Ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στον αγώνα σπριντ του MotoGP στο Μουτζέλο κερδίζοντας με εμφατικό τρόπο.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Ιταλίας, του έβδομου αγώνα του MotoGP στην αγωνιστική σεζόν του 2026 αποδείχθηκε υπόθεση των Aprilia. O Ραούλ Φερνάντεθ πήρε τη νίκη, την πρώτη του σε σπριντ, έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και ταχύτητα. Ο Ισπανός της Trackhouse Racing πήρε την πρωτοπορία στον εναρκτήριο γύρο κι έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω και πήρε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Δεύτερος τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Φερνάντεθ για τη νίκη σήμερα. Ο Ισπανός ωστόσο μείωσε κατά 3 βαθμούς τη διαφορά από τον Μάρκο Μπετζέκι στη βαθμολογία αναβατών.

Τρίτος βρέθηκε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, o οποίος για μία ακόμη φορά στο τριήμερο ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Ducati. O Ιταλός, όπως και ο Μαρτίν μείωσε τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον Μπετζέκι.

The 25 takes home his first Sprint win in orange and blue! #ItalianGP | @25RaulFernandez pic.twitter.com/vIZceI5Jqw May 30, 2026

Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ

Στην εκκίνηση, ο Μάρκεθ έκανε το καλύτερο και γενναιότερο πέταγμα και έστριψε 1ος στη στροφή ένα. Όμως οι Aprilia απάντησαν με τους Φερνάντεθ και Μαρτίν να τον προσπερνάνε μέχρι τη στροφή 3, ενώ μέχρι το τέλος του εναρκτήριου γύρους είχε πέσει στην 5η θέση, πίσω από τους Μορέρια και Ντι Τζιαναντόνιο. Ο poleman, Μπετζέκι, είχε κατρακυλήσει 6ος.

Στο τέλος του 2ου γύρου ο Μπετζέκι προσπέρασε τον Μάρκεθ και ξεκίνησε το κυνήγι των Μορέιρα και Ντι Τζιαναντόνιο που ήταν στις θέσεις 3 και 4. Οι δυο τους μονομάχησαν με τον Ιταλό να κάνει το προσπέρασμα για την 3η θέση. Μπροστά, ο Φερνάντεθ ξεκίνησε να ανοίγει τη διαφορά από τον Μαρτίν λίγο πάνω από το μισό δευτερόλεπτο.

Για τους επόμενους γύρους ο Φερνάντεθ αύξησε τη διαφορά από τον Μαρτίν στα κτώ δέκατα του δευτερολέπτου, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να μην έχει απάντηση στην ταχύτητα των δύο Aprilia. Μέχρι τον 7ο γύρο η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν το προσπέρασμα του Μάρκεθ στον Μορέιρα για την 7η θέση και η πτώση του Μπαστιανίνι ενώ ήταν 8ος.

Με 5 γύρους για το φινάλε ο Μαρτίν ξεκίνησε την τελευταία του επίθεση και ξεκίνησε να μειώνει τη διαφορά από τον Φερνάντεθ. Με 2 γύρους για το τέλος η διαφορά στην κορυφή έπεσε κάτω από το μισό δευτερόλεπτο, ενώ πιο πίσω ο Μορέιρα έχανε τη μία θέση μετά την άλλη μένοντας εκτός βαθμών.

O Φερνάντεθ όμως είχε την απάντηση και άνοιξε τη διαφορά από τον Μαρτίν εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη. Ο Ισπανός της Trackhouse πέρασε 1ος τη γραμμή τερματισμού και κατέκτησε την παρθενική του νίκη σε σπριντ στο MotoGP. Δεύτερος ήτανο Χόρχε Μαρτίν και 3ος ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι: Μπετζέκι, Μάρκεθ, Αλντεγκέρ, Μπανάια, Ογκούρα και Ακόστα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται την Κυριακή στο Μουτζέλο με τον αγώνα του Grand Prix Ιταλίας διάρκειας 23 γύρων.

Αποτελέσματα σπριντ GP Ιταλίας