Ο Ισπανός της Ducati ήταν ταχύτερος στα χρονομετρημένα της Σεπάνγκ, μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ και τον Άι Ογκούρα. Ο Χόρχε Μαρτίν σταμάτησε νωρίς λόγω του τραυματισμένου καρπού του.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε στην κορυφή τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά της Παρασκευής για το Grand Prix Μαλαισίας, παρά την πτώση που είχε στο πρώτο μέρος της διαδικασίας. Ο επικεφαλής της βαθμολογίας σημείωσε 1:57.000 στη Σεπάνγκ και κράτησε πίσω του τον αδελφό του, Άλεξ, με τον Άι Ογκούρα να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Την ίδια ώρα, ο Χόρχε Μαρτίν αναγκάστηκε να περιορίσει την παρουσία του στην πίστα σε λίγα λεπτά. Ο αναβάτης της Aprilia, που αγωνίζεται με κάταγμα στον καρπό από την πτώση του στο Φίλιπ Άιλαντ, επέστρεψε στο γκαράζ έπειτα από μια δύσκολη στιγμή στη στροφή 12 και δεν ξαναβγήκε. Εφόσον συνεχίσει το αγωνιστικό του τριήμερο, θα χρειαστεί να περάσει από το Q1 του Σαββάτου.

Ο Μάρκεθ απάντησε με τη δεύτερη μοτοσικλέτα

Ο Φάμπιο ντι Τζαναντόνιο ήταν εκείνος που έδωσε αρχικά τον ρυθμό, κατεβάζοντας τον χρόνο στο 1:57.982 με την Ducati της VR46. Η επίδοσή του παρέμεινε στην κορυφή για μεγάλο μέρος της διαδικασίας, όσο οι αναβάτες δούλευαν ενόψει των αγώνων του Σαββατοκύριακου.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έχασε το εμπρός μέρος της Ducati στην τελευταία στροφή, στο πρώτο τρίτο της ωριαίας περιόδου. Δεν τραυματίστηκε, αλλά χρειάστηκε να συνεχίσει με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του.

Όταν άρχισαν οι προσπάθειες με φρέσκα μαλακά ελαστικά, ο Ντιόγκο Μορέιρα ανέβηκε προσωρινά πρώτος με 1:57.913, ακολουθώντας τον Πέδρο Ακόστα. Η απάντηση του Μάρκεθ ήταν άμεση: με 1:57.000 άνοιξε εκείνη τη στιγμή τη διαφορά σχεδόν στο ένα δευτερόλεπτο και έβαλε έναν στόχο που τελικά κανείς δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Ο Άλεξ Μάρκεθ πλησίασε περισσότερο από όλους. Ο αναβάτης της Gresini ήταν ταχύτερος στα τρία πρώτα τμήματα μιας από τις τελευταίες προσπάθειές του, αλλά έχασε χρόνο στο τελευταίο και ολοκλήρωσε τον γύρο του στο 1:57.109. Ο Μαρκ, έχοντας εξασφαλίσει έναν ανταγωνιστικό χρόνο, δεν χρησιμοποίησε νέο σετ ελαστικών στην τελευταία του έξοδο και αξιοποίησε τους γύρους για δοκιμές στις ρυθμίσεις της ανάρτησης.

Ογκούρα τρίτος, τρεις KTM στο Q2

Ο Άι Ογκούρα ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Aprilia, μόλις 0,167 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή. Ακολούθησαν ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή KTM και ο Ντι Τζαναντόνιο, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι εξασφάλισε την έκτη θέση με την εργοστασιακή Aprilia.

Θετική ήταν η εικόνα και για την Tech3, που πέρασε και τους δύο αναβάτες της απευθείας στο Q2. Ο Ενέα Μπαστιανίνι κατέλαβε την έβδομη θέση, παρά την πτώση του στα τελευταία λεπτά, και ο Μάβερικ Βινιάλες την όγδοη. Για τον Βινιάλες ήταν η πρώτη παρουσία στο Q2 μετά το γερμανικό Grand Prix του 2025, στο οποίο είχε τραυματιστεί.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι ολοκλήρωσε τη διαδικασία ένατος, ενώ ο Ζοάν Μιρ, επιστρέφοντας έπειτα από ασθένεια, έβαλε τη Honda στη δεκάδα και εξασφάλισε το τελευταίο απευθείας εισιτήριο για το Q2.

Στο Q1 ο Μπανάια και ο Ζαρκό

Οι πτώσεις στα τελευταία λεπτά δυσκόλεψαν τις τελικές προσπάθειες, καθώς οι κίτρινες σημαίες περιόρισαν τις ευκαιρίες βελτίωσης. Μετά τον Μπαστιανίνι, πτώσεις είχαν ο Ζοάν Ζαρκό και ο Πέκο Μπανάια, την ώρα που διεκδικούσαν μια θέση στην πρώτη δεκάδα.

Ο Ζαρκό έμεινε 11ος, με τον Μπανάια μόλις δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του, στη 12η θέση. Και οι δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω του Q1. Ο Μορέιρα, παρότι είχε βρεθεί προσωρινά στην κορυφή, υποχώρησε τελικά στη 13η θέση.

MotoGP Μαλαισίας – Αποτελέσματα χρονομετρημένων Παρασκευής

Θέση Αναβάτης Μοτοσικλέτα Χρόνος Διαφορά 1 Μαρκ Μάρκεθ Ducati 1:57.000 — 2 Άλεξ Μάρκεθ Ducati 1:57.109 +0.109 3 Άι Ογκούρα Aprilia 1:57.167 +0.167 4 Πέδρο Ακόστα KTM 1:57.380 +0.380 5 Φάμπιο ντι Τζαναντόνιο Ducati 1:57.442 +0.442 6 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia 1:57.475 +0.475 7 Ενέα Μπαστιανίνι KTM 1:57.545 +0.545 8 Μάβερικ Βινιάλες KTM 1:57.547 +0.547 9 Φράνκο Μορμπιντέλι Ducati 1:57.582 +0.582 10 Ζοάν Μιρ Honda 1:57.618 +0.618 11 Ζοάν Ζαρκό Honda 1:57.805 +0.805 12 Πέκο Μπανάια Ducati 1:57.807 +0.807 13 Ντιόγκο Μορέιρα Honda 1:57.913 +0.913 14 Άλεξ Ρινς Yamaha 1:58.161 +1.161 15 Ίκερ Λεκουόνα Ducati 1:58.192 +1.192 16 Τζακ Μίλερ Yamaha 1:58.208 +1.208 17 Λούκα Μαρίνι Honda 1:58.462 +1.462 18 Μπραντ Μπίντερ KTM 1:58.499 +1.499 19 Φάμπιο Κουαρταραρό Yamaha 1:58.604 +1.604 20 Αουγκούστο Φερνάντεθ Yamaha 1:59.376 +2.376 21 Χόρχε Μαρτίν Aprilia 1:59.670 +2.670

Οι πρώτοι δέκα προκρίθηκαν απευθείας στο Q2. Ο Ραούλ Φερνάντεθ δεν συμμετείχε στη διαδικασία, έχοντας αποσυρθεί από το υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο λόγω του τραυματισμού στο δάχτυλό του.