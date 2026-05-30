Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing ήταν ο αναβάτης που πήρε την pole position στο Μουτζέλο για το GP Ιταλίας και μάλιστα με νέο ρεκόρ πίστας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας, του έβδομου αγώνα του MotoGP για το 2026, είχε την υπογραφή της Aprilia. O ιταλός κατασκευαστής έκανε το 1-2-3 στη μάχη της pole position στην πίστα του Μουτζέλο και για πρώτη φορά στην ιστορία της «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Κυρίαρχη εμφάνιση των Aprilia

Ο Μάρκο Μπετζέκι πήρε την pole position, την πρώτη του μετά τον εναρκτήριο αγώνα στην Ταϊλάνδη. Ο Ιταλός ήταν ταχύτατος στο Q2 και έθεσε νέο ρεκόρ πίστας με το 1:43,921. Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing, με τον Ισπανό να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση περνώντας από το Q1 στο Q2.

Από την 3η θέση της εκκίνησης θα ξεκινήσει τους δύο αγώνες που ακολουθούν ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος δεν είχε την ταχύτητα να ανταγωνιστεί τον Μπετζέκι για την Pole.

Οι Ducati ψάχνονται

Ακολουθούν τρεις αναβάτες της Ducati, με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι στην 4η θέση. Ο Ισπανός δούλεψε εξαιρετικά ακολουθώντας τον Πέδρο Ακόστα στην τελευταία του προσπάθεια, όμως ο χρόνος του ήταν 0,373 δλ μακριά από την κορυφή.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση για να πάρει την 5η θέση ξεπερνώντας τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος έκανε λάθος στην τελευταία του γρήγορη προσπάθεια στο Q2.

O Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο που κυριαρχούσε στο τριήμερο έως τώρα θα ξεκινήσει από την 7η θέση, μπροστά από τους Ντιόγκο Μορέιρα της LCR και τον teammate του, Φράνκο Μορμπιντέλι. Ένατος θα ξεκινήσει ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ενώ ακολούθησαν οι Ενέα Μπαστιανίνι και Άλεξ Ρινς.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ στο Μουτζέλο.

Αποτελέσματα QP GP Ιταλίας