Η επίσημη ενημέρωση της LCR Honda επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Γάλλου αναβάτη στο γόνατο.

Οι χειρότεροι φόβοι της LCR Honda επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο. Ο Ζοάν Ζαρκό πρόκειται να υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση στο γόνατο τις επόμενες εβδομάδες, ως επακόλουθο της τρομακτικής σύγκρουσης που σημειώθηκε κατά την επανεκκίνηση του Grand Prix της Καταλονίας. Ο Γάλλος αναβάτης, ο οποίος ενεπλάκη σε ένα χαοτικό ντόμινο με τον Πέκο Μπανιάια και τον Λούκα Μαρίνι στην πρώτη στροφή της πίστας, αντιμετωπίζει σοβαρή ζημιά στους συνδέσμους, γεγονός που προμηνύει μια παρατεταμένη απουσία από τις πίστες του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Johann Zarco est conscient déjà, mais dans quel état ça reste à voir car la chute est vraiment violente et dangereuse...🤞❤️‍🩹

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της ομάδας, ο Ζαρκό επισκέφθηκε στο Λυών τον κορυφαίο ορθοπεδικό χειρουργό, δρα Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, ο οποίος εξειδικεύεται σε αθλητικές κακώσεις και τραύματα συνδέσμων. Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να περιμένουν μερικές εβδομάδες ώστε να υποχωρήσει το αρχικό αιμάτωμα και το έντονο τραύμα στην περιοχή του γονάτου, προκειμένου η διαδικασία να στεφθεί με επιτυχία. Μόνο μετά το πέρας του χειρουργείου θα είναι εφικτό να οριστεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στη σέλα της μοτοσυκλέτας.

Η ανθρώπινη πλευρά και η μεταμέλεια για το ρίσκο

Πίσω από τις ιατρικές αναφορές, ωστόσο, κρύβεται μια συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία που δικαιώνει τη συζήτηση για τα όρια της ασφάλειας στο σύγχρονο MotoGP. Ο ίδιος ο Ζοάν Ζαρκό, εξιστορώντας τις εφιαλτικές στιγμές, προχώρησε σε μια δήλωση που σοκάρει, τονίζοντας πως είναι εξαιρετικά θυμωμένος με τον εαυτό του για την απόφαση που πήρε να σφίξει τα δόντια και να μπει ξανά στην πίστα μετά την πρώτη κόκκινη σημαία. Ο έμπειρος αναβάτης είχε ήδη δεχθεί χτυπήματα από θραύσματα στο πρώτο συμβάν και προσπαθούσε να ανακουφίσει τον πόνο με πάγο στο γράζ, όμως η εσωτερική πίεση και η αγωνιστική ορμή τον ώθησαν να ρισκάρει.

Αυτό το γεγονός αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ψυχολογικό και σωματικό αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται οι αναβάτες όταν καλούνται να πάρουν αποφάσεις ζωής και θανάτου μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κάτω από το καθεστώς της αδρεναλίνης. Η παραδοχή του Ζαρκό ότι δεν έπρεπε να είχε εκκινήσει τη δεύτερη φορά αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι για τον τρόπο με τον οποίο το σπορ διαχειρίζεται τους πρωταγωνιστές του, μετατρέποντας το ατύχημά του σε ένα σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές συζητήσεις περί ιατρικών εγκρίσεων.