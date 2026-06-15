Μόλις 750 Audi Audi RS 3 Competition Limited θα κατασκευαστούν και η Kosmocar εξασφάλισε δύο συλλεκτικά κομμάτια για την ελληνική αγορά. Δείτε τις προδιαγραφές.

Η Audi γιορτάζει μια χρυσή πεντηκονταετία μηχανολογικής τρέλας. Ο θρυλικός πεντακύλινδρος κινητήρας της, που γεννήθηκε το 1976 και έχτισε τον μύθο της μάρκας στα Group B του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, κλείνει 50 χρόνια ζωής. Για να το γιορτάσει, η Audi Sport δημιούργησε κάτι εξαιρετικά σπάνιο: το συλλεκτικό RS 3 Competition Limited.

Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε μόλις 750 κομμάτια για ολόκληρο τον πλανήτη. Το εντυπωσιακό, όμως, της υπόθεσης είναι ότι η ελληνική εισαγωγική εταιρεία Kosmocar κατάφερε να εξασφαλίσει δύο από αυτά τα «κοσμήματα» για την εγχώρια αγορά. Πρόκειται για δύο μοναδικές κατασκευές, με συγκεκριμένο αριθμό παραγωγής και exclusive προδιαγραφές, που αναμένεται να γίνουν αντικείμενο πόθου για τους Έλληνες συλλέκτες.

Η «ταυτότητα» των δύο ελληνικών RS 3 Competition Limited

Τα δύο αυτοκίνητα που πατάνε ελληνικό έδαφος είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, καλύπτοντας και τους δύο τύπους αμαξώματος. Το πρώτο είναι ένα RS 3 Sportback Competition Limited, το οποίο φέρει τον αριθμό παραγωγής #285. Είναι βαμμένο στο εντυπωσιακό, custom χρώμα Audi Exclusive πράσινο Malachite και εξοπλίζεται με εργοστασιακά κεραμικά δισκόφρενα εμπρός με κόκκινες γυαλιστερές δαγκάνες.

Το δεύτερο είναι η sedan εκδοχή του μοντέλου. Το RS 3 Sport Sedan Competition Limited έχει αριθμό παραγωγής #286 και έρχεται στην Ελλάδα βαμμένο στην αποκλειστική ματ απόχρωση Audi Exclusive λευκό Glacier matt. Και τα δύο μοντέλα ξεχωρίζουν αμέσως από τις επιβλητικές ζάντες 19 ιντσών Cross σε ματ χρυσό Neodymium, αλλά και από τα εκτενώς χρησιμοποιημένα carbon στοιχεία (canards, splitters, καθρέφτες και διαχύτη).

Μηχανική μαγεία 400 ίππων

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο πολυβραβευμένος 2.5 TFSI πεντακύλινδρος κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 400 ίππους και 500 Nm ροπής. Η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου S tronic 7 σχέσεων και του torque splitter, επιτρέποντας στο συλλεκτικό RS 3 να εκτοξεύεται από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 290 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, η είδηση κρύβεται στο στήσιμο. Για πρώτη φορά, η Audi Sport τοποθετεί στο RS 3 μια πλήρως ρυθμιζόμενη coilover ανάρτηση, η οποία έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για την έκδοση Competition Limited. Σε συνδυασμό με έναν πιο άκαμπτο πίσω σταθεροποιητή, το γερμανικό hyper-hatch υπόσχεται μια ακόμα πιο κοφτερή, αναλογική και συμμετοχική οδηγική συμπεριφορά στην πίστα και στο επαρχιακό δίκτυο.

Το «κρυφό» μήνυμα στους προβολείς

Η Audi φρόντισε να ενσωματώσει τον χαρακτήρα του κινητήρα ακόμα και στα... φώτα. Οι σκουρόχρωμοι προβολείς Matrix LED διαθέτουν ένα μοναδικό animation: κατά το κλείδωμα ή ξεκλείδωμα, τα τμήματα των LED ανάβουν διαδοχικά με τη σειρά 1-2-4-5-3. Αυτή δεν είναι μια τυχαία επιλογή, αλλά η ακριβής σειρά ανάφλεξης των κυλίνδρων του πεντακύλινδρου μοτέρ!

Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα είναι καθαρά αγωνιστική. Τα RS Bucket καθίσματα έχουν carbon ματ πλάτες και επενδύσεις σε χρυσό Neodymium και λευκό Ginger, ενώ η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί την πλακέτα με την ειδική αρίθμηση του μοντέλου. Παρά τον ακραίο performance χαρακτήρα του, το μοντέλο παραμένει πλήρως εξοπλισμένο για καθημερινή χρήση, διαθέτοντας το standard πακέτο ψηφιακών ευκολιών και συστημάτων ασφαλείας της Audi.

