Την επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος θέλει να δει ο Μαξ Φερστάπεν από τη Red Bull Racing, καθώς ψάχνει ακόμη την πρώτη του νίκη στο 2026.

Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν της Formula 1, όπου ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξαπέλυσε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση από το Ζάντβορτ και έπειτα ανεβαίνοντας στο βάθρο σε κάθε αγώνα, τα δεδομένα στο 2026 είναι πολύ πιο σύνθετα. Η Red Bull Racing ξεκίνησε τη χρονιά με σημαντικό έλλειμμα έναντι του ανταγωνισμού, έχοντας επενδύσει στον τίτλο το 2025.

Ο νέος κινητήρας DM01 αποδείχθηκε απρόσμενα ανταγωνιστικός, το σασί και το περιττό βάρος της RB22 κόστισαν ακριβά, αφήνοντας την αυστριακή ομάδα αρκετά μακριά από τον ρυθμό κορυφής στην Αυστραλία και την Κίνα. Παρότι η διαφορά μειώθηκε στα δύο δέκατα του δευτερολέπτου σε Βέλγιο και Ουγγαρία, ο Μαξ Φεστάπεν πιλότος τονίζει ότι η εικόνα δεν είναι τόσο απλή, καθώς ένα νέο πρόβλημα εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε τριήμερο.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το κάλεσμα του Φερστάπεν στη Red Bull

Ο Ολλανδός δεν έχει ως πρώτο στόχο τις νίκες από τον αγώνα της πατρίδας του κι έπειτα. Ενόψει του δεύτερου μισού του 2026, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την εξάλειψη των διακυμάνσεων στην απόδοση της RB22, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να λύσει στα 11 πρώτα Grand Prix.

«Πρέπει πρώτα απ' όλα να βρούμε συνολικά περισσότερη απόδοση. Στη συνέχεια, οφείλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, όπου μερικές φορές απλώς χάνουμε ταχύτητα κατά τη διάρκεια ενός τριημέρου ή ακόμα και από την εκκίνηση μέχρι το τέλος του αγώνα. Αυτή είναι πραγματικά η μεγάλη μας προτεραιότητα», είπε.

Το 2026 δεν έχει εξελιχθεί καλά για τον Φερστάπεν, με τις μηδέν νίκες να έχουν ως αποτέλεσμα την απογοήτευσή του. Η συγκεκριμένη λέξη που χρησιμοποίησε για να χαρακτηρίσει το πρώτο μισό του 2026 ήταν: «σκληρή».

«Γενικά ήταν πολύ δύσκολα στους πρώτους αγώνες. Υπήρξαν κάποιες καλές στιγμές, κάποιες φωτεινές αναλαμπές, αλλά συνολικά ήταν σκληρό. Πρέπει να γίνουμε πιο συμπαγείς, πιο ολοκληρωμένοι, ώστε να έχουμε πιο απλά τριήμερα. Για εμένα είναι τόσο απλό: πέρα από το να βρούμε απόδοση, πρέπει να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα με το υπάρχον μονοθέσιο», ανέφερε ο Ολλανδός.

Τα μειονεκτήματα της RB22

Έχοντας καλύτερη κατανόηση του μονοθεσίου και των αναβαθμίσεων έως τώρα, ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Racing, Πιερ Βασέ, παραδέχθηκε ότι η RB22 παρουσιάζει συγκεκριμένες αδυναμίες στη συμπεριφορά της στην πίστα:

«Έχουμε ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά τη σταθερότητα στην είσοδο της στροφής και την υποστροφή στο μέσο της. Προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτές τις πτυχές χρησιμοποιώντας μηχανικές λύσεις. Στην αρχή μάς έλειπε κάθετη δύναμη σε σύγκριση με άλλους, ενώ είχαμε και μηχανικά ζητήματα που δεν επέτρεπαν στον οδηγό να έχει σωστή αίσθηση στο τιμόνι. Το διορθώσαμε αυτό, αλλά πήρε χρόνο».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.