Μπορεί να έχουν περάσει μόνο λίγες ημέρες μετά τον τερματισμό στον αγώνα του Καναδά, ωστόσο οι ομάδες ήδη κοιτάζουν το Grand Prix που ακολουθεί.

Η Scuderia Ferrari μπορεί να μην έχει καταφέρει ακόμη να νικήσει φέτος στη Formula 1, όμως αρκετοί μέσα στο paddock θεωρούν πως το Grand Prix Μονακό ίσως είναι η πρώτη μεγάλη της ευκαιρία για νίκη στο 2026. Παρά το απόλυτο της Mercedes-AMG με πέντε νίκες σε ισάριθμα Grand Prix οι ιδιαιτερότητες της διαδρομής στο Μόντε Κάρλο αλλάζουν σημαντικά τις ισορροπίες.

Οι στενοί δρόμοι του Πριγκιπάτου απαιτούν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα που χρειάζονται σε πίστες όπως το Μόντρεαλ, με τις αργές στροφές, την πρόσφυση και τη δυνατότητα απορρόφησης των κερμπ να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η McLaren πρώτη που έχρισε τη Ferrari φαβορί

Μετά το Grand Prix Καναδά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, μιλώντας για τον επερχόμενο αγώνα στο Πριγκιπάτο, τόνισε αμέσως πως θεωρεί τη Ferrari φαβορί για τη νίκη. Με την άποψη του Βρετανού συμφώνησε και ο επικεφαλής της βρετανικής ομάδας, Αντρέα Στέλα, με τον Ιταλό να κάνει τη δική του εκτίμηση.

«Αν κοιτάξεις τα δεδομένα GPS, είναι ξεκάθαρο ότι η Ferrari είναι πολύ ανταγωνιστική στις στροφές. Το είδαμε αυτό εδώ στον Καναδά, ειδικά στον πρώτο τομέα της πίστας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να περνάς σωστά πάνω από τα κερμπ».

Σύμφωνα με τον Στέλα, η βασική αδυναμία της Ferrari (σ.σ. η ταχύτητα στις ευθείες) δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα κόκκινα μονοθέσια στο Μονακό: «Η Ferrari χάνει τον περισσότερο χρόνο της στις ευθείες. Αλλά στο Μονακό δεν υπάρχουν πολλές ευθείες. Γι’ αυτό ο Λάντο έχει δίκιο όταν βλέπει τη Ferrari ως φαβορί για την pole position στο Μονακό».

Η McLaren στο παιχνίδι της νίκης

Για πρώτη φορά στο 2026 η νέα γενιά μονοθεσίων θα αγωνιστεί σε μία τόσο στενή διαδρομή όπως αυτή του Μονακό. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά σχετικά το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός αγώνας και οι μάχες μεταξύ των οδηγών.

Ωστόσο στη McLaren Racing πιστεύουν πως οι κατατακτήριες δοκιμές παραμένουν ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του αγωνιστικού τριημέρου σύμφωνα με τον Στέλα. Για τον Ιταλό, η MCL40 έχει τα χαρακτηριστικά ώστε να κοντράρει και να κερδίσει στα ίσα τη Ferrari.

«Στην τωρινή μορφή εξέλιξης του μονοθεσίου μας, η MCL40 είναι καλύτερη στις αργές στροφές παρά στις μεσαίες και γρήγορες στροφές. Εκεί Ferrari και Mercedes έχουν πλεονέκτημα. Υπάρχουν και γρήγορα κομμάτια στο Μονακό. Στο Casino περνάς με περίπου 150 χλμ/ώρα, στο Tabac με 180 χλμ/ώρα και στην πισίνα ξεπερνάς τα 200 χλμ/ώρα. Οι αργές στροφές στο Μονακό είναι πραγματικά πολύ αργές, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι της πίστας. Βλέπω τη Ferrari ως φαβορί, αλλά και η McLaren θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε το περσινό αποτέλεσμα», είπε ο Ιταλός.

Μετά τη 2η θέση του στο Μόντρεαλ ο Λιούις Χάμιλτον τόνισε πως στις πίστες όπου η τελική ταχύτητα δεν θα επηρεάζει τη συνολική απόδοση όπως στα πρώτα GP, η Ferrari θα έχει πιθανότητες να παλέψει για την κορυφή.