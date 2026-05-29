Σαν Σήμερα: H απρόσμενη νίκη του Χάμιλτον στο Μονακό κόντρα στη λογική (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Αγώνες που έχουν μείνει στην ιστορία θα συναντήσουμε σήμερα στην αναδρομή μας στο παρελθόν της Formula 1. Από το Πριγκιπάτο του Μονακό, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και στο Μεξικό. Επιπλέον, έχουμε στο πρόγραμμα μία νίκη ενός θρύλου των ράλλυ του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, ο Στέρλινγκ Μος κέρδισε το GP Μονακό και σημείωσε την πρώτη νίκη της Lotus στην F1, εκπροσωπώντας την ιδιωτική ομάδα του Ρομπ Ουόκερ.

Σαν σήμερα το 1980, ο διάσημος Άρι Βάτανεν επικράτησε στο Ράλλυ Ακρόπολις και σημείωσε έτσι την παρθενική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο «Ιπτάμενος Φινλανδός» οδήγησε ένα Ford Escort δεύτερης γενιάς και ξεπέρασε για σχεδόν 3 λεπτά το Datsun Violet του Τίμο Σάλονεν. Το βάθρο έκλεισε από το Fiat 131 Abarth του Μάρκου Άλεν, με την κορυφαία ελληνική επίδοση να καταγράφεται στην 9η θέση της τελικής κατάταξης. Αυτή προήλθε από την οδήγηση του Τάσου «Siroco» Λιβιεράτου με μία Lancia Stratos, με συνοδηγό τον Μανώλη Μακρινό.

Σαν σήμερα το 1988, ο Αλέν Προστ έκανε εξαιρετική εκκίνηση για το GP Μεξικό και προσπέρασε τον Άιρτον Σένα, ελέγχοντας άνετα το ρυθμό μέχρι και τον τερματισμό. Οι δύο McLaren MP4/4 έριξαν γύρο μέχρι και στον 4ο, με το μεγάλο υψόμετρο που χαρακτηρίζει το Autódromo Hermanos Rodríguez να ευνοεί τα μονοθέσια με κινητήρες τούρμπο. Οι Προστ και Σένα ακολουθήθηκαν από τις δύο Ferrari των Γκέρχαρντ Μπέργκερ και Μικέλε Αλμπορέτο, με τις δύο Arrows των Ντέρεκ Ουόργουικ και Έντι Τσίβερ να κλείνουν τη βαθμολογούμενη εξάδα.

Σαν σήμερα το 1994, διεξήχθη το GP Ισπανίας για την F1, στην πίστα της Βαρκελώνης. Εξαιτίας των τραγικών γεγονότων που είχαν στιγματίσει το GP Σαν Μαρίνο της ίδιας χρονιάς, αποφασίστηκε η τοποθέτηση ενός προσωρινού τεχνητού σικέιν στην πίσω ευθεία μεταξύ των στροφών 9-10, ώστε να μειωθεί η ταχύτητα των μονοθεσίων. Η Williams κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη σεζόν μέσω του Ντέιμον Χιλ, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να διαχειρίζεται εντυπωσιακά ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του και να τερματίζει δεύτερος. Μάλιστα, ο Γερμανός οδηγός της Benetton είχε κολλήσει στην 5η σχέση για ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα, αλλά εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία του από τους αγώνες αντοχής για να διαφοροποιήσει κατάλληλα την οδηγική του προσέγγιση. Ο Μαρκ Μπλαντέλ προσέφερε στην Tyrrell το τελευταίο βάθρο στην ιστορία της με την τρίτη θέση.

Σαν σήμερα το 2005, το Ευρωπαϊκό GP της F1 και η πίστα του Νίρμπουργκρινγκ προσέφεραν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στη σύγχρονη εποχή του αθλήματος. Με τον Κίμι Ράικονεν να ελέγχει τον ρυθμό στο πρώτο μισό του αγώνα, όλα έδειχναν πως η νίκη θα καταλήξει στα χέρια του Φινλανδού. Ωστόσο, ένα μπλοκάρισμα στα φρένα ενώ έριχνε γύρο στον Ζακ Βιλνέβ, και δύο «βόλτες» εκτός πίστας, άφησαν ένα άσχημο σημάδι στο εμπρός-δεξιό ελαστικό της McLaren. Λόγω κανονισμών, ο Ράικονεν είχε τη δυνατότητα να μπει στα pits για αλλαγή ελαστικών εφόσον και μόνο υπήρχε κάποιο σοβαρό ζήτημα ασφάλειας, αλλά επέλεξε να παραμείνει στην πίστα και να διαχειριστεί την πρωτοπορία του. Τελικά, στον τελευταίο γύρο, οι όλο και αυξανόμενοι κραδασμοί οδήγησαν σε κατάρρευση της ανάρτησης και ο Φινλανδός κατέληξε στην αμμοπαγίδα της στροφής 1. Ο «φουριόζος» Φερνάντο Αλόνσο εκμεταλλεύτηκε αυτό το δώρο και πήρε μια απροσδόκητη νίκη, ξεπερνώντας τον poleman, Νικ Χάιντφελντ και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο.

Σαν σήμερα το 2011, το GP Μονακό υποσχόταν μια εντυπωσιακή τριπλή μονομαχία για τη νίκη ανάμεσα στους Σεμπάστιαν Φέτελ, Φερνάντο Αλόνσο και Τζένσον Μπάτον. Ο Φέτελ είχε μείνει με την φθαρμένη σκληρή γόμα ελαστικών και όλα έδειχναν πως θα παλέψει λυσσαλέα με τους οδηγούς της Ferrari και της McLaren, των οποίων τα ελαστικά βρίσκονταν σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, ο αγώνας διακόπηκε απροσδόκητα στον 72ο γύρο λόγω ενός ατυχήματος του Βιτάλι Πετρόφ, που προκλήθηκε στη στροφή της πισίνας από ένα συμβάν μεταξύ Άντριαν Σούτιλ, Λιούις Χάμιλτον και Χαϊμέ Αλγκερσουάρι. Οι κανονισμοί όριζαν πως κάθε οδηγός έχει δικαίωμα αλλαγής ελαστικών υπό καθεστώς κόκκινης σημαίας, κάτι που «βεβήλωσε» κάθε ενδεχόμενο μονομαχίας για τη νίκη. Η Red Bull εξόπλισε το μονοθέσιο του Φέτελ με καινούρια ελαστικά και ο Γερμανός πήρε άνετα την καρό σημαία, μπροστά από τους Αλόνσο και Μπάτον.

Σαν σήμερα το 2016, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε μια ανέλπιστη νίκη στο GP Μονακό, με τη βροχή να φέρνει τα πάνω κάτω στον αγώνα. Ο αγώνας στιγματίστηκε από τη μάχη του Βρετανού με τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Στον 31ο γύρο μπήκε για αλλαγή ελαστικών από βρόχινα σε στεγνά και ένα γύρο αργότερα ακολούθησε ο Αυστραλός. Ωστόσο οι μηχανικοί του δεν είχαν έτοιμα τα ελαστικά τους και έχασε πολύτιμο χρόνο. Βγήκε από τα pit, ακριβώς πίσω από τον Χάμιλτον, ο οποίος είχε έναν πάρα πολύ αργό γύρο εξόδου από τα pit. Ο Χάμιλτον κράτησε πίσω του τον Ρικάρντο για την πρώτη του νίκη στη σεζόν, ενώ το βάθρο ολοκλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ, σε μία ακόμη αξιομνημόνευτη εμφάνισή του με τη Force India.

Σαν Σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μονακό. Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε καθυστέρηση της εκκίνησης. Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε την πρωτοπορία του αγώνα, αλλά η λανθασμένη στρατηγική της Ferrari όταν άρχισε να στεγνώνει η πίστα, άφησε εκτός βάθρου τον Μονεγάσκο. Ο Σέρχιο Πέρεζ που είχε μπει νωρίς για σλικ ελαστικά εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την κατάσταση και πήρε τη νίκη με τους Κάρλος Σάινθ και Μαξ Φερστάπεν να συμπληρώνουν το βάθρο.

