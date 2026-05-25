Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 έπειτα από το πέρας του Grand Prix Καναδά, με τον Κίμι Αντονέλι να αυξάνει τη διαφορά από τον Τζορτζ Ράσελ.

Στο Grand Prix Καναδά άλλαξαν σημαντικά τα δεδομένα στο πρωτάθλημα, με τον Κίμι Αντονέλι να πανηγυρίζει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ο Ιταλός έκανε το 4/4 στο Μόντρεαλ και άνοιξε τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Βρετανός δεν τερμάτισε 2ος αλλά εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος, κάτι που επέτρεψε στον Αντονέλι να αυξήσει τη μεταξύ τους διαφορά κατά 25 βαθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον με τη 2η θέση ανέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε πολύτιμους βαθμούς στη Red Bull Racing.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Kimi Antonelli Mercedes 131 2 George Russell Mercedes 88 3 Charles Leclerc Ferrari 75 4 Lewis Hamilton Ferrari 72 5 Lando Norris McLaren 58 6 Oscar Piastri McLaren 48 7 Max Verstappen Red Bull Racing 43 8 Pierre Gasly Alpine 20 9 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 10 Liam Lawson Racing Bulls 16 11 Franco Colapinto Alpine 15 12 Isack Hadjar Red Bull Racing 14 13 Carlos Sainz Williams 6 14 Arvid Lindblad Racing Bulls 5 15 Gabriel Bortoleto Audi 2 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 17 Alexander Albon Williams 1 18 Nico Hulkenberg Audi 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Fernando Alonso Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών