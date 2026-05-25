F1, Καναδάς: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix

F1, Καναδάς: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες της Formula 1 έπειτα από το πέρας του Grand Prix Καναδά, με τον Κίμι Αντονέλι να αυξάνει τη διαφορά από τον Τζορτζ Ράσελ.

Στο Grand Prix Καναδά άλλαξαν σημαντικά τα δεδομένα στο πρωτάθλημα, με τον Κίμι Αντονέλι να πανηγυρίζει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ο Ιταλός έκανε το 4/4 στο Μόντρεαλ και άνοιξε τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Βρετανός δεν τερμάτισε 2ος αλλά εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος, κάτι που επέτρεψε στον Αντονέλι να αυξήσει τη μεταξύ τους διαφορά κατά 25 βαθμούς. Ο Λιούις Χάμιλτον με τη 2η θέση ανέκτησε την 4η θέση στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε πολύτιμους βαθμούς στη Red Bull Racing.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Kimi AntonelliMercedes131
2George RussellMercedes88
3Charles LeclercFerrari75
4Lewis HamiltonFerrari72
5Lando NorrisMcLaren58
6Oscar PiastriMcLaren48
7Max VerstappenRed Bull Racing43
8Pierre GaslyAlpine20
9Oliver BearmanHaas F1 Team18
10Liam LawsonRacing Bulls16
11Franco ColapintoAlpine15
12Isack HadjarRed Bull Racing14
13Carlos SainzWilliams6
14Arvid LindbladRacing Bulls5
15Gabriel BortoletoAudi2
16Esteban OconHaas F1 Team1
17Alexander AlbonWilliams1
18Nico HulkenbergAudi0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Lance StrollAston Martin0
22Fernando AlonsoAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes219
2Ferrari147
3McLaren106
4Red Bull Racing57
5Alpine35
6Racing Bulls21
7Haas19
8Williams7
9Audi2
10Cadillac0
11Aston Martin0

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: F1/X

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 