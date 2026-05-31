Οι αλλαγές που ζητούσε από το 2025 να γίνουν στη Scuderia Ferrari έχουν φέρει τον Λιούις Χάμιλτον σε πλεονεκτική θέση όπως παραδέχεται ο πολυπρωταθλητής.

Το δεύτερο βάθρο του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari στο Grand Prix Καναδά ίσως αποδειχθεί σημαντικότερο από όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε την ανακούφισή του μετά τον αγώνα στο Μόντρεαλ, καθώς θεωρεί πως για πρώτη φορά από την άφιξή του στο Μαρανέλο όλα αρχίζουν να λειτουργούν όπως τα είχε φανταστεί.

Μετά από μία εξαιρετικά δύσκολη πρώτη χρονιά το 2025, η Ferrari προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο τεχνικό και αγωνιστικό της τμήμα, κάτι που είχε ζητήσει ο Χάμιλτον. Πλέον ο Βρετανός βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της αναδιοργάνωσης.

Η ομάδα του Χάμιλτον είναι πλέον στα «θέλω» του

Μετά τον αγώνα στον Καναδά, όπου πήρε το καλύτερο αποτέλεσμά του με τη Ferrari, o Χάμιλτον αναφέρθηκε στα θετικά της αλλαγής προσώπων στη δική του πλευρά του γκαράζ. Μάλιστα, τόνισε πως ήταν κάτι που ήθελε από το 2025.

«Επιτέλους έχω την ομάδα μηχανικών που προσπαθούσα να δημιουργήσω όλο αυτό το διάστημα. Αυτή είναι η πρώτη μου δεύτερη θέση με την ομάδα. Είναι κάτι για το οποίο έχω δουλέψει τόσο σκληρά που δεν μπορώ καν να περιγράψω πόσο βαθιά χρειάστηκε να ψάξω μέσα μου για να φτάσω σε αυτό το σημείο».

Ο Χάμιλτον αποκάλυψε πως η πρόοδος που βλέπει σήμερα είναι αποτέλεσμα τεράστιας δουλειάς που έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Έγινε τεράστια δουλειά στο παρασκήνιο, μετακινήθηκαν βουνά ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτού του είδους την απόδοση. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στην ομάδα που συνέχισε να με στηρίζει και να με κρατά ψηλά κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Είναι υπέροχο συναίσθημα να τους βλέπω τόσο χαρούμενους, γιατί πραγματικά το αξίζουν για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει».

Νέα κατεύθυνση στο στήσιμο της SF-26

O Χάμιλτον αποφάσισε στον αγώνα του Καναδά να ακολουθήσει μια διαφορετική «συνταγή» στο στήσιμο της Ferrari του. Ο Βρετανός, ο οποίος σταμάτησε να κάνει δοκιμές στον προσομοιωτή πιστεύει πως βρήκε τις λύσεις που έψαχνε. Ωστόσο αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει δίχως τη στήριξη του Φρεντ Βασέρ και της ιδιοφυίας των μηχανικών του.

«Υπήρχαν πολλές αλλαγές που ζήτησα να γίνουν. Ο Φρεντ ήταν απίστευτα υποστηρικτικός και για ακόμη μία φορά κίνησε γη και ουρανό ώστε να νιώθω άνετα μέσα στην ομάδα. Επέλεξα ένα διαφορετικό set-up αυτό το Σαββατοκύριακο μέσα από τη μελέτη των δεδομένων και δουλεύοντας πολύ καλά με τον μηχανικό μου. Ο αρχιμηχανικός μου είναι πραγματικά εξαιρετικός και απολαμβάνω πάρα πολύ τη συνεργασία μαζί του. Ο δεύτερος μηχανικός μου έκανε φανταστική δουλειά αυτό το τριήμερο και με βοήθησε να βγάλω ακόμη περισσότερη απόδοση από το μονοθέσιο. Με βοήθησε να βρω ένα πολύ πιο γλυκό σημείο ισορροπίας και επιτέλους μπορούσα να επιτεθώ σε όλες τις στροφές».

