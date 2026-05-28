Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον έβδομο αγώνα του στο 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Μουτζέλο της Ιταλίας.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ιταλίας το τριήμερο 29-31 Μαΐου στη θρυλική πίστα του Μουτζέλο.

Πρόκειται για τον έβδομο αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν και ο πρώτος επί ιταλικού εδάφους. Είναι επίσης και ο εντός έδρας αγώνας των Ducati και Aprilia, οι οποίες είναι τα φαβορί για τη νίκη.

Γνωρίστε την πίστα του Μουτζέλο

Το Μουτζέλο έχει πλούσια ιστορία στους αγώνες ταχύτητας μοτοσικλετών, με τον πρώτο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος να πραγματοποιείται πίσω στο 1976. Από το 1991 έχει γίνει ετήσιος σταθμός του MotoGP, με τους αναβάτες και τους θεατές να συγκαταλέγουν την πίστα σε μία από τις αγαπημένες τους.

Η διαδρομή έχει μήκος 5,25 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, 9 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Το Σάββατο οι αναβάτες θα διανύσουν 11 γύρους στον Αγώνα Σπριντ, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 22 γύρους. Πολυνίκης στο Grand Prix Ιταλίας είναι ο Τζάκομο Αγκοστίνι με 13 νίκες στο σύνολο. Νικητής το 2025 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ με Ducati τόσο στον αγώνα του Σαββάτου όσο και της Κυριακής.

Νέα τροπή στη μάχη του τίτλου

Ο αγώνας στη Βαρκελώνη άλλαξε την εικόνα στη βαθμολογία αναβατών. Ο Μάρκο Μπετζέκι άνοιξε τη διαφορά από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε δύο εγκαταλείψεις στο Μονμελό. Στο «παιχνίδι» μπήκε και ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος κέρδισε τον αγώνα και πλησίασε τους αναβάτες της Aprilia.

Στο Μουτζέλο η Ducati θέλει να περάσει στην αντεπίθεση και θα έχει όλα τα «όπλα» της έτοιμα. Ο Μαρκ Μάρκεθ επιστρέφει στη δράση και θα πλαισιώσει τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος φαίνεται ιδιαίτερα βελτιωμένος στους τελευταίους αγώνες. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την εικόνα της KTM, με τον Πέδρο Ακόστα να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο 2026.

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Ιταλίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έβδομου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2026 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Ιταλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 29 Μαΐου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 30 Μαΐου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 31 Μαΐου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας