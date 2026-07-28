Το δημοφιλές ιαπωνικό C-SUV υιοθετεί την 3η γενιά του υβριδικού συστήματος e-Power, προσφέροντας ποιότητα κύλισης, οικονομία καυσίμου και αμιγώς ηλεκτρική αίσθηση χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Το Nissan Qashqai αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της κατηγορίας των C-SUV στην ευρωπαϊκή αγορά, έχοντας καθιερώσει εδώ και χρόνια τα πρότυπα για το τι αναζητά ο σύγχρονος αγοραστής από ένα οικογενειακό crossover. Η ικανότητά του να συνδυάζει την πρακτικότητα, την τεχνολογία και την άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις το διατηρεί σταθερά στις πρώτες προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού. Στην ανανεωμένη εκδοχή του, η Nissan επιλέγει να εστιάσει την προσοχή της στην ουσιαστική μηχανολογική αναβάθμιση, ενσωματώνοντας κάτω από το αμάξωμα την ολοκαίνουργια, τρίτη γενιά του υβριδικού συστήματος e-Power.

Η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος e-Power στηρίζεται στην παροχή ηλεκτρικής αίσθησης οδήγησης, εξαλείφοντας την ανάγκη σύνδεσης σε σταθμούς φόρτισης. Ο οδηγός λαμβάνει την άμεση απόκριση της ροπής ενός ηλεκτρικού οχήματος, χωρίς να ασχολείται με καλώδια φόρτισης ή αλλαγές σχέσεων στο κιβώτιο. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κίνηση των εμπρός τροχών, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί αυτόνομα ως μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη τεχνική επιλογή διαφοροποιεί το Qashqai από τα συμβατικά παράλληλα υβριδικά μοντέλα της κατηγορίας. Η ενέργεια που παράγεται από τον βενζινοκινητήρα διοχετεύεται είτε απευθείας στον ηλεκτροκινητήρα είτε στην μπαταρία, ανάλογα με τις στιγμιαίες απαιτήσεις του οδηγού και το φορτίο του αμαξώματος. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα διατηρεί τη ροή ισχύος απόλυτα γραμμική, προσφέροντας μια οδηγική αίσθηση που προσομοιάζει την κίνηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος.

Η τεχνολογική εξέλιξη της μονάδας «5-in-1»

Στο επίκεντρο των αλλαγών του νέου Qashqai e-Power βρίσκεται η ενοποιημένη μονάδα που ονομάζεται «5-in-1». Πρόκειται για ένα συμπαγές δομικό σύνολο στο οποίο ενσωματώνονται ο ηλεκτροκινητήρας, η γεννήτρια, το inverter, ο μειωτήρας και ο αυξητήρας. Η συγκέντρωση αυτών των εξαρτημάτων σε ένα κοινό κέλυφος επέτρεψε στους μηχανικούς να μειώσουν το συνολικό βάρος κατά 28 κιλά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Παράλληλα, περιορίστηκαν οι θερμικές και ηλεκτρικές απώλειες κατά τη μεταφορά της ενέργειας, ενώ ενισχύθηκε η δομική ακαμψία του συστήματος μετάδοσης.

Την παραγωγή του ρεύματος αναλαμβάνει ένας υπερτροφοδοτούμενος τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρου, σχεδιασμένος ειδικά για αυτήν τη λειτουργία. Ο κινητήρας ενσωματώνει την τεχνολογία STARC, διαθέτει σχέση συμπίεσης 13:1 και μεγαλύτερο στροβιλοπιεστή, επιτυγχάνοντας θερμική απόδοση 42%. Επειδή το θερμικό μοτέρ λειτουργεί αυτόνομα χωρίς μηχανική σύνδεση με τους τροχούς, διατηρεί τις βέλτιστες στροφές με μοναδικό σκοπό την παραγωγή ρεύματος.

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου προσαρμόζει τη λειτουργία του κινητήρα με βάση την ταχύτητα κίνησης και το πάτημα του γκαζιού, ώστε η αύξηση των στροφών να συμβαδίζει με την επιτάχυνση του οχήματος. Η Nissan αναφέρει βελτίωση της πραγματικής κατανάλωσης κατά 14% στον αυτοκινητόδρομο και κατά 16% σε μικτές συνθήκες σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της νέας διαχείρισης.

Επιδόσεις, απόκριση και αίσθηση στην καθημερινή οδήγηση

Στην καθημερινή χρήση, το Qashqai e-Power προσφέρει οδηγική εμπειρία που προσεγγίζει εκείνη ενός αμιγώς ηλεκτρικού SUV. Η απόκριση στο δεξί πεντάλ είναι άμεση, η επιτάχυνση εξελίσσεται γραμμικά και η μεταφορά της ισχύος στους τροχούς πραγματοποιείται χωρίς τις καθυστερήσεις των παραδοσιακών αυτόματων κιβωτίων. Στο αστικό περιβάλλον, το αυτοκίνητο κινείται με χαρακτηριστική ομαλότητα, καθιστώντας την οδήγηση ξεκούραστη στις συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας.

Η συνολική ισχύς του συστήματος φτάνει στους 204 ίππους και η ροπή στα 330 Nm, εξασφαλίζοντας επαρκή αποθέματα δύναμης. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,6 δευτερόλεπτα, τιμή που καλύπτει με το παραπάνω τις οικογενειακές απαιτήσεις. Η διαθέσιμη ροπή εμφανίζεται άμεσα στο πάτημα του γκαζιού, επιτρέποντας ασφαλείς ελιγμούς προσπέρασης στον επαρχιακό δρόμο και σταθερή διατήρηση ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, το σύστημα e-Pedal Step επιτρέπει στον οδηγό να επιβραδύνει το όχημα αφήνοντας απλώς το πεντάλ του γκαζιού. Η λειτουργία αυτή αυξάνει το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας, μειώνει τη χρήση του πεντάλ του φρένου στην αστική μετακίνηση και συμβάλλει στη διατήρηση μιας ομαλής ροής οδήγησης.

Πραγματική κατανάλωση καυσίμου και αυτονομία

Η αποδοτικότητα της 3ης γενιάς e-Power αντικατοπτρίζεται στις μετρήσεις της κατανάλωσης καυσίμου. Στη δοκιμή μας σε μικτές συνθήκες, η μέση τιμή σταθεροποιήθηκε μεταξύ 5,5 και 6,0 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Στο αστικό περιβάλλον, όπου το σύστημα ανάκτησης ενέργειας λειτουργεί συνεχώς κατά τις επιβραδύνσεις, η κατανάλωση υποχωρεί περαιτέρω, φτάνοντας σε τιμές που θυμίζουν πολύ μικρότερα οχήματα πόλης.

Στον αυτοκινητόδρομο, με σταθερή ταχύτητα στα όρια του νόμου, το βελτιωμένο σύστημα διατηρεί την κατανάλωση σε λογικά επίπεδα, προσφέροντας συνολική αυτονομία που προσεγγίζει τα 800 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ 55 λίτρων. Η τεχνολογία e-Power επιτρέπει στον οδηγό να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της γραμμικής απόκρισης της ηλεκτροκίνησης, χωρίς την ανάγκη για προγραμματισμό στάσεων φόρτισης.

Ένας τομέας στον οποίο υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης ήταν η ηχομόνωση και η λειτουργία του θερμικού κινητήρα υπό πίεση. Στην προηγούμενη γενιά, ο βενζινοκινητήρας ανέβαζε στροφές όταν αυξάνονταν οι απαιτήσεις ισχύος, γινόμενος αισθητός στην καμπίνα. Στη νέα εκδοχή, η αναβαθμισμένη χαρτογράφηση της ηλεκτρονικής μονάδας διαχείρισης επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές, επιτυγχάνοντας μείωση του θορύβου έως και κατά 5,6 dB. Στην πράξη, η ενεργοποίηση του θερμικού μοτέρ γίνεται ελάχιστα αντιληπτή στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες κίνησης. Ακόμη και όταν ο οδηγός ζητήσει τη μέγιστη ισχύ, ο ήχος που φτάνει στο εσωτερικό διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Η συνολική ηχομόνωση του αμαξώματος, με τη χρήση πυκνότερων μονωτικών υλικών στο ταμπλό και τα δάπεδα, απορροφά αποτελεσματικά τους εξωτερικούς θορύβους, εξασφαλίζοντας ένα ήσυχο περιβάλλον για τους επιβάτες στις πολυήμερες μετακινήσεις.

Οδική συμπεριφορά και ρύθμιση ανάρτησης

Το πλαίσιο και η ανάρτηση του Qashqai έχουν ρυθμιστεί με γνώμονα την ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο του αμαξώματος και την άνεση των επιβατών. Στον ανοιχτό δρόμο, το ιαπωνικό SUV εμφανίζει μεγάλη σταθερότητα, με το σύστημα διεύθυνσης να παρέχει σωστή πληροφόρηση και τις κλίσεις στις στροφές να διατηρούνται περιορισμένες. Το στοιχείο αυτό εμπνέει εμπιστοσύνη στον οδηγό και επιτρέπει στο όχημα να διατηρεί έναν ρυθμό κίνησης με ασφάλεια.

Η αρχιτεκτονική της ανάρτησης διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις μετατοπίσεις βάρους στις αλλαγές κατεύθυνσης. Στην έκδοση Techna Plus της δοκιμής, οι τροχοί των 20 ιντσών προσδίδουν αισθητική υπεροχή, ενώ παράλληλα κάνουν ελαφρώς πιο αισθητές τις εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος σε χαμηλές ταχύτητες πόλης. Η ανάρτηση ωστόσο αποσβένει αποτελεσματικά τις περισσότερες λακκούβες των ελληνικών δρόμων, διατηρώντας την ποιότητα κύλισης σε υψηλά επίπεδα και προσφέροντας άνετες μετακινήσεις στο ταξίδι.

Χώροι, εργονομία, συνδεσιμότητα και πρακτικότητα

Στο εσωτερικό του Qashqai, η διαμόρφωση είναι σύγχρονη και πρακτική. Τα υλικά στο πάνω μέρος του ταμπλό και στις πόρτες διαθέτουν καλή υφή, ενώ η συναρμογή δείχνει στιβαρή. Η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών ενσωματώνει εφαρμογές Google built-in (Google Maps, Google Assistant), προσφέροντας γρήγορη πλοήγηση και δυνατότητα προβολής των χαρτών απευθείας στον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η διατήρηση φυσικών διακοπτών για τον κλιματισμό διευκολύνει την καθημερινή χρήση χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Η εργονομία της θέσης οδήγησης προσφέρει ευρείες ρυθμίσεις για το κάθισμα και το τιμόνι, εξασφαλίζοντας καλή ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η παρουσία θυρών φόρτισης Type-C τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες ενισχύει την πρακτικότητα στην καθημερινή συμβίωση. Στον τομέα των χώρων, το αμάξωμα καλύπτει με πολύ μεγάλη άμεση τις ανάγκες μιας οικογένειας. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν επαρκή χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ οι πίσω πόρτες ανοίγουν σε γωνία σχεδόν 90 μοιρών, διευκολύνοντας την είσοδο και την πρόσβαση σε παιδικά καθίσματα. Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 479 έως 504 λίτρα ανάλογα με την έκδοση, διαθέτοντας εκμεταλλεύσιμο σχήμα και ρυθμιζόμενο πάτωμα δύο επιπέδων.

Το τελικό συμπέρασμα

Το νέο Nissan Qashqai e-Power 204 PS παρουσιάζεται ως μια ιδιαίτερα ώριμη μηχανολογικά πρόταση. Η Nissan βελτίωσε τα καίρια σημεία του υβριδικού της συστήματος, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση, μειωμένο θόρυβο στην καμπίνα και άμεση απόκριση στο γκάζι. Η γκάμα του νέου Nissan Qashqai e-Power ξεκινά από τα 38.590 ευρώ με την προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας, ενώ η τιμή καταλόγου τοποθετείται στις 40.590 ευρώ.

Αν και η τιμή απόκτησης τοποθετείται κοντά στο ανώτερο άκρο της κατηγορίας των C-SUV, ο πλούσιος εξοπλισμός, η τεχνολογική ιδιαιτερότητα του συστήματος e-Power και η περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου στην καθημερινή χρήση συνθέτουν μια απόλυτα ανταγωνιστική πρόταση για όσους αναζητούν ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης με τη μέγιστη ευκολία και χωρίς το «άγχος της αυτονομίας».