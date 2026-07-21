O Φερνάντο Αλόνσο δεν θα αργήσει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του, με τον Ισπανό να μην σκέφτεται την ταχύτητα της ανανεωμένης AMR26.

Μπορεί να βρίσκεται κοντά στη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας του, όμως ο Φερνάντο Αλόνσο δεν έχει αποφασίσει αν θα συνεχίσει στη Formula 1 και την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιο του Ισπανού με την ομάδα του Σίλβερστον λήγει στο τέλος της χρονιάς και είναι ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης στο paddock.

Η Aston Martin ποντάρει σε μια εκτεταμένη B-spec αναβάθμιση της AMR26στο προσεχές Grand Prix Ουγγαρίας, ελπίζοντας να πείσει τον Alonso να παραμείνει, μετά το καταστροφικό ξεκίνημα στη νέα περίοδο κανονισμών με ένα υπέρβαρο και ασταθές πακέτο. Ωστόσο, ο Αλόνσο είχε ήδη καταστήσει σαφές από τη Βαρκελώνη ότι το ανανεωμένο μονοθέσιο δεν θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τα σχέδιά του.

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Ο Αλόνσο δεν σκέφτεται την ταχύτητα της Aston Martin

Μιλώντας μετά τον αγώνα στο Σπα, ο Αλόνσοεπέμεινε στη θέση του, αποκαλύπτοντας πως η απόφασή του για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται και μετά τη συμπλήρωση των 45 ετών θα κριθεί από το κατά πόσο τα μονοθέσια της νέας εποχής προσφέρουν την απαιτούμενη οδηγική ευχαρίστηση. Όταν ρωτήθηκε για τη σημασία της B-spec AMR26 στο μέλλον του, ο Ισπανός ήταν αφοπλιστικός.

«Δεν θα επηρεάσει τίποτα το νέο μονοθέσιο, γιατί η απόφασή μου δεν έχει να κάνει με τη φετινή απόδοση. Φέτος ξεκινήσαμε με λάθος μονοθέσιο και δεν μπορώ να βασίσω την απόφασή μου για τη νέα χρονιά σε μια απόδοση που δεν είναι ρεαλιστική. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι η πραγματική δυναμική της ομάδας, είναι πολύ καλύτερη από αυτό που βλέπουμε. Πιστεύω ότι η απόφασή μου για τη νέα χρονιά έχει να κάνει περισσότερο με τους κανονισμούς. Το να οδηγώ αυτά τα μονοθέσια σε πίστες όπως το Σπα ή το Σίλβερστον δεν είναι αυτό που ονειρεύομαι για το μέλλον μου. Οπότε, θα δούμε».

Η απογοήτευση και η προσδοκία για σημείο καμπής

Ο Αλόνσο δεν έκρυψε πως περίμενε μια πολύ πιο ανταγωνιστική εικόνα από την Aston Martin, ειδικά από τη στιγμή που ο Λόρενς επένδυσε τεράστια κεφάλαια για να φτιάξει ένα εργοστάσιο με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Επιπλέον η ένταξη στελεχών όπως ο Άντριαν Νιούι και η συνεργασία με τη Honda έδειξαν την πρόθεση του Καναδού να πετύχει.

Έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό μέχρι στιγμής, η ομάδα επέλεξε να προσπεράσει τις μικρές αναβαθμίσεις ώστε να εστιάσει εξ ολοκλήρου στη δημιουργία της B-spec έκδοσης. Ο Ισπανός εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ξεκίνημα, αλλά ευελπιστεί πως ο αγώνας της Βουδαπέστης μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας ανοδικής πορείας.

«Ήταν δύσκολο το ξεκίνημα. Είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες από το νέο πλαίσιο κανονισμών, την έλευση του Άντριαν στην ομάδα, τη συνεργασία με τη Honda και όλα τα υπόλοιπα. Οι πήχης είχε μπει πολύ ψηλά και δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε. Ήταν πραγματικά απογοητευτικό όταν είδαμε την εικόνα του μονοθεσίου την πρώτη Παρασκευή στη Βαρκελώνη. Παρόλα αυτά, όλοι στην ομάδα το αντιμετώπισαν ως μια μεγάλη πρόκληση και πείσμωσαν για να αλλάξουν την κατάσταση. Ελπίζω η Βουδαπέστη να είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και να μπορέσουμε να βρούμε ξανά το σωστό δρόμο».

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