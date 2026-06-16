Audi Q7: Η τρίτη γενιά του μεγάλου premium SUV

Η Audi αποκάλυψε την ολοκαίνουργια γενιά του ριζικά ανανεωμένου κορυφαίου της SUV, το οποίου η άφιξη στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για το τέλος του έτους.

Η Audi προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση της τρίτης γενιάς του Q7, ενός μοντέλου που εδώ και δύο δεκαετίες αποτελεί τη ναυαρχίδα της στα μεγάλα premium SUV. Η νέα γενιά, η οποία συνεχίζει να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Μπρατισλάβα, υιοθετεί μια πιο ώριμη σχεδιαστική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην αρχιτεκτονική καθαρότητα και την ψηφιακή ηρεμία. Στην ελληνική αγορά, τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται να φτάσουν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Εξωτερικά, το γερμανικό SUV διατηρεί τη μυώδη σιλουέτα του, αλλά αποκτά πιο επιβλητικό εμπρός μέρος με επανασχεδιασμένη μάσκα Singleframe και ψηλότερα τοποθετημένο καπό. Οι θόλοι των τροχών είναι πιο έντονοι, ενώ η κολόνα D στο πίσω μέρος είναι πλέον πιο κάθετη, γεγονός που δημιουργεί μια σχεδόν οριζόντια γραμμή οροφής, προσφέροντας περισσότερο εσωτερικό ύψος για τους επιβάτες.

Πολυδιάστατο εσωτερικό με high-tech ανέσεις

Στην καμπίνα, το νέο Audi Q7 προσφέρει κορυφαία ευελιξία, καθώς είναι διαθέσιμο σε πενταθέσια, εξαθέσια ή επταθέσια διάταξη, με όλα τα καθίσματα να ρυθμίζονται ηλεκτρικά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από τον μεγάλο χώρο αποσκευών, ο οποίος στην πενταθέσια έκδοση ξεκινά από τα 806 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως τα 2.075 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Ένα από τα highlights είναι η νέα πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία διαθέτει δυνατότητα μεταβαλλόμενης διαφάνειας σε εννέα τμήματα και ενσωματωμένο φωτισμό LED.

Στο ταμπλό δεσπόζει η κυρτή πανοραμική οθόνη Audi MMI με τεχνολογία OLED, η οποία πλαισιώνεται από ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό με δυναμική λειτουργία προστασίας της ιδιωτικότητας. Το τεχνολογικό πακέτο συμπληρώνεται από διπλή θέση ασύρματης φόρτισης smartphone με ενεργή ψύξη, καθώς και το κορυφαίο ηχοσύστημα Bang & Olufsen 4D sound. Το σύστημα αυτό αποδίδει 1.360 watt μέσα από 22 ηχεία και ενσωματώνει ειδικούς ενεργοποιητές στα εμπρός καθίσματα που μετατρέπουν τα μπάσα σε σωματική δόνηση.

Υβριδικός V6 TDI κινητήρας με τεχνολογία MHEV plus

Κατά το λανσάρισμό του, το Q7 θα εξοπλίζεται με έναν τρίλιτρο V6 TDI πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος αποδίδει 299 ίππους και 630 Nm ροπής. Το σύνολο ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία MHEV plus, η οποία περιλαμβάνει μια γεννήτρια συστήματος μετάδοσης και μπαταρία λιθίου-φωσφορικού σιδήρου, επιτρέποντας σύντομες φάσεις αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης κατά τους ελιγμούς ή το παρκάρισμα. Επιπλέον, ο ηλεκτρικός συμπιεστής εξασφαλίζει άμεση απόκριση από πολύ χαμηλές στροφές, εκμηδενίζοντας την υστέρηση.

Η ισχύς μεταφέρεται σε όλους τους τροχούς μέσω του οκτατάχυτου κιβωτίου tiptronic και του μόνιμου συστήματος τετρακίνησης quattro, το οποίο διαθέτει νέο κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. Στον τομέα της ανάρτησης, πέρα από τα στάνταρ χαλύβδινα ελατήρια, διατίθεται προαιρετικά adaptive air suspension, η οποία προσφέρει τη λειτουργία exit lowering, χαμηλώνοντας το αμάξωμα κατά 62 χιλιοστά για την πιο εύκολη είσοδο και έξοδο των επιβατών.

Καινοτομίες στο φωτισμό και την ασφάλεια

Η Audi εισάγει στο Q7 μια παγκόσμια πρώτη στον τομέα της ασφάλειας, καθώς τα φλας προβάλλουν τη νύχτα ένα σχηματοποιημένο σήμα αλλαγής κατεύθυνσης απευθείας στο έδαφος, ώστε να προειδοποιούν έγκαιρα πεζούς και ποδηλάτες. Οι προαιρετικοί ψηφιακοί προβολείς Matrix LED με μονάδες micro-LED συνεργάζονται στενά με τα συστήματα υποβοήθησης, προβάλλοντας πληροφορίες καθοδήγησης απευθείας πάνω στο οδόστρωμα, ενώ τα πίσω φώτα ψηφιακής τεχνολογίας OLED μπορούν να εμφανίσουν ειδικά προειδοποιητικά σύμβολα σε κρίσιμες συνθήκες κυκλοφορίας.

Τέλος, το SUV εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως το emergency assist, το οποίο σε περίπτωση αδράνειας του οδηγού μπορεί να κατευθύνει αυτόνομα το όχημα προς τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητόδρομου και να το ακινητοποιήσει. Παράλληλα, η λειτουργία trained parking επιτρέπει στο Q7 να απομνημονεύει έως και πέντε δύσκολους ελιγμούς στάθμευσης (μήκους έως 200 μέτρων) και να τους εκτελεί αυτόματα, ενώ το reverse assist αναλαμβάνει την αυτόνομη κίνηση προς τα πίσω για 50 μέτρα σε στενούς χώρους.