Volvo EX30: Top safety, top deal, από 260€ το μήνα

Το «μικρό» Volvo ΕΧ30 με την κορυφαία ασφάλεια, μπορεί να γίνει δικό σας με μεγάλο όφελος.



Εδώ και 100 χρόνια κάθε αυτοκίνητο Volvo ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής με έναν και μόνο σκοπό: Να είναι το ασφαλέστερο όχημα της εποχής του. Με βάση αυτή τη δέσμευση, η σουηδική μάρκα έγινε συνώνυμη της οδικής ασφάλειας, ήδη από την εφεύρεση της ζώνης ασφαλείας 3 σημείων το 1959. Για αυτή την εφεύρεση μάλιστα, η οποία έχει σώσει εκατομμύρια ζωές, η Volvo δεν υπέβαλε οποιαδήποτε αίτηση προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να αντιγραφεί γρήγορα από όλους του κατασκευαστές σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως και έγινε.

Το DNA της ασφάλειας

Έκτοτε η εμβληματική σουηδική μάρκα παρουσίασε δεκάδες προηγμένες τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, από τις οποίες σταχυολογούμε ενδεικτικά το ανεστραμμένο παιδικό κάθισμα του 1972, το σύστημα προστασίας πλευρικών συγκρούσεων (SIPS, 1991), την προστασία του λαιμού και της σπονδυλικής στήλης από οπίσθιες συγκρούσεις (WHIPS, 1998) και το σύστημα αυτόματης πέδησης City Safety του 2008. Τελευταία εξέλιξη στο κορυφαία επίπεδο ασφάλειας που προσέφερε κάθε Volvo στην εποχή του, αποτελεί η τεχνολογία της προσαρμοζόμενης ζώνης ασφαλείας (Multi Adaptive Safety Belt), η οποία ενσωματώθηκε στο ολοκαίνουριο Volvo EX60 και ρυθμίζει το επίπεδο συγκράτησης, ανάλογα με τον τύπο του σώματος κάθε επιβάτη.

Συμπαγές μέγεθος και αισθητική αρτιότητα

Μεγάλο στα πάντα εκτός από το μέγεθος. Το Volvo EX30, με μήκος 4,233 μέτρα τοποθετείται ακριβώς στο μέσο όρο του ανταγωνισμού της κατηγορίας των B SUV, ενώ το μεγάλο πλάτος των 1,837 μέτρων συμβάλλει σε μια αρκετά στιβαρή παρουσία στο δρόμο. Οι τροχοί με διάμετρο 18, 19 ή 20 ιντσών και πλάτος ελαστικών από 225 έως 245 χιλιοστά συμβάλλουν επίσης στην πολύ δυναμική εικόνα του αυτοκινήτου. Οι πολύ μικροί πρόβολοι και το μεγάλο μεταξόνιο των 2,65 μέτρων συνθέτουν ιδανικές αναλογίες, ενώ με τη σειρά τους επιτρέπουν την άριστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων στο εσωτερικό.

Η Volvo είναι μια από τις ελάχιστες πλέον αυτοκινητοβιομηχανίες με τόσο έντονο σχεδιαστικό χαρακτήρα, διακριτό μάλιστα από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο μοντέλο της. Η απέριττη αισθητική -αλλά με προσοχή στη λεπτομέρεια- χαρακτηρίζει κάθε εκατοστό του αμαξώματος στο EX30, ενώ δεν λείπουν στοιχεία πολύ ιδιαίτερα και ξεχωριστά, όπως η φωτεινή υπογραφή τόσο των εμπρός όσο και των πίσω φωτιστικών σωμάτων.

To ΕΧ30 έχει αποσπάσει δεκάδες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων αρκετές για την αισθητική του αρτιότητα, όπως τα The Good Design® Award 2025, Red Dot Best of the Best Award 2024 και Car Design Award 2024.

Όπως στο αμάξωμα, έτσι και στο εσωτερικό του νέου Volvo EX30 επικρατεί απόλυτη τάξη και μοναδική πληρότητα. Τα βιώσιμα υλικά, αποτέλεσμα νέων τεχνικών ανακύκλωσης, αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των πλαστικών και υφασμάτινων επενδύσεων. Το μοντέλο έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας μέχρι σήμερα. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από την πρόσφατη εκτίμηση κύκλου ζωής του οχήματος, αναδεικνύοντας ένα συνολικό αποτύπωμα άνθρακα 23 τόνων για 200.000 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 60% χαμηλότερο από ένα αντίστοιχο μοντέλο XC40 με κινητήρα βενζίνης.

Σύγχρονοι αλλά και απόλυτα συναφείς χρωματικοί συνδυασμοί στο εσωτερικό συνθέτουν ένα περιβάλλον αφαιρετικής πολυτέλειας στο οποίο οι επιβάτες χαλαρώνουν και απολαμβάνουν κάθε διαδρομή, από την πιο σύντομη μέχρι πολύωρες αποδράσεις. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του μια οθόνη αφής με μεγάλη διαγώνιο 12,3 ιντσών και κάθετο προσανατολισμό στο κέντρο του ταμπλό, μέσα από την οποία μπορεί να εκτελέσει το σύνολο σχεδόν των απαραίτητων χειρισμών για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, αλλά και να λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, η συνεργασία με την google δίνει την πληρέστερη απάντηση στην ερώτηση των δυνατοτήτων του συστήματος, ενώ τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη -ακόμα και η δυνατότητα κλειδώματος – ξεκλειδώματος μέσω κινητού. Οι εκδόσεις εξοπλισμού είναι τρεις, οι Core, Plus και Ultra, ενώ ο υποψήφιος αγοραστής έχει και τη δυνατότητα να επιλέξει από τέσσερα διαθέσιμα χρωματικά θέματα εσωτερικού. Από τη βασική έκδοση ο εξοπλισμός είναι πληρέστατος, με στοιχεία όπως οι τροχοί αλουμινίου, ο αυτόματος κλιματισμός, τα φώτα led με αυτόματη μεγάλη σκάλα και ένα πλήθος συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης.

Αξιοσημείωτα στοιχεία στο εσωτερικό αποτελούν το κεντρικά τοποθετημένο ντουλαπάκι συνοδηγού που πλέον ανήκει και στον οδηγό, οι συρόμενες ποτηροθήκες που αποκαλύπτονται σε δύο φάσεις, πρώτα η μια και μετά η άλλη, το soundbar στη βάση του ταμπλό που ομαδοποιεί τα ηχεία του συστήματος ήχου ώστε να μην «κλέβουν» χώρο στις πόρτες αλλά και για καλύτερη απόδοση, η προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή και η σχεδόν πλήρης ανυπαρξία φυσικών διακοπτών.

Έως και πέντε επιβάτες μπορούν να φιλοξενηθούν στο ευρύχωρο εσωτερικό του νέου Volvo EX30, ενώ χώρος αποσκευών έχει δύο επίπεδα -μια πολύ πρακτική λογική- με συνολικό όγκο 318 λίτρων. Πολύ θετική είναι και η ύπαρξη χώρου αποθήκευσης και κάτω από το εμπρός καπό (frunk), ο οποίος έχει όγκο 7 λίτρα.

Απαράμιλλη απόδοση και αποδοτικότητα

Το Volvo EX30 διατίθεται σε τρεις εκδόσεις από άποψη μηχανικής συγκρότησης, τις Single Motor, Single Motor Extended Range και Twin Motor Performance. Κοινός παρονομαστής των δύο πρώτων είναι ο ηλεκτρικός κινητήρας των 270 ίππων μέγιστης ισχύος και των 343 Nm μέγιστης ροπής, ενώ σε επίπεδο αυτονομίας η πρώτη φτάνει σε μικτό κύκλο τα 337 χιλιόμετρα, με μπαταρία χωρητικότητας 51 kWh και η δεύτερη τα 476 χιλιόμετρα, με μπαταρία χωρητικότητας 69 kWh.

Η κορυφαία έκδοση της γκάμας του Volvo EX30 είναι και η ταχύτερη σε επιτάχυνση σε σύγκριση με όλα τα μοντέλα της Volvo, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε σε 3,6 δευτερόλεπτα. Σε αυτή, η ισχύς φτάνει στους 428 ίππους και η ροπή τα 543 Nm, χάρη σε δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, που είναι τοποθετημένοι ένας στον εμπρός και ένας στο πίσω άξονα. Η αυτονομία είναι μεγάλη, χάρη στη μπαταρία χωρητικότητας 69 kWh, φτάνοντας στα 450 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο με βάση το πρωτόκολλο WLTP.

Εντός του 2026, αναμένεται νέα βασική έκδοση με σύστημα κίνησης 150 ίππων (110kW), μπαταρία χωρητικότητας 51kWh και αυτονομία 339 χιλιομέτρων, που καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού για τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Οι επιλογές στη γκάμα του μοντέλου είναι ωστόσο ακόμα περισσότερες, χάρη στο δυναμικό EX30 Cross Country. Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τετρακίνηση και ειδικό εξοπλισμό, το νέο EX30 Cross Country είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή, σε κάθε επιφάνεια. Το μοντέλο προσφέρεται με το κορυφαίο σύστημα Twin Motor Performance που αποδίδει 428 ίππους, ενώ προσφέρει αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα.

Στον τομέα της ασφάλειας το Volvo EX30 δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί πρότυπο. Η ισχυρή δομή αμαξώματος, τα προηγμένα συστήματα συγκράτησης των επιβατών και 26 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, τα οποία στις κορυφαίες εκδόσεις εξοπλισμού αυξάνονται στα 31, συνθέτουν ένα περιβάλλον μοναδικής ασφάλειας για όλους του επιβάτες αλλά και κάθε χρήστη του δρόμου. Αυτό πιστοποιείται και από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης νέων αυτοκινήτων, τον Euro NCAP, καθώς το Volvo EX30 απέσπασε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων.

Η πιο συμφέρουσα αγορά σήμερα

Η μετάβαση στην premium αυτοκίνηση της Volvo, για όλες και όλους, δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη, χάρη στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Volvo Car Hellas. Με μοναδικά προνόμια που, ανάλογα με τον τύπο του δανείου και το μοντέλο, περιλαμβάνουν πραγματικό επιτόκιο 0% με διάρκεια έως 48 μήνες, πολύ χαμηλές δόσεις και απόλυτη ελευθερία επιλογών, οι λύσεις χρηματοδότησης της Volvo προσφέρουν πρωτόγνωρες διευκολύνσεις και ευελιξία σε ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες.

Ειδικότερα το Volvo EX30 μπορεί πλέον να γίνει δικό σας με μηνιαία δόση από 260 ευρώ. Αν αναολογιστείτε το σημαντικό όφελος της ηλεκτροκίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις και τις δυσθεώρητες τιμές των καυσίμων σήμερα, ακόμα και αυτό το μηνιαίο ποσό μπορεί να μειωθεί σημαντικά από τη διαφορά του κόστους χρήσης, σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Γι' αυτό μην χάνετε χρόνο. Δείτε σήμερα κιόλας το πολυβραβευμένο EX30 στο επίσημο δίκτυο της Volvo Car Hellas σε όλη την Ελλάδα και κάντε δώρο στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας ένα αυτοκίνητο κορυφαίας απόλαυσης, απόλυτης ασφάλειας και απαράμιλλης οικονομίας.

