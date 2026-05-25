Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν o πρωταγωνιστής στο Grand Prix Καναδά κερδίζοντας για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα, με το πρωτάθλημα να αλλάζει σημαντικά.

Το Grand Prix Καναδά, ο πέμπτος αγώνας της Formula 1 στο 2026 αποδείχθηκε ανατρεπτικός, με το αποτέλεσμα να έχει άμεσο αντίκτυπο στο πρωτάθλημα. Ο Κίμι Αντονέλι πανηγύρισε τη νίκη έπειτα από 68 συναρπαστικούς γύρους και έφτασε στις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη χρονιά.

Η νίκη του 19χρονου συνδυάστηκε με την εγκατάλειψη του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έμεινε εκτός αγώνα από μηχανικό πρόβλημα ενώ βρισκόταν στην πρωτοπορία.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari, o οποίος έκανε έναν εντυπωσιακό αγώνα, δίνοντας και μια τρομερή μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κάλυψε διαφορά 8 δλ από τον Ολλανδό, τον προσπέρασε και πήρε το καλύτερο αποτέλεσμά του με τη Scuderia Ferrari. Ο Φερστάπεν τερμάτισε 3ος σε έναν καλό αγώνα για τον ίδιο, παίρνοντας το πρώτο του βάθρο στο 2026.

Προβλήματα πριν την εκκίνηση

Λίγο πριν από την εκκίνηση η βροχή ξεκίνησε να πέφτει και αυτό ανακάτεψε σημαντικά τις στρατηγικές. Στη McLaren επέλεξαν τα ενδιάμεσα ελαστικά, ενώ Mercedes, Ferrari και Red Bull ήταν με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Η πρώτη εκκίνηση δεν έγινε ποτέ, μιας και έμεινε στη θέση του ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls. Έτσι ο αγώνας έπεσε σε διάρκεια στους 69 γύρους. To μονοθέσιο της Racing Bulls δεν απομακρύνθηκε εγκαίρως κι έτσι είχαμε έναν ακόμη γύρο σχηματισμού και διάρκεια αγώνα 68 γύρους.

Ο Αγώνας

Στην εκκίνηση ο Νόρις με τα ενδιάμεσα ελαστικά πήρε την πρωτοπορία, με τον Ράσελ να πέφτει 3ος μπροστά από τον Χάμιλτον. Η πίστα όμως στέγνωνε επικίνδυνα, με τον Πιάστρι να μπαίνει για αλλαγή ελαστικών στο τέλος του πρώτου γύρου και ένα γύρο μετά ακολούθησε ο Νόρις. Αμφότεροι έπεσαν εκτός 10άδας.

Έτσι την πρωτοπορία πήρε ο Αντονέλι και είχε πίσω του τους: Ράσελ, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Λεκλέρ, Χατζάρ, Κολαπίντο, Λόσον, Μπέρμαν και Αλόνσο.

Στο τέλος του 6ου γύρου ο Ράσελ επιτέθηκε και προσπέρασε τον Αντονέλι πριν το τελευταίο σικέιν. Ο Ιταλός όμως έκανε λάθος και βγήκε εκτός πίστας, αποφεύγοντας τελευταία στιγμή τον αντίπαλό του. Στο ξεκίνημα του 9ου γύρου ο Φερστάπεν επιτέθηκε και πέρασε τον Χάμιλτον έχοντας την επιπλέον ισχύ του Overtake.

Στον 12ο γύρο ο Ράσελ έκανε λάθος στη στροφή 10 και αυτό επέτρεψε στον Αντονέλι να τον περάσει στιγμιαία. Ωστόσο ο Βρετανός ξαναπέρασε στην κορυφή παρά την πίεση του Ιταλού. Την ίδια στιγμή υπήρξε επαφή των Άλμπον και Πιάστρι, με τον οδηγό της Williams να εγκαταλείπει τον αγώνα και τον Αυστραλό της McLaren στα pits για αλλαγή εμπρός αεροτομής.

Σαν να μην έφτανε αυτό για τη McLaren, o Νόρις μπήκε ξανά για αλλαγή ελαστικών με τους μηχανικούς να βγάζουν κάτι από το ψυγείο της MCL40.

Στους επόμενους γύρους η μάχη ήταν έντονη, με τη διαφορά των Mercedes να είναι στο μισό δευτερόλεπτο όπως και των Φερστάπεν-Χάμιλτον στη μάχη για την 3η θέση. Στον 22ο γύρο όμως έκανε το λάθος στη στροφή 10 ο Ράσελ και ο Αντονέλι πήρε την πρωτοπορία, με την πίεσή του να αποδίδει.

Δύο γύρους μετά ήταν η σειρά του Αντονέλι να κάνει το λάθος και ο Ράσελ πέρασε μπροστά. Χρειάστηκε όμως εντολές της Mercedes, μιας και ο Ιταλός έκοψε το τελευταίο σικέιν. Την ίδια ώρα ο Χάμιλτον έκανε λάθος και έπεσε 5 δλ πίσω από τον Φερστάπεν, ο οποίος ήταν αρκετά κοντά στις Mercedes.

Στον 29ο γύρο όλα άλλαξαν. Ο Ράσελ βγήκε εκτός στη στροφή 8, όμως ο λόγος ήταν σοβαρός. Μηχανικό πρόβλημα στην W17 του τον έθεσε εκτός αγώνα ενώ ήταν στην 1η θέση. Για πρώτη φορά εφέτος ένα μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας τίθεται εκτός μάχης.

Το Virtual Safety Car έκανε την εμφάνισή του, με τους οδηγούς να μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Η Ferrari έκανε αργό pit-stop στον Χάμιλτον και ως αποτέλεσμα ο Χατζάρ πέρασε τον Λεκλέρ για την 4η θέση.

Η κατάταξη στα μισά του αγώνα είχε ως εξής: Αντονέλι, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Χατζάρ, Λεκλέρ, Κολαπίντο, Λόσον, Γκασλί, Νόρις, Σάινθ.

Όταν ο αγώνας συνεχίστηκε υπό καθεστώς πράσινης σημαίας οι δύο Ferrari ήταν στην επίθεση. Ο Χάμιλτον έκανε τον έναν ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο και ο Λεκλέρ έκανε επίθεση στον Χατζάρ για την 4η θέση. Εν τέλει ο Μονεγάσκος πέρασε στον 39ο γύρο μετά από λάθος του Γάλλου.

Ένα γύρο αργότερα ήρθε η εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε σκαρφαλώσει στην 8η θέση. Στον 43ο γύρο οι εγκαταλείψεις έφτασαν τους 6 οδηγούς, με τον Πέρεζ να μένει εκτός μάχης με ζημιά στην ανάρτηση.

Στους επόμενους γύρους ο Αντονέλι άρχισε να διαχειρίζεται τη διαφορά από τον Φερστάπεν, ο οποίος άρχισε να κοιτά περισσότερο στους καθρέφτες του. Ο Χάμιλτον είχε μειώσει από τα 7,5 τη μεταξύ τους διαφορά και τον πλησίαζε επικίνδυνα.

Μετά από ένα σύντομο Virtual Safety Car, o Χάμιλτον έφτασε πίσω από τον Φερστάπεν στον 56ο γύρο. Ο Βρετανός προσπάθησε να αρχικά να επιτεθεί, όμως η τελική ταχύτητα της Red Bull ήταν πολύ καλύτερη της Ferrari. Στο ξεκίνημα του 61ου γύρου ο Χάμιλτον έκανε τη μεγάλη του επίθεση και πέρασε από την εξωτερική τον Φερστάπεν, όμως η διαφορά τους δεν άνοιξε.

Ο Φερστάπεν έχοντας την τελική ταχύτητα με το μέρος του και το Overtake έμεινε σε απόσταση βολής από τον Χάμιλτον. Στον 67ο γύρο έφτασε πολύ κοντά αλλά δεν βρήκε ανοιχτή πόρτα για να κάνει κίνηση.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο ο Αντονέλι πήγε με άνεση στον τερματισμό και πήρε μια σπουδαία τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο 2026 και εκτόξευσε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών.

Ο Χάμιλτον τερμάτισε στη 2η θέση αντιστεκόμενος στην πίεση του Φερστάπεν, με τους δύο να δίνουν μια εξαιρετική μάχη στους τελευταίους γύρους.

Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Χατζάρ, Κολαπίντο, Λόσον, Γκασλί, Σάινθ και Μπέρμαν.

Αποτελέσματα GP Καναδά