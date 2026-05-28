Στο γκαράζ της Mercedes-AMG θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο το σενάριο σύγκρουσης μεταξύ των Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ στους επόμενους αγώνες.

Στον αγώνα του Καναδά είδαμε για πρώτη φορά τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ να μονομαχούν σκληρά ρόδα με ρόδα. Τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στο Grand Prix οι δύο οδηγοί ήρθαν πολλές φορές κοντά στη σύγκρουση δημιουργώντας σκηνικά τρόμου στο γκαράζ της Mercedes-AMG.

Παρά την έντονη μάχη τους, οι δύο οδηγοί απέφυγαν τα χειρότερα. Την Κυριακή βέβαια είχαν μόνο 30 γύρους στη διάθεσή τους, μιας και ο Ράσελ εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Η Mercedes ανησυχεί για τα χειρότερα

Μετά το Grand Prix Καναδά παραδέχεται πλέον ανοιχτά πως ίσως χρειαστεί να παρέμβει στις μάχες μεταξύ των Τζορτζ Ράσελ και Andrea Κίμι Αντονέλι μετά τις ιδιαίτερα οριακές μονομαχίες τους στο Grand Prix Καναδά. Παρότι η Mercedes επέλεξε να αφήσει τους δύο οδηγούς να αγωνιστούν ελεύθερα τόσο στο σπριντ όσο και στο Grand Prix, οι αρκετές επικίνδυνες στιγμές έφεραν ήδη τις πρώτες σκέψεις για πιθανή αλλαγή στρατηγικής.

«Ο Κίμι τοποθετήθηκε πίσω από τον Τζορτζ και μπλόκαρε τα τους τροχούς του. Αυτό θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε διπλή εγκατάλειψη. Δεν έγινε επειδή οδηγούσαν επιθετικά ο ένας απέναντι στον άλλον. Ήταν απλώς ένα λάθος», δήλωσε ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ για την τρομακτική στιγμή των δύο στον 6ο γύρο και συγκεκριμένα στο τελευταίο σικέιν.

Η Mercedes θέλει πλέον να αναλύσει λεπτομερώς τις μάχες του Καναδά μαζί με τους οδηγούς. Ο Βολφ τόνισε: «Είναι σημαντικό να αναλύσουμε τον αγώνα και να συζητήσουμε με τους οδηγούς αν αισθάνθηκαν ότι κάποιες στιγμές ήταν υπερβολικά οριακές».

Το ενδεχόμενο να βάλει «χειρόφρενο» στους Ράσελ και Αντονέλι είναι υπαρκτό από πλευράς Βολφ. Η προϋπόθεση σύμφωνα με τον Αυστριακό δεν είναι απαραίτητα ο κίνδυνος σύγκρουσης αλλά η διαφορά από τον ανταγωνισμό.

«Όταν μάχονταν μεταξύ τους χάναμε περίπου ένα δευτερόλεπτο από τους υπόλοιπους. Δεν θα συμβαίνει πάντα αυτό. Μπορεί να υπάρξει στιγμή που θα χρειαστεί να χαμηλώσουμε λίγο την ένταση», τόνισε.

How the start of the Canadian Grand Prix looked from the grandstand! 🤩#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/6LqWhGL2Cn May 25, 2026

Ο Βολφ εμπιστεύεται τους οδηγούς του

Μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής, τόσο ο Αντονέλι όσο και ο Ράσελ τόνισαν πως η μεταξύ τους μάχη ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη. Παρότι κινήθηκαν στο όριο, αυτό δεν τους απέτρεψε από να το διασκεδάσουν.

Ο Βολφ ξεκαθάρισε πως η Mercedes δεν έχει πρόβλημα να αφήσει τους οδηγούς της να αγωνίζονται σκληρά, όμως η ομάδα θα παρέμβει αν θεωρήσει πως κινδυνεύουν πολύτιμοι βαθμοί.

«Όσο άβολο κι αν είναι κάποιες φορές, πρέπει να αποδεχθείς ότι αυτή είναι η μάχη για την οποία έχουν προπονηθεί. Αν υπάρξει κατάσταση όπου θεωρούμε πως κινδυνεύουν οι βαθμοί της ομάδας ή χάνουμε υπερβολικά πολύ χρόνο από τους αντιπάλους μας, τότε δεν θα διστάσουμε ούτε χιλιοστό να βάλουμε “χειρόφρενο”».