίνηση, τον σπορ χαρακτήρα και τις καταιγιστικές επιδόσεις, το Zeekr 7GT αποτελεί την ιδανική απάντηση. Το μοντέλο συνδυάζει τη δυναμική οδική συμπεριφορά με την κορυφαία ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt, επιτρέποντας στον κάτοχό του να απολαμβάνει κορυφαία ισχύ και παράλληλα να φορτίζει από το 10% έως το 80% στον ίδιο χρόνο που χρειάζεται για να πιει έναν σύντομο καφέ.

Η MotorLease Leasing εντάσσει το Zeekr 7GT Core RWD στα προγράμματά της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για εταιρική ή προσωπική χρήση. Η συγκεκριμένη σπορ πρόταση υψηλών προδιαγραφών είναι διαθέσιμη με μηνιαίο μίσθωμα 449,00 € και προκαταβολή 7.990,00 €, πάντα με τις σταθερές παραμέτρους των 48 μηνών και των 20.000 χιλιομέτρων ανά έτος.

Zeekr 001: Η luxury shooting brake ναυαρχίδα

Στην κορυφή της γκάμας δεσπόζει το Zeekr 001, ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει την έννοια του exclusive luxury shooting brake. Στην κορυφαία έκδοση Privilege AWD, το αυτοκίνητο προσφέρει ένα περιβάλλον απόλυτης πολυτέλειας, κορυφαία ποιότητα υλικών, εξελιγμένη τετρακίνηση και καταιγιστική ισχύ, αποτελώντας την απόλυτη δήλωση status και τεχνολογικής υπεροχής στον δρόμο.

Η ναυαρχίδα της Zeekr προσφέρεται μέσω της MotorLease Leasing με ένα premium πρόγραμμα μίσθωσης που ανταποκρίνεται πλήρως στην κορυφαία αξία του μοντέλου. Με μηνιαίο μίσθωμα 639,00 € και προκαταβολή 10.900,00 €, για διάρκεια 48 μηνών και 20.000 χιλιόμετρα ανά έτος, η απόκτηση του κορυφαίου αυτού μοντέλου γίνεται μια απλή και απόλυτα συμφέρουσα διαδικασία.

Προνόμια μακροχρόνιας μίσθωσης με τη MotorLease Leasing

Η επιλογή της μακροχρόνιας μίσθωσης για την γκάμα της Zeekr μέσω της MotorLease Leasing εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη. Πέρα από τη σταθερότητα του μηνιαίου κόστους, οι χρήστες απαλλάσσονται πλήρως από το άγχος της μεταπώλησης ή της απαξίωσης του οχήματος στο μέλλον, ενώ απολαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης, ασφάλισης και οδικής βοήθειας.

Με αυτόν τον τρόπο, η MotorLease Leasing ανοίγει με τον πιο ασφαλή και οργανικό τρόπο την πόρτα στο μέλλον της premium ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το δίκτυο της εταιρείας για να επιλέξουν το μοντέλο Zeekr που ταιριάζει απόλυτα στις δικές τους ανάγκες, απολαμβάνοντας παράλληλα την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση που φτάνει έως και τα 10 έτη.