BYD ATTO 3 EVO: Το πρότυπο στα ηλεκτρικά SUV

Το νέο BYD ATTO 3 με την προσθήκη του ονόματος EVO δεν είναι απλώς μια εξέλιξη, αλλά η επόμενη μέρα των συμπαγών, ηλεκτρικών SUV.

Με την παρουσίαση του νέου ATTO 3 EVO η BYD δεν αρκέστηκε σε αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε face lift στο χώρο του αυτοκινήτου. Για την ακρίβεια μάλιστα επενέβη λιγότερο αισθητικά και περισσότερο τεχνολογικά, με αποτέλεσμα το ATTO 3 EVO να κρατά από τον προκάτοχό του μόνο τις διαστάσεις και την αισθητική. Με σημαντικές αναβαθμίσεις λοιπόν, το BYD ATTO 3 EVO καλείται να συνεχίσει την εμπορική επιτυχία του προκατόχου του, που τερμάτισε το 2025 στην πρώτη θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του.

Τα πάντα καινούρια

Με περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη μπαταρία, τετρακίνηση και κορυφαίες τεχνολογίες, σε μια πρόταση που ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των ηλεκτρικών οικογενειακών SUV, το νέο BYD ATTO 3 EVO, αποτελεί την πιο εξελιγμένη εκδοχή του ηλεκτρικού SUV που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη μάρκα στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά.

Με σημαντικές παρεμβάσεις σε τεχνολογία, αποδοτικότητα και πρακτικότητα, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των οικογενειακών EV.

Οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν αμετάβλητες, με μήκος 4,45 μέτρα και μεταξόνιο 2,720 μέτρα. Σχεδιαστικά, το ATTO 3 EVO διατηρεί τη γνώριμη δυναμική εικόνα του, αλλά αποκτά νέους προφυλακτήρες, ανασχεδιασμένες ζάντες 18 ιντσών και πιο σπορ αισθητική στο πίσω μέρος με νέα αεροτομή οροφής.

Νέα e-Platform 3.0 και επιλογή τετρακίνησης

Το BYD ATTO 3 EVO βασίζεται στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-Platform 3.0 της BYD, με τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 800V που επιτρέπει πολύ υψηλή ισχύ φόρτισης. Επίσης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο σε επίπεδο οδηγικής συμπεριφοράς όσο και σε αποδοτικότητα. Παράλληλα η πίσω ανάρτηση αναβαθμίστηκε σε διάταξη πέντε συνδέσμων για βελτιωμένη άνεση και σταθερότητα.

Η έκδοση Design χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει ισχύ 313 ίππων και ροπή 380 Nm, επιταχύνοντας επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα, με αυτονομία έως 510 χλμ. (WLTP). Στην κορυφή της γκάμας, η έκδοση Excellence προσθέτει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 449 ίππους και τη ροπή στα 560 Nm. Έτσι, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, επίδοση που ξεχωρίζει στην κατηγορία των ηλεκτρικών οικογενειακών SUV.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 220 kW, καθώς το νέο ATTO 3 EVO μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας του σε περίπου 25 λεπτά.

Περισσότεροι χώροι και αναβαθμισμένη πρακτικότητα

Η νέα αρχιτεκτονική e-Platform 3.0, εκτός από τα οφέλη αποδοτικότητας που ήδη αναφέρθηκαν, επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων.

Έτσι ο χώρος αποσκευών αυξήθηκε κατά 50 λίτρα από την προηγούμενο έκδοση, φτάνοντας στα 490 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει έως τα 1.360 λίτρα. Παράλληλα το νέο “frunk” (εμπρός πορτ μπαγκάζ) των 101 λίτρων προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα, φιλοξενώντας εύκολα καλώδια φόρτισης ή μικροαντικείμενα. Με το συνολικό όγκο των αποθηκευτικών χώρων να φτάνει στο εντυπωσιακό νούμερο των 591 λίτρων!

Η ορατότητα είναι πρόσκοπτη προς όλες τις κατευθύνσεις και πέντε ενήλικες επιβάτες μπορούν να φιλοξενηθούν με περισσή άνεση χάρη στα νέα καθίσματα και στην ποιοτικά υλοποιημένη καμπίνα. Η στιβαρότητα του αμαξώματος και η κορυφαία ηχομόνωση εξασφαλίζουν ένα ιδιαίτερα χαλαρωτικό περιβάλλον στο εσωτερικό, ενώ οι προηγμένες αναρτήσεις άνεση υψηλού επιπέδου.

Ψηφιακή καμπίνα και προηγμένες τεχνολογίες

Στο εσωτερικό, η BYD έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την καθημερινή ευχρηστία. Ο επιλογέας ταχυτήτων μεταφέρθηκε πίσω από το τιμόνι, βελτιώνοντας την χωροταξία των διακοπτών και αφήνοντας περισσότερο χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενώ νέος είναι και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών.

Το infotainment διαθέτει οθόνη αφής 15,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη στην κατηγορία, και ενσωματώνει υπηρεσίες Google, όπως Google Maps, Google Play Store και Google Assistant. Επιπλέον, ο φωνητικός βοηθός αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη μέσω cloud-based LLM για πιο φυσική αλληλεπίδραση με τον οδηγό.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ασύρματη φόρτιση smartphone με ψύξη, πρόσβαση NFC μέσω κινητού ή wearable, ατμοσφαιρικό φωτισμό, αντλία θερμότητας και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών με ισχύ έως 3 kW. Στοιχεία πολυτέλειας, όπως τα πίσω θερμαινόμενα καθίσματα στην έκδοση Excellence, προσφέρονται πολύ σπάνια στην κατηγορία αυτή, ενώ η πανοραμική ηλιοροφή η οποία ανοίγει στο εμπρός μέρος της, συμπληρώνεται από ένα συρόμενο σκίαστρο.

Έμφαση στην ασφάλεια και στην πληρότητα

Το νέο BYD ATTO 3 EVO διαθέτει πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, με επτά αερόσακους και τεχνολογίες όπως Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση σύγκρουσης εμπρός και πίσω, καθώς και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

Η τεχνολογία Blade Battery της BYD, με χημεία LFP, συνδυάζεται με τη δομή Cell-to-Body, όπου η μπαταρία αποτελεί μέρος του πλαισίου του αυτοκινήτου, αυξάνοντας τη στρεπτική ακαμψία και βελτιώνοντας την ασφάλεια.

Η βασική έκδοση Design προσφέρει ήδη πλούσιο εξοπλισμό, με κάμερα 360°, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τέσσερις θύρες USB-C, ενώ η κορυφαία Excellence προσθέτει head-up display, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και πανοραμική ηλιοροφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτης γενιάς έκδοση του αυτοκινήτου έχει αξιολογηθεί με την κορυφαία διάκριση ασφάλειας των 5 αστέρων από το Euro NCAP.

Το μέλλον είναι εδώ

Το νέο BYD ATTO 3 EVO πρωτοστατεί στη νέα εποχή ηλεκτροκίνησης, με μεγάλη αυτονομία, ταχύτατη φόρτιση και αποδοτικότητα που μειώνει σημαντικά το κόστος χρήσης, ειδικότερα σε μια εποχή όπου οι τιμές των καυσίμων να κορυφώνονται. Ταυτόχρονα η πρόταση της BYD στην κατηγορία των οικογενειακών SUV καθιστά την τεχνολογία του μέλλοντος προσιτή, με το κόστος αγοράς να παραμένει στο επίπεδο ενός συμβατικού μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή ακόμα χαμηλότερα. Πιο συγκεκριμένα, η πληρέστατη έκδοση Design με πίσω κίνηση ξεκινά από μόλις 33.990 ευρώ, με την επιδότηση του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά” και το Electric Bonus της αντιπροσωπείας.

Ταυτόχρονα, το BYD ATTO 3 EVO συνοδεύεται από 6ετή εργοστασιακή εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια ή 250.000 χιλιόμετρα για την μπαταρία, με εγγυημένη την κατάσταση της υγείας της τουλάχιστον κατά το 70%.

