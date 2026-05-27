Την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση στο MotoGP αναμένεται να πραγματοποιήσει το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο στην Ιταλία ο Μαρκ Μάρκεθ.

Λίγες ημέρες προτού ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Ιταλίας του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP στην πίστα του Μουτζέλο η Ducati είχε ευχάριστα νέα να ανακοινώσει ενόψει του αγώνα.

Η Ducati μέσω των λογαριασμών της στα social media ανακοίνωσε πως ο Ισπανός πέρασε με επιτυχία τις τελευταίες εξετάσεις και θα ταξιδέψει κανονικά στο Μουτζέλο ενόψει του Grand Prix Ιταλίας. Ωστόσο, η οριστική έγκριση συμμετοχής του θα δοθεί την Πέμπτη, όταν θα περάσει από τον καθιερωμένο ιατρικό έλεγχο στο ιατρικό κέντρο της πίστας.

Ο τραυματισμός του Μάρκεθ

Ο Μάρκεθ είχε μία ιδιαίτερα βίαιη πτώση στον προτελευταίο γύρο του σπριντ στο Λε Μαν, όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στη στροφή Raccordement ενώ βρισκόταν στην έβδομη θέση. Η πτώση εξελίχθηκε σε δυνατό highside, με τον Ισπανό να χτυπά έντονα το δεξί του πόδι στην άσφαλτο τη στιγμή που είχε ήδη εκτοξευθεί από τη Ducati. Παρότι σηκώθηκε σχετικά γρήγορα μετά την πτώση, οι εικόνες κατά την επιστροφή του στο paddock έδειξαν αμέσως πως υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, αφού δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του σπριντ, η Ducati ανακοίνωσε πως οι εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο της πίστας, μαζί με τις ακτινογραφίες που πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού του Μάρκεθ. Έτσι, ο 33χρονος μετέβη στη Μαδρίτη για να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σημαντική ψυχολογικά η επιστροφή στη δράση

Ο αναβάτης της Ducati είχε χάσει τους τελευταίους αγώνες σε Λε Μαν και Βαρκελώνη μετά τον τραυματισμό του στο πόδι, ενώ υποβλήθηκε και σε επέμβαση στον ώμο. Η πιθανή επιστροφή του στο Μουτζέλο αποτελεί σημαντική εξέλιξη τόσο για τη Ducati όσο και για τη μάχη του πρωταθλήματος στο MotoGP.

Το επίπεδο ετοιμότητάς του παραμένει άγνωστο, με την Ducati να γνωρίζει πως ο πρωταθλητής του 2025 δεν θα είναι στο 100% των δυνατοτήτων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται 85 βαθμούς στο πρωτάθλημα πίσω από τον πρωτοπόρο Μάρκο Μπετζέκι.