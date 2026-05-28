Ο 40χρονος Βρετανός Καλ Κράτσλοου επιστρέφει στην ενεργό δράση για το επερχόμενο GP Ιταλίας με την ομάδα της LCR Honda.

Η ομάδα της LCR και η Honda έδωσαν το πράσινο φως για την επίσημη επιστροφή του Καλ Κράτσλοου στα γκριντ του πρωταθλήματος MotoGP, προκειμένου να αγωνιστεί στο επερχόμενο Grand Prix Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο. Ο 40χρονος Βρετανός αναβάτης θα αντικαταστήσει τον Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος τέθηκε εκτός δράσης μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε στον αγώνα της Βαρκελώνης και πλέον αναμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Η οριστική απόφαση επιβεβαιώθηκε από την LCR, αφού προηγουμένως ο Κράτσλοου συμμετείχε στις επίσημες δοκιμές των πέντε κατασκευαστών του πρωταθλήματος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στην πίστα του Μιζάνο. Στόχος της συμμετοχής του σε αυτό το τεστ ήταν να αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση, αλλά και οι ρεαλιστικές πιθανότητες για μια ασφαλή επιστροφή σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από μακρά απουσία.

Η επιστροφή του Καλ Κράτσλοου μετά από τρία χρόνια

Ο αγώνας στο Μουτζέλο σηματοδοτεί την επιστροφή του έμπειρου Βρετανού αναβάτη σχεδόν τρία χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκε σε γκριντ του MotoGP, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο GP Ιαπωνίας το 2023, όπου συμμετείχε ως ελεύθερη συμμετοχή (wildcard) με τη Yamaha, εκτελώντας παράλληλα χρέη δοκιμαστή της εταιρείας. Ο Κράτσλοου είχε αποσυρθεί από την πλήρη αγωνιστική δράση στο τέλος του 2020, έχοντας περάσει προηγουμένως έξι χρόνια στην LCR υπό άμεσο συμβόλαιο με τη Honda, σημειώνοντας μάλιστα τρεις νίκες με τα χρώματα της ομάδας του Λούτσιο Τσεκινέλο.

Μετά την αποχώρησή του από τη Honda, μετακινήθηκε στη Yamaha ως αναβάτης δοκιμών για το 2021, πραγματοποιώντας ορισμένες έκτακτες συμμετοχές ως αντικαταστάτης μέχρι και το 2023. Στη συνέχεια, ένας τραυματισμός στο χέρι, ο οποίος παρουσίασε επιπλοκές στην πορεία, τον ανάγκασε να μείνει εκτός των πάντοκ, μέχρι τη στιγμή που δέχθηκε το κάλεσμα από τον Τσεκινέλο πριν από λίγες ημέρες.

Το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή του αντικαταστάτη

Η Honda διαθέτει αυτή τη στιγμή ως βασικούς δοκιμαστές και πιθανούς αντικαταστάτες τον Τακάκι Νακαγκάμι και τον Αλέιξ Εσπαργκαρό, όμως ο Ισπανός αναβάτης δεν ήταν διαθέσιμος λόγω τραυματισμού που υπέστη πριν από περίπου ένα μήνα κατά τη διάρκεια ιδιωτικών δοκιμών στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Παρά το γεγονός ότι η πιο λογική κίνηση θα ήταν η χρησιμοποίηση του Νακαγκάμι πάνω στη μοτοσικλέτα, ο Λούτσιο Τσεκινέλο και η Honda οδηγήθηκαν σε διαφορετική επιλογή για μια σειρά από συγκεκριμένους λόγους.

Από τη μία πλευρά, η ιαπωνική εταιρεία επιθυμεί να προστατεύσει τον Νακαγκάμι από οποιοδήποτε ρίσκο τραυματισμού, καθώς ο Ιάπωνας αναβάτης έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του νέου πρωτοτύπου με κινητήρα 850 κ.εκ. για τους μελλοντικούς τεχνικούς κανονισμούς. Από την άλλη πλευρά, ο αναβάτης από το Τόκιο, ο οποίος αποσύρθηκε από την πλήρη δράση το 2024, δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο να αναλάβει τις έντονες απαιτήσεις που συνοδεύουν ένα πλήρες αγωνιστικό τριήμερο.