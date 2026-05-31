Σαν Σήμερα: Αξέχαστες εμφανίσεις των Σένα και Ρερλ σε Μονακό και Ακρόπολις (vid)

Οι περιπέτειες της Formula 1 στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό συνεχίζονται για μία ακόμη ημέρα, με τον Άιρτον Σένα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Επιπλέον, το MotoGP επιστρέφει με δύο αγώνες στο Μουτζέλο της Ιταλίας, ενώ ένας θρύλος των αγώνων ράλλυ κέρδισε το Ράλλυ Ακρόπολις.

Σαν σήμερα το 1975, ο θρυλικός Βάλτερ Ρερλ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), κερδίζοντας στο Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Opel Ascona Group 2. Ο Γερμανός ξεπέρασε κατά σχεδόν 36 λεπτά την Alpine-Renault A110 του Τάσου Λιβιεράτου και του Μίλτου Ανδριόπουλου, ενώ στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε το ράλλυ το κυπριακό δίδυμο Μιχάλης Κουμάς/Πέτρος Δημητριάδης με ένα Mitsubishi Galant.

Σαν σήμερα το 1981, ο αείμνηστος Ζιλ Βιλνέβ σημείωσε μία από τις πιο παλικαρίσιες νίκες της καριέρας του, κερδίζοντας στο Μονακό με μια μετριότατη Ferrari 126CK. Μάλιστα ο Καναδός είχε χάσει την pole position από τον Νέλσον Πικέ για μόλις 0,078 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ντιντιέ Πιρονί ήταν σχεδόν 2,5 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω τους. Η εκκίνηση είχε καθυστερήσει κατά μία ώρα εξαιτίας μεγάλης συγκέντρωσης νερού στο τούνελ που επέφερε η πυρόσβεση μιας μικρής πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο πίσω από την φουρκέτα Λόουζ. Όταν ξεκίνησε επιτέλους η δράση, ο Πικέ προηγήθηκε αλλά δεν άντεξε στην πίεση του Άλαν Τζόουνς και συγκρούστηκε στην στροφή Ταμπάκ. Ο Αυστραλός της Williams έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο, μέχρι που χρειάστηκε να μπει στα pits με προβλήματα τροφοδοσίας καυσίμου. Έτσι, αρκέστηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ζακ Λαφίτ.

Σαν σήμερα το 1987, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα εκμεταλλεύτηκε τις πειραματικές ενεργητικές αναρτήσεις της Lotus 99T καθώς και την εγκατάλειψη του poleman, Νάιτζελ Μάνσελ, ώστε να κερδίσει για πρώτη φορά στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Ο Βρετανός οδηγός της Williams είχε τεθεί εκτός στον 30ο γύρο με πρόβλημα στο τούρμπο, αφήνοντας έτσι ελεύθερο πεδίο στον Βραζιλιάνο άσσο. Η δεύτερη θέση καταλήφθηκε από την έτερη Williams του Νέλσον Πικέ, ενώ ο Μικέλε Αλμπορέτο της Ferrari «έκλεψε» την τρίτη θέση του βάθρου ύστερα από μια αστοχία στον κινητήρα του πρωταθλητή, Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 1992, ο Νάιτζελ Μάνσελ έδειχνε να βαίνει καθ’ οδόν για την έκτη του νίκη από την pole position σε ισάριθμους αγώνες, μέχρι που το σερί σταμάτησε στο GP Μονακό. Ο Βρετανός είχε χτίσει μια διαφορά σχεδόν 30 δευτερολέπτων οδηγώντας συντηρητικά την πανίσχυρη Williams FW14B, αλλά μια υποψία κλαταρίσματος ελαστικού τον έστειλε στα pits στον 70ο γύρο. Ο Μάνσελ επέστρεψε ελάχιστα πίσω από τον Άιρτον Σένα και, με φρέσκα ελαστικά και μακράν το καλύτερο μονοθέσιο, κινήθηκε σε γυρολόγιο-ρεκόρ ώστε να φτάσει ταχύτατα τον Βραζιλιάνο. Παρά την ιδιομορφία της πίστας του Μονακό, το προσπέρασμα έμοιαζε αρχικά αναπόφευκτο αλλά ο Σένα μπλόκαρε τον διάβα του Μάνσελ στους τελευταίους τρεις γύρους του αγώνα. Η διαφορά μεταξύ των δύο στον τερματισμό ήταν μόλις στα 0,215 δευτερόλεπτα. Η έτερη Williams του Ρικάρντο Πατρέζε κατέλαβε την τρίτη θέση και ο Σένα ισοφάρισε τον Γκρέιαμ χιλ φτάνοντας κι αυτός στις πέντε νίκες στο Πριγκιπάτο.

Σαν σήμερα το 2009, διεξήχθη το GP Ιταλίας στο Μουτζέλο, για τον πέμπτο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Ο Κέισι Στρόνερ της Ducati ξεπέρασε τις δύο Yamaha των Χόρχε Λορένθο και Βαλεντίνο Ρόσι, και πήρε πρώτος την καρό σημαία, όπως και την πρωτοπορία στη βαθμολογία.

Σαν σήμερα το 2015, η πίστα του Μουτζέλο φιλοξένησε ξανά αγώνα του MotoGP, αυτή τη φορά για τον έκτο γύρο της σεζόν. Ο Αντρέα Ιανόνε είχε κάνει την έκπληξη κατακτώντας την παρθενική του pole position στην μεγάλη κατηγορία, αλλά τελικά τερμάτισε δεύτερος καθώς ο Χόρχε Λορένθο ήταν αυτός που κυριάρχησε στον αγώνα. Ο Ισπανός της Yamaha σημείωσε έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν και πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Ιανόνε αλλά και τον Βαλεντίνο Ρόσι, που είχε εκκινήσει 8ος. Σε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη όδευε και ο πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος τελικά είχε πτώση τρεις γύρους πριν το τέλος, ενώ μαχόταν για τη δεύτερη θέση.

