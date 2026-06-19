Το θέμα των αναβαθμίσεων ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν στην πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn.

Την Δευτέρα που μας πέρασε και κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix Formula 1 στις 16:30 το gMotion δίνει το διαδικτυακό του ραντεβού στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube. Η καρδιά της «Pole Position by Allwyn» χτυπά μέσα από τη χημεία και την εμπειρία των τριών παρουσιαστών της εκπομπής. Η Δήμητρα Ηρειώτη, ο Κώστας Παστρίμας και ο Στάθης Κοκκορόγιαννης ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας ο καθένας τη δική του ξεχωριστή ματιά, την εγκυρότητα του ρεπορτάζ, αλλά και το απαραίτητο χιούμορ που απαιτεί μια σύγχρονη digital παραγωγή.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν η μάχη των αναβαθμίσεων ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της σεζόν. Είδαμε αρχικά τη McLaren Racing να παρουσιάζει ένα σημαντικό πακέτο βελτιώσεων στο Μαϊάμι, το οποίο της έδωσε μεγάλη ώθηση. Η MCL40 βελτιώθηκε σημαντικά, με τον Λάντο Νόρις να κερδίζει τον Αγώνα Σπριντ και τον Όσκαρ Πιάστρι να δίνει το 1-2 στην ομάδα του Ουόκινγκ.

Στον Καναδά ήταν η σειρά της Mercedes-AMG να απαντήσει στην «επίθεση» της McLaren με ένα σημαντικό πακέτο στο μονοθέσιό της. Η Ferrari ήταν η επόμενη ομάδα που έκανε μεγάλο βήμα, καθώς οι αναβαθμίσεις της έδωσαν τη δυνατότητα στον Λιούις Χάμιλτον να πάρει την πρώτη του νίκη με τα «κόκκινα».

Μία ιδανική πρεμιέρα

Η μεγάλη πρεμιέρα της Pole Position by Allwyn έγινε στο ιδανικότερο timing της χρονιάς. Λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό και γεμάτο ανατροπές Grand Prix της Βαρκελώνης, η δημοσιογραφική ομάδα του Gazzetta έπιασε θέσεις στο στούντιο για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, προσφέροντας πλούσιο παρασκήνιο και LIVE σχολιασμό.

H θεματολογία πήρε φωτιά από τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης. Η τριάδα των παρουσιαστών θα αναλύσει λεπτό προς λεπτό τον μεγάλο αγώνα της Ισπανίας, τη στρατηγική των ομάδων, τη μεγάλη νίκη του Λούις Χάμιλτον αλλά και τον «εμφύλιο» της Mercedes που κράτησε σε αγωνία τους θεατές μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.