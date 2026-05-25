F1, Καναδάς: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix
Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 έπειτα από το πέρας του Grand Prix Καναδά, με τον Κίμι Αντονέλι να αυξάνει τη διαφορά από τον Τζορτζ Ράσελ.
Στο Grand Prix Καναδά άλλαξαν σημαντικά τα δεδομένα στο πρωτάθλημα, με τον Κίμι Αντονέλι να πανηγυρίζει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ο Ιταλός έκανε το 4/4 στο Μόντρεαλ και άνοιξε τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Τζορτζ Ράσελ.
Ο Βρετανός δεν τερμάτισε 2ος αλλά εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος, κάτι που επέτρεψε στον Αντονέλι να αυξήσει τη μεταξύ τους διαφορά κατά 25 βαθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον με τη 2η θέση ανέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε πολύτιμους βαθμούς στη Red Bull Racing.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|131
|2
|George Russell
|Mercedes
|88
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|72
|5
|Lando Norris
|McLaren
|58
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|48
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|43
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|9
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|16
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|15
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|14
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|14
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|5
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes
|219
|2
|Ferrari
|147
|3
|McLaren
|106
|4
|Red Bull Racing
|57
|5
|Alpine
|35
|6
|Racing Bulls
|21
|7
|Haas
|19
|8
|Williams
|7
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
@Photo credits: F1/X