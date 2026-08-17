Μια μοναδική, «Tailor Made» έκδοση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ferrari, της Luce, δημοπρατήθηκε για 40 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

Η Ferrari προχώρησε στην πώληση μιας μοναδικής, εξατομικευμένης (one-off) έκδοσης της Luce, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος στην ιστορία της. Αυτό συνέβη σε δημοπρασία του οίκου RM Sotheby's και έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ για νέο αυτοκίνητο παραγωγής. Σύμφωνα με την ιταλική φίρμα, τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους μέσω του ιδρύματος Ferrari Foundation.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οίκο RM Sotheby’s στο πλαίσιο του φημισμένου Monterey Car Week. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το καθαρό κόστος κατασκευής ενός σύγχρονου μονοθεσίου της Formula 1 κυμαίνεται γύρω στα 13 με 15 εκατομμύρια δολάρια, το συγκεκριμένο ηλεκτρικό supercar άγγιξε την αξία σχεδόν τριών αγωνιστικών της Scuderia.

Παγκόσμιο ρεκόρ για το «Chassis 0»

Το συγκεκριμένο όχημα, γνωστό ως «Chassis 0», δημιουργήθηκε από το τμήμα εξατομίκευσης Tailor Made σε συνεργασία με το σχεδιαστικό κέντρο του Μαρανέλο. Το τελικό ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ για καινούργιο αυτοκίνητο που πωλείται σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 26 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταγράψει μια ειδική έκδοση της Ferrari Daytona SP3.

Piero Ferrari, Benedetto Vigna and Ferrari head of marketing react to the Ferrari Luce selling for $40,000,000 pic.twitter.com/gKzsKz76qV — Ferrari Focus (@Scuderiascoop) August 16, 2026

Στοίχημα αποδοχής για το ηλεκτρικό μέλλον

H Luce αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο ως το πιο ριζοσπαστικό λανσάρισμα στα χρονικά της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Με βασική τιμή εκκίνησης τις 550.000 ευρώ, το τετράθυρο, πενταθέσιο ηλεκτρικό μοντέλο προκάλεσε έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις από τους παραδοσιακούς φίλους της μάρκας, κυρίως λόγω της αντισυμβατικής σχεδίασης και της ρήξης με την ιστορική κληρονομιά των θερμικών κινητήρων.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για το αν οι εύποροι αγοραστές θα αγκάλιαζαν ένα αμιγώς ηλεκτρικό Ferrari, η διοίκηση της εταιρείας δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένη από τον ρυθμό των παραγγελιών του μοντέλου, με το ιστορικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας στο Monterey να δίνει ισχυρή ώθηση στο νέο κεφάλαιο της μάρκας.