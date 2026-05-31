Ο Χόρχε Μαρτίν διέλυσε το προηγούμενο ρεκόρ στην ευθεία της ιταλικής πίστας, με τη μοτοσικλέτα του να αγγίζει τα 369 χλμ./ώρα και να στοχεύει πλέον στο φράγμα των 370.

Η Aprilia γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, καθώς αποτελεί πλέον τον επίσημο κάτοχο του απόλυτου ρεκόρ τελικής ταχύτητας στην ιστορία του θεσμού. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών του Σαββάτου (FP2) για το Γκραν Πρι Ιταλίας, όταν ο Χόρχε Μαρτίν πέρασε από τη μεγάλη ευθεία της πίστας του Μουτζέλο, αναπτύσσοντας την ταχύτητα των 368,6 χλμ./ώρα, αφήνοντας πίσω του το μέχρι πρότινος ρεκόρ της KTM.

Το προηγούμενο κορυφαίο ορόσημο βρισκόταν στα 366,1 χλμ./ώρα και είχε σημειωθεί από τους αναβάτες της KTM, Μπραντ Μπάιντερ το 2023 και Πολ Εσπαργκαρό το 2024, αντίστοιχα, στην ίδια πίστα. Επιβεβαιώνοντας ότι η ταχύτητα της RS-GP δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ο έτερος εργοστασιακός αναβάτης της Aprilia, Μάρκο Μπετζέκι, κατάφερε να ισοφαρίσει ακριβώς την ίδια επίδοση των 368,6 χλμ./ώρα λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια του απογευματινού αγώνα Σπριντ.

Η προοπτική των 370 χλμ./ώρα και η αλλαγή των κανονισμών

Η κυριαρχία της Aprilia το Σάββατο ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο στο Σπριντ, καθώς η ιταλική μάρκα σημείωσε το «1-2» με τον Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse να παίρνει τη νίκη μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν. Παρά τους πανηγυρισμούς, η διοίκηση της ομάδας κρατά χαμηλούς τόνους, καθώς ο τεχνικός διευθυντής της Aprilia, Φαμπιάνο Στερλακίνι, επεσήμανε ότι το ρεκόρ μπορεί να καταρριφθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια του κυρίως αγώνα της Κυριακής, εφόσον οι συνθήκες του ανέμου και τα slipstreams των αναβατών στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού είναι τα ιδανικά.

Η σημασία του συγκεκριμένου ρεκόρ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα με ορίζοντα το μέλλον, καθώς είναι πολύ πιθανό η επίδοση που θα κλειδώσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μουτζέλο να παραμείνει στα βιβλία της ιστορίας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται στην επικείμενη ριζική αλλαγή των τεχνικών κανονισμών του MotoGP το 2027, η οποία προβλέπει τη μείωση του κυβισμού των κινητήρων από τα 1.000 κ.εκ. στα 850 κ.εκ., γεγονός που αναμένεται να περιορίσει τις κορυφαίες τελικές ταχύτητες των πρωτοτύπων.

Η συνέργεια της τεχνολογίας και ο ανταγωνισμός της KTM

Ο Φαμπιάνο Στερλακίνι εξήγησε αναλυτικά τον συνδυασμό των μηχανολογικών στοιχείων που επέτρεψαν στους Χόρχε Μαρτίν και Μάρκο Μπετζέκι να γράψουν αυτή την ιστορική επίδοση. Όπως δήλωσε, το αποτέλεσμα προέρχεται από τη συλλογική εργασία της εταιρείας στην αεροδυναμική τελειοποίηση και την απόδοση του κινητήρα, καθώς και από τη μείωση των τριβών σε εξαρτήματα όπως η αλυσίδα. Παράλληλα, κομβικό ρόλο παίζει η σταθερότητα της μοτοσικλέτας και η διαχείριση των ηλεκτρονικών κατά την έξοδο από την τελευταία στροφή, η οποία καθορίζει την ταχύτητα με την οποία το πρωτότυπο εισέρχεται στην ευθεία.

Η μάχη για το ρεκόρ, πάντως, παραμένει ανοιχτή, καθώς η KTM δείχνει ικανή να απαντήσει. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Σπριντ, ο Ενέα Μπαστιανίνι, οδηγώντας για την Tech3 KTM, σημείωσε την εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα των 367,3 χλμ./ώρα στις δοκιμές ταχύτητας, προτού τεθεί εκτός μάχης λόγω πτώσης, αποδεικνύοντας ότι ο ανταγωνισμός θα παραμείνει έντονος μέχρι τη συμπλήρωση του τελευταίου γύρου στο Μουτζέλο.

