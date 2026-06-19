Στο πλαίσιο του αγωνιστικού τριημέρου στο Μπρνο, ανακοινώθηκε η πολύ σημαντική κοινή δέσμευση που διασφαλίζει το μέλλον του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP.

Μια ιστορική στιγμή για το μέλλον του MotoGP γράφτηκε στην Τσεχία, καθώς η διοργανώτρια αρχή και οι πέντε κατασκευαστές του πρωταθλήματος -Aprilia, Ducati, Honda, KTM και Yamaha- επισημοποίησαν τη δεσμευτική τους συμφωνία για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα την πενταετία 2027-2031. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του σπορ που όλοι οι κατασκευαστές, μέσω της ένωσής τους (MSMA), συνυπογράφουν ένα ενιαίο συμβόλαιο, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη ευθυγράμμιση και το κοινό όραμα για την επόμενη, εξαιρετικά κρίσιμη φάση του θεσμού.

Η νέα αυτή συμφωνία βασίζεται σε στέρεες βάσεις που αφορούν τους αγωνιστικούς, τεχνικούς και εμπορικούς πυλώνες του MotoGP, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ανταγωνιστικότητα και τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα με τους κατασκευαστές, η διοργανώτρια αρχή έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία και με τις 11 ομάδες του πρωταθλήματος για την ίδια χρονική περίοδο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα, θωρακίζοντας πλήρως ολόκληρο το οικοσύστημα των Grand Prix.

Η στρατηγική για την εξέλιξη του σπορ

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού (FIM), οι κατασκευαστές και οι ομάδες εργάζονται ήδη από κοινού για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών που θα αναβαθμίσουν το προϊόν. Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των αναβατών, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζονται αλλαγές που θα προσφέρουν ακόμα καλύτερο θέαμα για τους φιλάθλους, διατηρώντας ωστόσο αναλλοίωτο το αγωνιστικό DNA που καθιστά το MotoGP την κορυφαία μορφή αγώνων μοτοσικλέτας στον κόσμο.

Το MotoGP πρόκειται να συνεχίσει τις μεγάλες επενδύσεις στην παγκόσμια πλατφόρμα του, δίνοντας έμφαση στην προώθηση, στην προσέγγιση νέου κοινού και στην εμπορική ανάπτυξη. Αυτή η κοινή στρατηγική επιδιώκει να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να ενισχύσει την αξία του πρωταθλήματος για τους φιλάθλους, τους συνεργάτες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε παγκόσμια κλίμακα, με το κλίμα στις τάξεις των διοικούντων να είναι απόλυτα αισιόδοξο.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών της συμφωνίας

Ο Καρμέλο Εθπελέτα, Διευθύνων Σύμβουλος του MotoGP Group, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για το MotoGP. Η δέσμευση και των πέντε κατασκευαστών όχι μόνο ενισχύει τη δύναμη του πρωταθλήματος σήμερα, αλλά υπογραμμίζει την κοινή φιλοδοξία που οδηγεί το μέλλον του. Μαζί με τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την FIM έως το 2060, αυτή η συμφωνία μας δίνει μια ισχυρή πλατφόρμα για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε - χτίζοντας πάνω σε δεκαετίες προόδου, ενώ επιταχύνουμε σε μια νέα φάση για το άθλημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατασκευαστές μας για τη συνεργασία, την ευθυγράμμιση και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αν και είμαστε περήφανοι για την ανάπτυξη που έχει επιτύχει το MotoGP τις τελευταίες δεκαετίες, η εστίασή μας είναι σταθερά στραμμένη στο τι ακολουθεί: την επέκταση της παγκόσμιας εμβέλειάς μας, την εξέλιξη του αθλήματος και τη σύνδεση με νέα κοινά σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά των κατασκευαστών, ο Μάσιμο Ριβόλα, Διευθύνων Σύμβουλος της Aprilia Racing και Πρόεδρος της MSMA, τόνισε: «Ως πρόεδρος της MSMA, είμαι χαρούμενος και περήφανος για τη συμφωνία μεταξύ της ένωσής μας και του MotoGP SEG. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος που όλοι οι κατασκευαστές κατέληξαν σε ομόφωνη θέση για μια συμφωνία με το MotoGP. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για το μέλλον του αθλήματος. Το brand του MotoGP έχει τεράστιες δυνατότητες, και μόνο δουλεύοντας μαζί μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκόσμια αγορά και να αναπτυχθούμε μαζί στον τομέα των σπορ και της ψυχαγωγίας».

Ο Λουίτζι Νταλ'Ίνια, Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse, επεσήμανε: «Αυτή η συλλογική συμφωνία μεταξύ του MotoGP και όλων των κατασκευαστών αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο για το άθλημά μας. Η κοινή δέσμευση όλων στο πάντοκ αποδεικνύει ότι, ενώ μαχόμαστε σκληρά στην πίστα, είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι στην εξασφάλιση ενός λαμπρού και ευημερούντος μέλλοντος για το MotoGP. Αυτή η συμφωνία παρέχει σταθερότητα και σαφή κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για τους κατασκευαστές ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν στην τεχνολογία, τις επιδόσεις και το ταλέντο. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτού του κοινού οράματος και πλήρως δεσμευμένοι να συνεισφέρουμε στη συνεχή ανάπτυξη του πρωταθλήματος, προσφέροντας εξαιρετικούς αγώνες για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και βοηθώντας το MotoGP να φτάσει σε νέα επίπεδα επιτυχίας τα επόμενα χρόνια».

Ο Κότζι Γουατανάμπε, Πρόεδρος του HRC (Honda), σημείωσε: «Ως Honda HRC, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταλήξουμε σε συμφωνία ως μέρος της MSMA με το MotoGP Sports Entertainment Group σχετικά με τα επόμενα πέντε χρόνια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP. Η συμφωνία θέτει τα θεμέλια για το μέλλον του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP με ένα σαφές, ενιαίο όραμα και στόχο να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε αυτό το άθλημα, όπως συμφωνήθηκε ομόφωνα και υποστηρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με αυτή τη συμφωνία η Honda επιβεβαιώνει ότι η δέσμευσή μας στους αγώνες Grand Prix παραμένει αμετάβλητη και ανυπομονούμε να αγωνιστούμε για πολλά ακόμη χρόνια».

Ο Πιτ Μπάιρερ, Διευθυντής Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της KTM, δήλωσε: «Αυτή είναι μια μεγάλη και σημαντική στιγμή για το MotoGP και για όλους μας στην KTM. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και η κοινή φιλοδοξία να συνεχίσουμε να ωθούμε το άθλημα προς τα εμπρός. Έχουμε επενδύσει καρδιά, πάθος και σκληρή δουλειά στο project μας στο MotoGP, και ήταν πηγή έμπνευσης να βλέπουμε το πρωτάθλημα να εξελίσσεται σε μια τόσο ανταγωνιστική και παγκόσμια πλατφόρμα. Το MotoGP αντιπροσωπεύει το καλύτερο κομμάτι του αθλήματός μας – επιδόσεις, καινοτομία και καθαρούς αγώνες – συνδέοντας τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Αυτή η νέα συμφωνία μάς δίνει μια σταθερή βάση για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να προκαλούμε τους εαυτούς μας και να μαχόμαστε στην πρώτη γραμμή ενάντια στους καλύτερους του κόσμου. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτού του ταξιδιού και ενθουσιασμένοι για όσα έρχονται».

Τέλος, ο Πάολο Παβέζιο, Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Racing, υπογράμμισε: «Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακράς και μερικές φορές περίπλοκης διαπραγμάτευσης, προσφέροντας τελικά ισχυρή αξία για όλα τα μέρη. Παρείχε μια σημαντική ευκαιρία να ευθυγραμμιστούμε σε ένα κοινό όραμα και να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του MotoGP, κάτι στο οποίο είμαστε περήφανοι που συνεισφέρουμε. Καθώς το MotoGP εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση, βλέπουμε μια ξεκάθαρη ευκαιρία να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα, εξισορροπώντας την καινοτομία, την αθλητική αριστεία και τη συμμετοχή των φιλάθλων. Συνεχίζοντας να επενδύουμε τόσο εντός όσο και εκτός πίστας, είμαστε βέβαιοι ότι το MotoGP θα εδραιώσει τη θέση του ως η κορυφή των αγώνων μοτοσικλέτας, αυξάνοντας παράλληλα την παγκόσμια απήχησή του. Η Yamaha παραμένει πλήρως δεσμευμένη στο MotoGP για τα επόμενα πέντε χρόνια και μετά, υποστηρίζοντας τις ομάδες, τους αναβάτες και τους θαυμαστές μας με το πάθος και την αφοσίωση που καθορίζουν την κληρονομιά μας».