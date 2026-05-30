Ο Ζακ Μπράουν της McLaren Racing έθεσε τους όρους ώστε μελλοντικά η βρετανική ομάδα να γίνει κατασκευαστής μονάδων ισχύος στη Formula 1.

Από την είσοδό της στη Formula 1, η McLaren Racing δεν κατασκεύασε ποτέ δική της μονάδα ισχύος. Στη σύγχρονη ιστορία της η βρετανική ομάδα έχει συνδεθεί με τη Mercedes-AMG, με την οποία έχει κατακτήσει τους τελευταίους 7 τίτλους της σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Μελλοντικά ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον δρόμο των εργοστασιακών ομάδων και να κατασκευάζει στο μέλλον τη δική της μονάδα ισχύος στη Formula 1. Όπως παραδέχθηκε ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, παρότι η ομάδα του παραμένει απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με τη Mercedes, όλα είναι ανοιχτά για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Η συνέντευξη του Ζακ Μπράουν στο gMotion by Gazzetta

Η βασική προϋπόθεση της McLaren

Η McLaren χρησιμοποιεί κινητήρες Mercedes από το 2021, ενώ οι δύο εταιρείες συνεργάζονταν και την περίοδο 1995-2014. Η τρέχουσα συμφωνία τους εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2030, ωστόσο ο Μπράουν δεν απέκλεισε ένα διαφορετικό μέλλον.

«Αν υπήρχε μία φόρμουλα κινητήρων που θα ήταν οικονομικά βιώσιμη, τότε ναι, θα το εξετάζαμε, όπως και την τεχνολογία που θα τη συνόδευε. Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι από τη Mercedes High Performance Powertrains. Αν παρουσιαστεί κάτι που έχει πρώτα απ’ όλα οικονομικό νόημα, τότε φυσικά θα το εξετάσουμε».

An incredible moment for Zak in the MP4-2🏁#McLarenF1 pic.twitter.com/oxszekU68g — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) May 28, 2026

Οι V8 κινητήρες αλλάζουν τα δεδομένα

Οι δηλώσεις Μπράουν έρχονται σε μία περίοδο όπου η Formula 1 συζητά ήδη το μέλλον των κινητήρων μετά τη νέα γενιά κανονισμών του 2026. Η πρόταση για επιστροφή των V8 κινητήρων με χρήση βιώσιμων καυσίμων έχει συγκεντρώσει σημαντική υποστήριξη από ομάδες και στελέχη του paddock.

Ένα απλούστερο και σημαντικά φθηνότερο τεχνικό πλαίσιο θα μπορούσε να διευκολύνει νέους κατασκευαστές ή ακόμη και ομάδες όπως η McLaren να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας δικής τους μονάδας ισχύος.

Προς το παρόν πάντως, η προτεραιότητα της Formula 1 είναι η συζήτηση για πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς του 2027, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την ηλεκτρική ενέργεια.

Οι φετινοί αγώνες είναι συναρπαστικοί

Παρά την έντονη κριτική που έχουν δεχθεί οι κανονισμοί του 2026 από αρκετούς οδηγούς, ο Μπράουν θεωρεί πως το προϊόν που βλέπουν οι φίλαθλοι παραμένει συναρπαστικό. Ο CEO της McLaren εξέφρασε την άποψή του και χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το Grand Prix Μαϊάμι.

«Αν απλώς παρακολουθείς τον αγώνα στην τηλεόραση και δεν ακούς τι λένε οι οδηγοί, το προϊόν είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν προσπεράσεις, είχαμε πέντε διαφορετικούς πρωτοπόρους στο Μαϊάμι, μάχες για την πρώτη θέση. Ο κόσμος που το παρακολουθεί σκέφτεται ότι ήταν ένας πραγματικά συναρπαστικός αγώνας. Το έχουμε ξαναδεί κάθε φορά που εισάγεται μία νέα τεχνολογία. Οι οδηγοί συνηθίζουν όλο και περισσότερο τα νέα μονοθέσια και οι κανονισμοί βελτιώνονται συνεχώς. Ίσως αυτή τη στιγμή να έχει φτάσει σε ένα σημείο που η πλειονότητα των οδηγών δεν το απολαμβάνει ιδιαίτερα, αλλά εξακολουθεί να είναι αγώνας. Πιστεύω πως όλα αυτά θα ισορροπήσουν με τον χρόνο. Στη Formula 1 κάθε θέμα εξετάζεται κάτω από έναν μεγεθυντικό φακό χιλίων φορές μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο», ανέφερε ο Αμερικανός.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.