Ιδιαίτερα χαρούμενος για τη νίκη του στον Καναδά ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος στάθηκε και στο γεγονός πως ακόμη δεν είναι στο επίπεδο που επιθυμεί.

Το τέσσερα στα τέσσερα έκανε ο Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix Καναδά, με τον Ιταλό να κερδίζει με άνεση έπειτα από την εγκατάλειψη του Τζορτζ Ράσελ. Ο Αντονέλι κληρονόμησε την πρωτοπορία και έφτασε σε μία πολύ σημαντική νίκη που του έδωσε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 19χρονος οδηγός της Mercedes-AMG, μίλησε για το πώς έζησε τους 68 γύρους στο Μόντρεαλ, αναλύοντας μάλιστα τη μάχη του με τον Ράσελ.

«Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν στην πίστα. Ήταν μια πολύ διασκεδαστική μάχη με τον Τζορτζ για να πω την αλήθεια. Ήταν μια μάχη στο όριο, δεν ήταν εύκολος αγώνας. Η στροφή 10 ήταν δύσκολη με τον άνεμο, και οι δύο κάναμε λάθη εκεί. Είναι κρίμα για εκείνον που είχε την εγκατάλειψη. Την αποδέχομαι τη νίκη, ακόμη μία και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα», είπε.

Ο ρυθμός δεν ξεχώρισε του ανταγωνισμού

Ερωτώμενος σχετικά με το ρυθμό του όταν ήταν μόνος πρώτος, ο Αντονέλι ξεκαθάρισε πως δεν ήταν άνετος, καθώς πρώτος του στόχος ήταν να διαχειριστεί τα ελαστικά μέχρι το φινάλε.

«Όταν ήμουν μόνος, προσπάθησα να διαχειριστώ τα ελαστικά. Είχα έντονη φθορά στο εμπρός αριστερό ελαστικό και δεν μπορούσα να το ελέγξω. Όταν έφερα τα ελαστικά μου στην κατάλληλη θερμοκρασία κατάφερα να πιέσω», ανέφερε.

Μιλώντας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ο Αντονέλι ήταν ξεκάθαρος πως για να συνεχίσει να κερδίζει πρέπει να ανέβει κι άλλο επίπεδο.

«Πρέπει να συνεχίσω αυτό που κάνω. Πρέπει να ανεβάζω συνεχώς τον πήχη. Ο Τζορτζ αυτό το τριήμερο ήταν ταχύτατος. Ήμασταν πραγματικά ρόδα με ρόδα. Πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Οι Ferrari, Red Bull και McLaren συνεχίζουν να βελτιώνονται συνεχώς. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Στο Μονακό θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα».