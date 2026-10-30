Η Ducati άλωσε και την Ιαπωνία

Ο Ρίο Μιζούνο κατέκτησε το ιαπωνικό πρωτάθλημα Superbike με την Panigale V4 R, χαρίζοντας στην Ducati έναν τίτλο που κανένας κατασκευαστής εκτός Ιαπωνίας δεν είχε κερδίσει μέχρι σήμερα.

Η Ducati είχε πολλούς λόγους να θυμάται το 2026, όμως η τελευταία της επιτυχία έχει ξεχωριστή σημασία. Με τον Ρίο Μιζούνο και την Panigale V4 R της SDG Ducati Team Kagayama, έγινε ο πρώτος μη Ιάπωνας κατασκευαστής που κατακτά τον τίτλο στη μεγάλη κατηγορία του ιαπωνικού πρωταθλήματος ταχύτητας. Μια ιστορική πρωτιά μέσα στην έδρα των ιαπωνικών εργοστασίων.

Ο Μιζούνο έφτασε στην κορυφή της JSB1000 με οκτώ νίκες στους δέκα αγώνες της σεζόν. Εξασφάλισε μαθηματικά το πρωτάθλημα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Σουζούκα, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα του τελευταίου γύρου, ενώ απέμενε ακόμη ένας αγώνας για την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Ιαπωνική ομάδα, ιταλική μοτοσικλέτα

Η επιτυχία ανήκει σε έναν Ιάπωνα αναβάτη και μια ιαπωνική ομάδα, που έφεραν μια ιταλική μοτοσικλέτα στην κορυφή του εθνικού τους πρωταθλήματος. Ο Μιζούνο και η SDG Ducati Team Kagayama είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο από το ξεκίνημα της σεζόν, με τις οκτώ νίκες να αποτυπώνουν πόσο σταθερά επέβαλαν τον ρυθμό τους.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη αξία για την Ducati, καθώς μέχρι φέτος ο τίτλος της κορυφαίας κατηγορίας του All Japan Road Race Championship παρέμενε αποκλειστικά σε ιαπωνικά χέρια, σε ό,τι αφορά τον κατασκευαστή. Η Panigale V4 R έσπασε αυτή την παράδοση στη Σουζούκα, προσθέτοντας ένα ακόμη πρωτάθλημα σε μια ήδη εξαιρετική αγωνιστική χρονιά.

Τίτλοι από την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία

Η κατάκτηση του ιαπωνικού πρωταθλήματος ακολούθησε τον παγκόσμιο τίτλο του Νικολό Μπουλέγκα στα Superbike. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή σεζόν με την Panigale V4 R, συγκεντρώνοντας 32 νίκες και τέσσερις δεύτερες θέσεις σε 36 αγώνες.

Στην Ασία, ο Χαφίζ Σιαχρίν κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στα Asia Superbike, ενώ στην Αυστραλία ο Χάρισον Βόιτ αναδείχθηκε πρωταθλητής μπροστά από ακόμη τρεις αναβάτες της Ducati. Στην Ευρώπη, ο Κάιλ Ράιντ πρόσθεσε στη συγκομιδή τον τίτλο του British Superbike και ο Λούκας Τουλόβιτς εκείνον του γερμανικού EuroMoto Superbike.

Η εικόνα αυτή δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην επιτυχία της Ιαπωνίας. Η Panigale V4 R κέρδισε σε διαφορετικά πρωταθλήματα, με διαφορετικούς αναβάτες και ομάδες, φτάνοντας μέχρι την κορυφή μιας διοργάνωσης στην οποία κανένα εργοστάσιο εκτός Ιαπωνίας δεν είχε πανηγυρίσει τον μεγάλο τίτλο.

Στήριξη και έξω από την πίστα

Στην προσπάθεια της Team Kagayama συμμετείχε και το ιαπωνικό δίκτυο της Ducati. Οι αντιπροσωπείες Ducati Hamamatsu, Ducati Sapporo και Ducati Kyoto υποστήριξαν την ομάδα ως χορηγοί, ενώ η Ducati Osaka East οργάνωσε δράσεις για το κοινό σε σημαντικούς αγώνες του πρωταθλήματος, με εκθεσιακούς χώρους και συναντήσεις με τους πρωταγωνιστές.

Οι επιτυχίες της εταιρείας το 2026 επεκτάθηκαν και στα Supersport. Στις ΗΠΑ, ο Τζος Χέριν της χάρισε τέταρτη συνεχόμενη νίκη στον αγώνα Daytona 200 και ο Ντάριν Μπίντερ κατέκτησε τον τίτλο του MotoAmerica Supersport. Στη Βρετανία, ο Λουκ Στέιπλφορντ αναδείχθηκε πρωταθλητής του British Supersport, συμπληρώνοντας μια χρονιά με διακρίσεις σε πολλές από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για μοτοσικλέτες που προέρχονται από μοντέλα παραγωγής.