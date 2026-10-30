O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

Το Grand Prix Μεξικού, ο 19ος αγώνας της Formula 1 στην αγωνιστική σεζόν του 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους να πάρουν τα πρώτα δείγματα δυναμικής και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Το Autodromo Hermanos Rodriguez ήταν ιδιαίτερα σκονισμένο και η πρόσφυση ελάχιστη. Μάλιστα, είδαμε πολλούς οδηγούς, είτε να παλεύουν με τα μονοθέσιά τους να βγαίνουν εκτός πίστας λόγω μπλοκαρίσματος τροχού. Στο FP1 είδαμε 10 rookies να κάνουν την εμφάνισή τους, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία από ένα αγωνιστικό τριήμερο Formula 1.

Hold on, Leonardo! 🤯💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/DBBI8aHF8X — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

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Δυναμικό ξεκίνημα Λεκλέρ

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Μεξικού ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferreri. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:18,128 και πήρε την 1η θέση, όπως ακριβώς έκανε μία εβδομάδα νωρίτερα στο Τέξας.

Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Mercedes F1, με τον Κίμι Αντονέλι να είναι ταχύτερος του Φρέντερικ Βέστι. Ο Ιταλός πρωτοπόρος της βαθμολογίας ήταν 0,6 δλ μακριά από τον Λεκλέρ, όμως είχε δύο λάθη στο γρήγορο γύρο του. Λάθη είχε και ο 4ος Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος στο ξεκίνημα της διαδικασίας πραγματοποίησε πρόγραμμα αεροδυναμικών δοκιμών.

This small correction from Hamilton... 😮‍💨👌 #F1 #MexicoGP https://t.co/h3gHva729J October 30, 2026

Εντυπωσιακή ήταν η 5η θέση του Αγιούμου Ιγουάσα, ο οποίος οδήγησε στη θέση του Μαξ Φερστάπεν στη διαδικασία και ήταν μπροστά από τον Πιερ Γκασλί της Alpine. Πολύ θετικό ξεκίνημα στο τριήμερο για την Aston Martin από πλευράς ταχύτητας, με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι στην 7η θέση.

Πολύ δύσκολο το ξεκίνημα στο τριήμερο για τη McLaren, με τον Όσκαρ Πιάστρι να παλεύει να κρατηθεί στην πίστα απ’ ότι να κάνει έναν καλό γύρο. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Όλιβερ Μπέρμαν και Άρβιντ Λίντμπλαντ των Haas και Racing Bulls αντίστοιχα.

Στο FP1 είδαμε την εμφάνιση του Virtual Safety Car. O Τζακ Κρόφορντ που οδήγησε στη θέση του Λανς Στρολ στην Aston Martin σταμάτησε στην εξωτερική της στροφής 1 με πρόβλημα στο μονοθέσιό του.

A sizeable DOUBLE lock-up for Nico Hulkenberg! 🤯 The Audi driver returns to the track, albeit with a couple of flat spots 💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/AmM6OShb9I — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται αργότερα τα μεσάνυχτα με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη μεξικανική πίστα. Στη διαδικασία αυτή θα δούμε ολόκληρο το grid να παίρνει μέρος, ενώ θα πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων.

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