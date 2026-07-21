Στον αγώνα της Ουγγαρίας η Red Bull Racing αναμένεται να έχει στα χέρια της όλο το αεροδυναμικό πακέτο της RB22 ώστε να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Έπειτα από το Grand Prix Βελγίου, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, αναφέρθηκε στον αγώνα της Ουγγαρίας και τι να περιμένουμε από την RB22. O Γάλλος επιβεβαίωσε πως η περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή που απουσίασε από το Σπα θα είναι κανονικά στα μονοθέσια των Μαξ Φερστάπεν και Ίσακ Χατζάρ στο Χανγκάρορινγκ.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το πρόβλημα με την αεροτομή

Η πίσω αεροτομή της Red Bull κέντρισε το ενδιαφέρον όταν ο Μαξ Φερστάπεν είχε ατύχημα στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστρίας. Στη συνέχεια είχε το τετ-α-κε στο Σίλβερστον από την 3η θέση, όταν η ροή του αέρα στην πίσω πτέρυγα απέτυχε να επανασυνδεθεί εγκαίρως μετά το κλείσιμο του άνω στοιχείο.

Παρά το γεγονός ότι και τα δύο περιστατικά συνδέονταν με μηχανικά αίτια, επρόκειτο για δύο διαφορετικής φύσεως ζητήματα. Αυτό ώθησε τη Red Bull Racing να επιστρέψει στο Σπα στην παλαιότερη προδιαγραφή της πίσω πτέρυγας με το συμβατικό σύστημα DRS, με τον Φερστάπεν να κατακτά την 3η θέση και το τρίτο του φετινό βάθρο.

Η εξήγηση του Μεκίς και η στάση του Φερστάπεν

Μιλώντας μετά τον αγώνα στο Βέλγιο, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς ξεκαθάρισε την κατάσταση γύρω από τις τεχνικές αστοχίες και προανήγγειλε την επιστροφή του νέου σχεδιασμού για το GP Ουγγαρίας.

«Ήταν μηχανικό το ζήτημα και αφορούσε δύο διαφορετικά πράγματα. Είχαμε δηλαδή δύο διαφορετικά μηχανικά προβλήματα. Θα έχουμε έτοιμη τη διορθωτική λύση για τη Βουδαπέστη», εξήγησε ο επικεφαλής της ομάδας του Μίλτον Κινς.

Από την πλευρά του, ο Μαξ Φερστάπεν σχολίασε τη συμπεριφορά του μονοθεσίου με το παλαιότερο αεροδυναμικό πακέτο, εστιάζοντας με στο γεγονός ότι κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα χωρίς απρόοπτα.

«Εννοείτε πως προτιμώ την παλιά πίσω πτέρυγα. Απέδωσε καλά. Κράτησα το μονοθέσιο στην πίστα, που νομίζω ότι είναι το πρώτο και σημαντικότερο. Ήμασταν απλά λίγο πιο ανταγωνιστικοί και η ισορροπία ήταν ελαφρώς καλύτερη, όμως δυσκολευτήκαμε περισσότερο με τη σκληρή γόμα ελαστικών», είπε.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.