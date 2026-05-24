Στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Καναδά οι Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι έδωσαν μια φοβερή μάχη, με τους δύο να έχουν μάλιστα επαφή.

Ο πρώτος από τους δύο αγώνες του Grand Prix Καναδά αποδείχθηκε συναρπαστικός κρατώντας μας σε αγωνία μέχρι τέλους. Το 1-2 της Mercedes-AMG στην εκκίνηση δεν προδίκασε το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι δύο W17 δεν είχαν την ταχύτητα να ξεμακρύνουν από τον ανταγωνισμό.

Μάλιστα η μεταξύ τους μάχη τους κόστισε το 1-2 στην κατάταξη, με τη διαφορά στη βαθμολογία να αλλάζει σημαντικά. Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε και μείωσε κατά δύο βαθμούς τη διαφορά από τον Κίμι Αντονέλι που ήταν τρίτος.

Η μάχη των Mercedes

Στον 6ο γύρο του σπριντ ο Αντονέλι επιτέθηκε από την εξωτερική στον Ράσελ στις στροφές 1 και 2. Στην έξοδο της στροφής 1 τα μονοθέσιά τους ακούμπησαν ελάχιστα με αποτέλεσμα ο Ιταλός να βγει εκτός πίστας στη στροφή 2. Ευτυχώς για τους δύο, δεν συγκρούστηκαν, με τον Ράσελ να τον αποφεύγει.

"That was very naughty!" 📻



The Mercedes duo brawl for the lead in the Canada Sprint 😱#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/d7Cj76s2La May 23, 2026

Λίγο αργότερα μέσα στο γύρο ο Αντονέλι προσπάθησε να κάνει μια παράτολμη βουτιά στη στροφή 8, ωστόσο δεν του βγήκε. Σαν να μην έφτανε αυτό ο Ιταλός έχασε μια θέση από τον Λάντο Νόρις, την οποία δεν ανέκτησε ποτέ.

A crucial moment in the Sprint! 🤯



This is the view from Antonelli's onboard of the earlier moment at Turn 10 💨#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/mPdpPlT66W May 23, 2026

Οι Ράσελ και Αντονέλι συμφωνούν πως διαφωνούν

Μετά το τέλος του Αγώνα Σπριντ, ο Ράσελ ρωτήθηκε για τη μάχη που έδωσε με τον teammate του. Ο Βρετανός είπε:

«Αμύνθηκα στην πρώτη στροφή και ξέρεις πως σχεδόν ποτέ δεν γίνεται προσπέρασμα από την εξωτερική εκεί, οπότε ήξερα ότι ήταν αρκετά ασφαλές. Αλλά μπράβο στον Κίμι που το δοκίμασε. Το σέβομαι αυτό και βγήκαμε και οι δύο χωρίς ζημιά. Στη Στροφή 8 η πίστα είναι πολύ βρόμικη εκτός γραμμής, οπότε ήμουν αρκετά νευρικός να αμυνθώ πολύ κλειστά εκεί, γιατί ήξερα ότι υπήρχε πιθανότητα να μπλοκάρω αν πήγαινα προς τα εκεί. Χαίρομαι που καθόμαστε και οι δύο εδώ τώρα. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά, αλλά δεν έγινε και έτσι πρέπει να είναι οι αγώνες».

Από τη μεριά του ο Αντονέλι διαφώνησε με τα λεγόμενα του Ράσελ, ωστόσο ξεκαθάρισε πως ήταν μια σκληρή μάχη ανάμεσα στους δύο.

«Νομίζω πως αν είσαι αρκετά δίπλα, μπορείς να προσπεράσεις σχεδόν παντού. Προφανώς υπάρχουν στροφές που είναι πιο δύσκολες, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν έχει γίνει ποτέ προσπέρασμα από την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Συμφωνώ ότι υπερασπιζόταν τη θέση του, οπότε ήταν σκληρή μάχη. Είμαστε και οι δύο τυχεροί που δεν συγκρουστήκαμε. Στη Στροφή 8, για να είμαι δίκαιος, ήμουν μάλλον υπερβολικά αισιόδοξος. Πέρασα και πάνω από ένα πολύ μεγάλο σαμαράκι και σχεδόν γύρισα σε ευθεία γραμμή, κάτι που προκάλεσε το μπλοκάρισμα. Ναι, πρέπει απλώς να το ξαναδώ και θα το συζητήσουμε μεταξύ μας. Στο τέλος της ημέρας πάντως, ήταν ένας πολύ διασκεδαστικός αγώνας».