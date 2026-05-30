Σημαντικές παρασκηνιακές εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1, με τη Mercedes-AMG να χάνει το ενδιαφέρον εξαγοράς μέρους της αγωνιστικής ομάδας της Alpine.

Παρά τη στενή συνεργασία τους στη Formula 1, η πιθανότητα να αποκτήσει η Mercedes-AMG μετοχικό μερίδιο στην Alpine F1 φαίνεται πως απομακρύνθηκε οριστικά. Οι φήμες ήθελαν αρχικά τον Τότο Βολφ να ενδιαφέρεται για το 24% της Alpine, ομως αυτή που κινούσε τα νήματα ήταν η Mercedes.

Όπως ανέφερε το motorsport.com, η γερμανική εταιρεία εγκατέλειψε τις συζητήσεις για την αγορά του 24% της ομάδας που ανήκει στο επενδυτικό σχήμα Otro Capital, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην αποτίμηση της Alpine. Αυτή η εξέλιξη ήρθε λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση συνεργασίας της Alpine με τον οίκο μόδας Gucci, με ένα «χρυσό» συμβόλαιο.

Το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Mercedes, η οποία ήδη προμηθεύει την Alpine με μονάδες ισχύος και κιβώτια ταχυτήτων, είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον να αποκτήσει το ποσοστό της Otro Capital. Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, είχε υπάρξει κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Renault, η οποία παραμένει ο βασικός μέτοχος της ομάδας.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν όταν τέθηκε το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Η Otro Capital φέρεται να ζητούσε περίπου 720 εκατομμύρια δολάρια για το 24% των μετοχών της, αποτιμώντας ουσιαστικά την Alpine στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για ποσό που η Mercedes θεώρησε υπερβολικό και εκτός των ορίων μιας λογικής επενδυτικής κίνησης.

Πηγές από το στρατόπεδο της Alpine επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι συνομιλίες έχουν πλέον σταματήσει.

H Formula 1 έχει γίνει «χρυσορυχείο»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Otro Capital απέκτησε το συγκεκριμένο ποσοστό μόλις τον Ιούνιο του 2023, καταβάλλοντας περίπου 233 εκατομμύρια δολάρια. Η σημερινή αποτίμηση που ζητά η επενδυτική εταιρεία αντιπροσωπεύει σχεδόν τριπλασιασμό της αξίας μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Παράλληλα, η Renault διατηρεί δικαίωμα βέτο για οποιαδήποτε πώληση των μετοχών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στην υπόθεση.

Για το 24% της Alpine είχε ενδιαφερθεί πριν από μερικούς μήνες ένα επενδυτικό σχήμα από τη Μέση Ανατολή, με το οποίο είχε συνδεθεί ο τέως επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ.

