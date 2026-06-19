O Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην Τσεχία.

To Grand Prix Τσεχίας, ο ένατος αγώνας του MotoGP στο 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά ώστε να εγκλιματιστούν στην πίστα του Μπρνο, με τις θερμοκρασίες να είναι από νωρίς υψηλές.

Ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός της Ducati σταμάτησε από νωρίς τα χρονόμετρα στο 1:53,303 και έθεσε από νωρίς το ρυθμό, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε στην Ουγγαρία, δηλαδή στην κορυφή.

Ο χρόνος του ήταν ακριβώς δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από αυτόν του Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος βγήκε στα τελευταία λεπτά με φρέσκο σετ ελαστικών. Τρίτος ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing, o οποίος ήταν 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από αυτόν του Κουαρταραρό.

Άλλα 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω συναντάμε τον Τζοάν Μιρ της Honda, o οποίος ξεκίνησε με θετικό τρόπο το αγωνιστικό τριήμερο. Την πρώτη 5άδα της κατάταξης συμπλήρωσε ο Άι Ογκούρα με τη δεύτερη Trackhouse Aprilia.

Ο Πέκο Μπανάια ήταν στη 2η θέση πριν βγουν οι παραπάνω αναβάτες με φρέσκο σετ ελαστικών, με τον Ιταλό να υπολείπεται του Μ. Μάρκεθ κατά 0,376 δλ. Στην 7η θέση ήταν ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini, μπροστά από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Πέδρο Ακόστα με KTM και Λούκα Μαρίνι με Honda.

Εκτός 10άδας ήταν οι αναβάτες της Aprilia, με τον Χόρχε Μαρτίν να είναι 14ος, ενώ δύο θέσεις πιο πίσω ήταν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι.

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