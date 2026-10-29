Η μάχη του παγκόσμιου πρωταθλήματος MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το πεδίο μάχης για τον παγκόσμιο τίτλο να είναι η Σεπάνγκ της Μαλαισίας.

Η σεζόν του 2026 στο MotoGP πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με τέσσερα αγωνιστικά τριήμερα να απομένουν για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Μετά τον αγώνα στην Αυστραλία, το πρωτάθλημα μεταφέρεται στη Μαλαισία το τριήμερο 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, με τη μάχη του τίτλου να παραμένει ανοιχτή.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα αγώνων μοτοσικλέτας επισκέπτεται τη Σεπάνγκ για τον 19ο αγώνα της χρονιάς. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους είναι μόλις 10 βαθμοί, ενώ ο τραυματισμός του Χόρχε Μαρτίν δημιουργεί νέα δεδομένα ενόψει ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της σεζόν. Παρά το κάταγμα ο Ισπανός θα επιχειρήσει να αγωνιστεί στη Μαλαισία.

Now that’s something you don’t see every day! 😅 A food container got caught on @PeccoBagnaia fairing during the 2023 #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP https://t.co/bW73jbxmYD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Η Σεπάνγκ φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα του παγκόσμιου πρωταθλήματος το 1999, έχοντας σχεδιαστεί από τον Χέρμαν Τίλκε. Η διαδρομή βρίσκεται περίπου 50 χλμ νότια της Κουάλα Λουμπούρ και έχει μήκος 5,543 χλμ, με 15 στροφές, εκ των οποίων οι 10 είναι δεξιές και οι πέντε αριστερές. Ο κυριακάτικος αγώνας του MotoGP θα διεξαχθεί σε 20 γύρους, συνολικής απόστασης 110,86 χλμ, ενώ ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 10 γύρους.

Η πίστα χαρακτηρίζεται από δύο μεγάλες ευθείες, με τη μεγαλύτερη να φτάνει τα 920 μέτρα, αλλά και από έναν συνδυασμό γρήγορων καμπών και αργών στροφών που προσφέρουν αρκετές ευκαιρίες προσπεράσματος. Οι αναβάτες καλούνται να διαχειριστούν τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη υγρασία, οι οποίες επιβαρύνουν τόσο τη φυσική τους κατάσταση όσο και τη συμπεριφορά των ελαστικών. Παράλληλα, οι τροπικές βροχοπτώσεις μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα λεπτά τις συνθήκες της πίστας, επηρεάζοντας καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα.

History has been made time and time again at Sepang ✨ Relive some of the most ICONIC moments from the #MalaysianGP🇲🇾 #MotoGP https://t.co/ilBErJdphX October 28, 2026

Νικητής το 2025 ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ με την Ducati της Gresini, ενώ τον Αγώνα Σπριντ είχε κερδίσει ο Φραντσέσκο Μπανάια. Πολυνίκης στη μεγάλη κατηγορία στη Σεπάνγκ είναι ο Βαλεντίνο Ρόσι, με έξι νίκες.

Η μάχη του τίτλου και ο τραυματισμός του Μαρτίν

Το Grand Prix Αυστραλίας έφερε νέα ανατροπή στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε στον Αγώνα Σπριντ του Φίλιπ Άιλαντ και εκμεταλλεύτηκε την πτώση του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στον κυριακάτικο αγώνα. Τη νίκη στο Grand Prix κατέκτησε ο Άλεξ Μάρκεθ, με τον αδελφό του να διατηρεί το βαθμολογικό προβάδισμα ενόψει Μαλαισίας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ προηγείται πλέον με 365 βαθμούς, έναντι 355 του Μαρτίν, ενώ τρίτος βρίσκεται ο Μάρκο Μπετζέκι με 315 βαθμούς. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η κατάσταση του αναβάτη της Aprilia, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό του στο δεξί χέρι. Εφόσον δεν καταφέρει να αγωνιστεί στη Σεπάνγκ, ο Μάρκεθ θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει σημαντικά τη διαφορά του, ενώ και ο Μπετζέκι μπορεί να μειώσει την απόστασή του από τη δεύτερη θέση.

Sepang was @alexmarquez73's playground in 2025 🏆 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/Rv0tGyb0R7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Το Grand Prix Μαλαισίας θα μεταδοθεί ζωντανά από την COSMOTE TV, με τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου και τον κυριακάτικο αγώνα να ξεκινούν στις 09:00 ώρα Ελλάδας. Όλες οι εξελίξεις του τριημέρου θα καλυφθούν από το gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Μαλαισίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

04:45-05:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:00-10:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

04:10-04:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών MotoGP

04:50-5:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

09:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

04:40-04:50 – Warm-up

09:00 – Αγώνας