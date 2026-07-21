Jeep Avenger e-Hybrid: Με όφελος έως 2.500 ευρώ, δωρεάν χρώμα και 8ετή εγγύηση

Η νέα εμπορική ενέργεια αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα στα επίπεδα εξοπλισμού Longitude και Altitude, προσφέροντας παράλληλα πλήρη εργοστασιακή κάλυψη.

Το Jeep Avenger e-Hybrid γίνεται πιο συμφέρον από ποτέ, καθώς ανακοινώθηκε νέα εμπορική ενέργεια με συνολικό όφελος για τον αγοραστή που αγγίζει τα 2.500 ευρώ. Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Η ενέργεια αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού Longitude και Altitude, ενώ συνοδεύεται από δωρεάν επιλογή χρώματος. Παράλληλα, όλα τα Jeep Avenger καλύπτονται από 8ετή μεταβιβάσιμη εργοστασιακή εγγύηση, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη 48V μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Πλούσιος εξοπλισμός και προηγμένα συστήματα

Από το επίπεδο Longitude, το B-SUV της αμερικανικής μάρκας διαθέτει έναν ιδιαίτερα πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου, προβολείς Full LED Reflector, κλιματισμό, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, καθώς και σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Παράλληλα, εξοπλίζεται με τα συστήματα Selec-Terrain και Hill Descent Control, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) που περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας κίνησης και ανίχνευση κόπωσης οδηγού.

Ακόμη περισσότερη άνεση στην έκδοση Altitude

Για όσους αναζητούν επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού, η έκδοση Altitude προσθέτει ζάντες 17 ιντσών, προβολείς ομίχλης, αυτόματους προβολείς, καθίσματα με επενδύσεις από ύφασμα και βινύλιο, δερμάτινο τιμόνι, καθώς και διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών με ρυθμιζόμενο ύψος.

Στο τεχνολογικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης έκδοσης συναντάμε επίσης αυτόματο κλιματισμό, Adaptive Cruise Control, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας και σύστημα ενεργοποίησης κινητήρα χωρίς κλειδί. Το Jeep Avenger e-Hybrid είναι διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων χωρίς επιβάρυνση στο δίκτυο πωλήσεων της Jeep για επίδειξη και προγραμματισμό test drive.